Celkem velké parkoviště se nachází ve Srázné ulici nad bývalou tiskárnou. Ostatní plochy v této ulici přitom jsou pravidelně udržované, ať už se jedná o zeleň, či úklid míst pro auta.
Služby města Jihlavy v rámci jarního blokového čištění ve Srázné ulici čistí pouze přístupovou cestu ke zmíněnému parkovišti. „Jeho plocha se nečistí, protože je zadlážděná plastovou zatravňovací dlažbou, která je navíc vysypaná drtí. Z tohoto důvodu se to nedá dělat strojně, ale co můžeme, tak uděláme ručně,“ popsal Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy.
Příroda si plochu bere zpět
A jak je to s neudržovanou vegetací? Třeba v jednom rohu parkoviště už si bere příroda zpět jedno z míst pro auta za modrou čárou. „Pruhy zeleně kolem parkoviště ve Srázné ulici se nesečou pravidelně z důvodu velmi omezeného prostoru mezi domy a zaparkovanými auty. Technika se do těchto míst špatně dostává a při sečení hrozí poškození vozidel. Letos už museli pracovyníci hradit několik oprav aut, které byly při sečení zasaženy,“ uvedla mluvčí magistrátu Hana Marhanová.
Protože se parkoviště pravidelně neuklízí, hromadí se v neposečených pásech zeleně odpadky. V minulosti se i stávalo, že tuto zanedbávanou plochu využívali i nezodpovědní pejskaři. Po setmění pouštěli své psy vykonat potřebu mezi auta.
Podle mluvčí magistrátu se jedná o úzké travnaté pásy u parkoviště, které neomezují pohyb obyvatel a jejich méně časté sečení je příznivější pro mikroklima i zachování vlhkosti v zástavbě. „Každopádně ještě letos pás posečeme,“ dodala Hana Marhanová.