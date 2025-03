Stonařov řeší dilema s větrníky, kritikům vadí jednání radnice s investorem

Anketa je reakcí vedení městyse na záměr investora Větrného parku Vysočina – akciové společnosti LCJ Invest – o rozšíření počtu jeho větrných elektráren v záměru na katastru Stonařova ze čtyř na osm. „Podle usnesení zastupitelstva z prosince loňského roku je nadefinováno, že anketa bude pro další rozhodování zastupitelstva závazná: mělo by z ní vyplynout stanovisko ano nebo ne,“ vyjádřila se místostarostka Stonařova Kristýna Vostálová (NK).

Výsledek ankety bude znám za týden

Hlasovací urna je ve vestibulu stonařovské prodejny HB Coop. Ve středu 12. března v 17 hodin hlasování skončí. Poté bude urna vyzvednuta a sečteny hlasy. Výsledky ankety budou zveřejněny na schůzi zastupitelstva 19. března.

Na této schůzi lze však očekávat názorovou konfrontaci, protože v městysi začala se svou kampaní působit místní občanská iniciativa nazývající se VTE Stonařov. Jedním z cílů této skupiny je prosadit o větrných elektrárnách u městyse ve Stonařově referendum.

Aktivisté míní, že městys s investorem příliš spolupracuje a veřejnost o kladech a záporech záměru nedostatečně informuje. Také otázka ve zmíněné anketě je podle nich zavádějící. „Obec vypsala anketu a slíbila občanům, že vezme v potaz její výsledek a podle toho uzavře smlouvu s investorem. My chceme předejít tomu, aby podepsali smlouvu, kterou my pak vyvrátíme nebo anulujeme případným referendem,“ řekl jeden z aktivistů platformy VTE Stonařov Ondřej Holoubek.

V minulých týdnech se ve Stonařově objevily také anonymní letáky odpůrců větrníků, které pak komentoval a částečně dementoval na obecním webu starosta Ivan Šulc (NK). V rozjitřené atmosféře se vzápětí pro uklidnění situace v městysi od letáků distancoval jeden z místních aktivistů, který v jiných záležitostech patří ke kritikům vedení Stonařova.

Jedná se o předvolební téma?

Projektem Větrného parku Vysočina se více než dva roky zabývá jihlavská společnost LCJ Invest se svou dceřinou společností Jipocar Power.

„Za tu dobu došlo k několika veřejným projednáním na toto téma. Několikrát se věc i projednávala na veřejných schůzích zastupitelstva Stonařov. Naše firma má více jak rok smlouvy o spolupráci s obcemi Suchá, Otín a Stonařov. Ve Stonařově více než před rokem proběhla i anketa, kde se většina vyjádřila pro výstavbu parku,“ vyjádřil se člen představenstva LCJ Invest Jiří Vybíhal.

Podle něj skupina VTE Stonařov „zřejmě nemá za cíl jen boj se ,záchranou krajiny‘. “ „Někteří její diskutující jsou bývalí neúspěšní kandidáti do zastupitelstva obce. A nyní se snaží zvednout nosné téma na následující volební období. Předložené řešení je variantní a jen úřady rozhodnou o jejich počtu na základě odborných posudků. Veřejně a opakovaně jsme toto vysvětlovali,“ reagoval Vybíhal.

„Naším cílem je maximálně informovat občany Stonařova a širší okolí, protože informace, co šly od vedení městyse, nám přišly nedostatečné,“ hájí iniciativu VTE Stonařov Holoubek. Podle jeho platformy jsou satisfakce za větrníky od investora směrem k městysi Stonařov nedostatečné ve srovnání s nabídkami v jiných obcích.

S tím nesouhlasí Jan Vilímek (NK), starosta sousedního Otína, kde LCJ Invest pracuje na záměru stavby dvou, případně čtyř elektráren. „Nám by ty příjmy ze čtyř elektráren – půl milionu ročně za jednu – mohly zdvojnásobit obecní rozpočet. Ty nabídky, pokud vím, jsou všude stejné,“ míní Vilímek. Podle něj by neměli být protagonisté iniciativy VTE Stonařov skryti v anonymitě, ale diskutovat otevřeně.

Slova o anonymitě však už neplatí, protože někteří členové zhruba osmičlenné platformy VTE Stonařov už na internetu svá jména zveřejnili. „My nyní dáváme dohromady časovou osu projednávání elektráren. Během měsíční intenzivní práce jsme získali mnoho důležitých informací a chceme je nabídnout občanům, aby se dokázali rozhodnout v referendu, které bychom chtěli připravit, až občany dostatečně proinformujeme,“ řekl Holoubek.

„Nabízeli jsme prostřednictvím jednoho odpůrce osobní setkání, o které nebyl zájem. Každý projekt, byť je ekologický, má svoje zastánce i odpůrce,“ kontroval zástupce investora elektráren Vybíhal.

Šestnáct konkrétních míst

LCJ Invest podle něj loni na podzim předložil úřadům 16 konkrétních lokací pro elektrárny jako variantní řešení pro zjišťovací řízení EIA.

„To učinilo doporučení, že je potřeba množství větrných elektráren snížit a dopracovat odborné posudky. Všechny tři katastry obcí spolu úzce souvisí. Ale v obci, která by chtěla více VTE na svém území, z odborného hlediska nelze záměr realizovat. Naopak v sousedním katastru by to bylo zřejmě možné. Tento variantní záměr byl prezentován znovu na veřejném projednání ve Stonařově,“ shrnul Vybíhal.