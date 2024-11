Tradice ruční výroby stále žije. Pece sklářů jsou na Vysočině roztopené i v zimě

Nyní, před blížícími se svátky, to navíc může být také příležitost vlastnoruční výroby netradičního vánočního dárku.

Již v sobotu například zahajuje po podzimní pauze provoz sklářská huť U Hrocha ve Škrdlovicích na Žďársku. Menší sklárna, navazující na tradici kdysi světově vyhlášeného škrdlovického barevného hutního tvarovaného skla, zájemcům až do 15. prosince nabízí možnost stát se alespoň na chvíli sklářem, samozřejmě pod dohledem zkušených odborníků. Stačí se jen předem objednat. „Volné termíny zatím máme. Víkendové jsou sice už dost obsazené, ale ještě se nějaké místo najde. V pracovních dnech je pak volněji,“ přiblížil majitel huti Karel Švanda.

V sobotu 7. prosince se u něj navíc sejdou bývalí skláři „od Beránka“, a to už podesáté. Legendární škrdlovická sklárna Beránek byla zprovozněna v listopadu 1941 Emanuelem Beránkem, který do obce přišel po záboru pohraničí z Polevska u Nového Boru. Zařízení úspěšně fungovalo řadu let – až do konce srpna 2008. Ovšem někteří z bývalých zaměstnanců, již se po ukončení provozu huti odstěhovali za prací jinam, odešli do penze nebo změnili profesi, se od roku 2015 U Hrocha dodnes jednou ročně scházejí. A při tom předvádějí návštěvníkům, že řemeslný um se ani po letech jen tak nezapomíná.

„Obvykle se sejde kolem dvaceti až pětadvaceti sklářů. Popovídají si, v huti se vystřídají, každý něco vyrobí a lidé jim koukají pod ruce,“ vylíčil Karel Švanda s tím, že při setkání nemohou samozřejmě chybět ani členové rozvětvené sklářské rodiny Beránků.

Ve firemní prodejně si návštěvníci mohou rovněž vybrat nějaký suvenýr z tamní produkce, případně si lze objednat i výrobek podle vlastního návrhu. Lidé si také nezřídka pořizují dárkový voucher na „skláření“ – třeba jako neobvyklý vánoční dárek. Obdarovaní jej potom mohou využít v další sklářské sezoně, která v huti U Hrocha začíná obvykle zase v červnu.

Hned za další vyhlášenou sklárnou zájemci nemusejí jezdit nikam daleko, nachází se totiž v Karlově, malé obci jenom pár kilometrů od Škrdlovic. I tam mohou zájemci sledovat zručné skláře při jejich činnosti, a to celoročně. Sklárnu Svoboda založil v roce 1990 významný český sklářský výtvarník a pedagog Jaroslav Svoboda, který předtím mimo jiné léta působil v již zmiňované škrdlovické sklárně Beránek. Až v roce 2019 pak provoz sklárny v Karlově převzal jeho zkušený spolupracovník – sklářský mistr Lukáš Verner.

V pracovní dny mohou návštěvníci zavítat na exkurzi do provozu, kde se vyrábí ručně tvarované hutní sklo; v akci tak mohou pozorovat skláře i brusiče. V Karlově je také možné prohlédnout si produkci sklárny v galerii, případně si i něco zakoupit. „Letos plánujeme výrobu do pátku 22. prosince, pokud ovšem nebudeme muset dříve měnit pánev, což by obnášelo technologickou pauzu tak na tři týdny. Případné zájemce o exkurzi do provozu proto prosíme, aby si před plánovanou návštěvou ověřili aktuální situaci – jakékoliv změny zveřejňujeme na webu nebo sociálních sítích,“ upozornila Dagmar Vernerová z karlovské sklárny.

Až do roku 1796 sahá historie sklářské Huti Jakub v obci Tasice na Havlíčkobrodsku, která je dokonce národní kulturní památkou. V roce 1821 byla přestavěna na výrobu bílého křišťálového dutého skla; kromě jiného tam vznikaly lustry do indických paláců. Za první světové války musela být huť uzavřena, poté však zase začala fungovat. Výroba byla ukončena v roce 2002, sklárna ovšem následně začala fungovat jako unikátní sklářský skanzen. V roce 2016 tam došlo také k obnovení výroby, která tam dnes probíhá především v hlavní turistické sezoně. Ovšem zavítat do Huti Jakub na prohlídku nebo do prodejny skla lze i během roku, otevřeno je teď od čtvrtka do neděle. Návštěvníky zařízení vítá i v rámci nejrůznějších akcí.

Dnes, v sobotu 16. listopadu, se tam například koná již osmé Předvánoční skláření. Mezi 10. a 16. hodinou uvidí lidé foukání a hutní tvarování skla pod vedením sklářského výtvarníka Zdeňka Kunce, broušení skla v režii Jaroslava Kadlece či výrobu skleněných šperků nad kahanem, již předvede Jana Pašková. Akce bude doplněna i dětskými dílničkami, občerstvením a vánočními trhy. Zájemci mohou samozřejmě vyrazit i na komentované prohlídky sklárny.