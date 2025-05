Obor pohřebnictví nahradily koncesní zkoušky, které škola také nabízí. „Ročně je absolvuje asi 25 lidí,“ řekl ředitel Akademie Světlá nad Sázavou Martin Kubín.

Obor podnikání se zaměřením na technický provoz pohřebnictví je nástavbové tříleté studium. Zájem o něj podle Kubína postupně upadal.

Největší vliv na to měla legislativní změna z rok 2017, které po provozovatelích pohřebních služeb požaduje pouze složení zkoušek nazvaných „Sjednavatel pohřbení a pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků“.

Složit je lze kromě Světlé nad Sázavou také v Sokolově a v Plzni, vyplývá to z údajů ministerstva pro místní rozvoj.

Dnešní maturanti nehodlají v pohřebnictví podnikat. Obor volili především kvůli jeho hlavnímu vzdělávacímu směru, kterým je podnikání. Ústní maturitní zkouška je v polovině příštího týdne čeká mimo jiné z ekonomiky podniku a z technického provozu pohřebnictví.

Při dnešní praktické zkoušce na čtveřici maturantů čekalo sestavení smutečního oznámení podle vylosovaného zadání.

„Mají tam kdo zemřel, věk, kde bude pohřeb a další náležitosti. Podle toho musí sestavit parte. Máme na to program. Mohou tam ale vkládat i věci vlastní nebo stažené s internetu, třeba obrázek nebo veršík. Na přípravu mají 60 minut. Pak mi ho pošlou do tisku. Tím bude tato část praktické zkoušky za námi. Pak je čeká druhá část, opět si vylosují zadání. Musí připravit smuteční proslov, který odevzdají a budou ho slavnostně přednášet,“ řekla učitelka Lenka Pinkasová.

Rétorické schopnosti se učili v předmětu komunikační dovednosti.

Akademie učí i umělecké a řemeslné obory

Světelská akademie má kolem 600 žáků. Asi 130 z nich letos maturuje.

Na škole lze studovat gymnázium, umělecké a řemeslné obory, jako je kamenosochařství, kovářství a zámečnictví nebo broušení skla, výtvarné obory, kam patří i zlatnictví a design šperků nebo sociální obory.

Studovat lze na škole i nástavbu včetně tříletého maturitního oboru podnikání a oboru sociální činnost. Podnikání nyní studuje dvacítka žáků.

„Studovat čistě podnikání je pro zájemce zajímavější, než když je omezujete tím dovětkem, že je to pro technický provoz pohřebnictví. Pokud to někdo potřeboval a šel za tím, tak ano. Ale pokud máte někoho nového do oboru nabrat, někoho, kdo si chce prostě dodělat maturitu, spíš to fungovalo jako strašák,“ řekl Kubín.

Zajistit chod školy s širokým spektrem nabízených oborů je podle Kubína náročné, ale má i výhody. „Naše řemeslné, umělecké, výuční i maturitní obory mají opravdu jedinečnou příležitost kloubit materiály, které jinde nelze. Máme tady skláře, keramiky i kováře. A sklo lze fouknout do kovu i do keramiky, to jinde neudělají. Navíc spolupráce mezi studenty tady velmi dobře funguje,“ dodal Kubín.