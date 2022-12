Tuhý mráz a sněžná děla pálí, o víkendu mohou zájemci vyrazit na lyže

Lyžaři ale letos musejí počítat s vyšším jízdným na vlecích a lanovkách. V kraji zdražilo v průměru o deset až patnáct procent.

Harusák

V lyžařském areálu u Nového Města na Moravě, který je vybaven sedačkovou lanovkou, plánují start sezony nejspíš v příštím týdnu. „Se zasněžováním jsme začali v neděli a jde to dobře. Brzy bychom měli mít dosněženo, pak přijdou úpravy svahu a po víkendu bychom chtěli spouštět provoz,“ sdělil správce sjezdovky Karel Klapač.

Křemešník a Luka nad Jihlavou

Sněžná děla byla v sobotu spuštěna na sjezdovce na Křemešníku a o den později i v Lukách nad Jihlavou. „Na obě sjezdovky ‚pereme‘ technický sníh, co to dá. Musíme využít klimatické podmínky, které nám teď přejí. Na Křemešníku nás v úterý ráno potěšilo i 15 centimetrů krásného přírodního sněhu,“ pochvaluje si provozovatelka Magda Vaňková.

Zahájení provozu v obou areálech plánuje na tento víkend. Který den však budou moci zájemci vyrazit na svah, bude upřesněno až během týdne. Pracovat se totiž musí nejen na sněhu pro aktuální potřeby, ale i na zásobním.

„Vzhledem k ceně elektřiny, kterou máme zastropovanou do 31. prosince, chceme vyrobit teď, dokud to jde, co největší zásobu sněhu i k pozdějšímu využití. Musíme nějak přežít zimu,“ řekla Vaňková. Sníh uskladní na hromadách, a když přijde obleva, rolbaři jej nahrnou ve svahu tam, kde to bude nejvíc potřeba.

Čeřínek

Již brzy chtějí vypustit lyžaře na svah i v areálu Čeřínek, kde sjezdovku zasněžují od nedělního rána. „Pokud počasí vydrží a vyplní se předpověď, mohli bychom o víkendu pustit lidi na kopec,“ uvedl za provozovatele Michal Hána.

Šacberk

Na Šacberku se do zasněžování poprvé pustili již před zhruba třemi týdny. „Díky mrazům jsou zatím podmínky příznivé. Sice foukal dost vítr, což pro zasněžování není ideální, ale to je věc, s níž se musíme umět poprat. Teoreticky bychom tuto středu mohli mít nasněženo,“ vylíčil provozovatel Pavel Havlíček. To však neznamená spuštění provozu.

„Čeká nás pak ještě rozhrnování sněhu a samotná úprava sjezdovky. Ale pokud nedojde k nějakým komplikacím, mohli bychom už o víkendu vítat první návštěvníky,“ konstatoval Havlíček s tím, že nedočkaví lyžaři se už ozývají a na start sezony se ptají; zájem je také ze škol.

Kadlečák

Také lyžařské středisko Kadlečák poblíž Světlé nad Sázavou je již středem zájmu netrpělivých příznivců lyžování. „Lidi se na sezonu hodně těší, napadne centimetr sněhu a už volají, kdy se bude lyžovat,“ potvrdil za provozovatele Jaroslav Kaiser z Lyžařského klubu Kadlečák.

Svah začali technickým sněhem zasypávat v neděli a hodlají pokračovat, dokud bude mrznout. Do víkendu však nejspíš sjezdovka fungovat nebude. „Děláme, co můžeme, ale záleží hodně na počasí, zda se neoteplí. Termín zahájení provozu určitě včas zveřejníme,“ dodal Kaiser.

Fajtův kopec

S termíny pro start sezony ještě nechtějí operovat ani na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí. Zasněžování, do nějž se tam vrhli v neděli, komplikoval vítr.

„Mrznout by také mohlo o něco víc, v noci na úterý u nás bylo pět pod nulou. Ale jsme rádi za to, co je,“ popsal správce areálu Jiří Pálka. Technický sníh mají na „Fajťáku“ zatím nafoukaný na hromadách, následně jej budou rozhrnovat po sjezdovce.

Vysoká

Otazníky stále visí nad fungováním areálu na Vysoké u Havlíčkova Brodu. Tam kvůli drahým energiím a stále nevyřešenému sporu s farmářem Miroslavem Hrtúsem o pozemek pod vrchní částí vleku není jasno, kdy a zda vůbec sezona začne. Další informace k provozu sjezdovky bude mít tělovýchovná jednota Lyžař, jež areál spravuje, k dispozici 21. prosince. „Čekají nás další jednání ohledně možností fungování nebo nefungování areálu,“ zveřejnili lyžaři na svém webu.