„Pro nás je to přímo revoluce,“ říká o novém systému nazvaném INFRA-FIM ředitel krajské příspěvkové organizace Radovan Necid. „Společně s krajem a specializovanými firmami v čele se společností VARS Brno jsme na něm pracovali posledního dva a půl roku,“ dodal ředitel.
Důvodem vytvoření uceleného systému bylo sjednotit veškeré činnosti krajských cestářů, spojit všechny aplikace do jednoho velkého balíku, aby spolu dokázaly komunikovat, a sladit je. „Chtěli jsme systém, který by dokázal na jednom místě zobrazit veškeré jevy, které potřebujeme sledovat,“ prozradil šéf KSÚSV.
Výsledkem je mohutná aplikace, která má usnadnit práci nejen samotným silničářům. Její výstupy slouží i pro integrovaný záchranný systém, ale také úřady a samosprávy. Část údajů mohou doslova v přímém přenosu na webových stránkách organizace sledovat i řidiči z řad široké veřejnosti.
Vozy jsou vybaveny kamerami
Všech 140 vozů silničářů bylo vybaveno kamerami se záznamem. Obraz z nich se přenáší přímo na dispečerské pracoviště. Dispečer má tak každou půlminutu aktualizovaný obrázek, jak to v místech, kam automobil vyrazil, vypadá. Kromě toho další senzory a čidla snímají spoustu dalších údajů o práci sypače či nastavení pracovní nástavby.
„Dispečer vše včetně polohy vozu může sledovat v mapách. Do těch se mu promítají i údaje z meteohlásek. Veškeré údaje a události se automaticky zapisují, stejně tak se propisují do elektronické knihy jízd. To vše se dřív dělalo ručně,“ popsal Marcel Čmelík ze společnosti R ALTRA, jež se na tvorbě systému podílela.
„Propojení dat z meteorologických stanic a záznamů z vozidel umožňuje přesněji předpovídat riziková místa se sněhem či náledím. Silničáři tak mohou lépe plánovat výjezdy posypových vozů a zajistit rychlejší reakci na zhoršené podmínky. To znamená nejen úsporu nákladů, ale především vyšší bezpečnost pro všechny řidiče,“ podotkl výrobní náměstek KSÚSV Martin Jakubec.
Nový systém mohou cestáři při údržbě přímo v terénu využít na sto procent jen s moderními vozy. Starší nedisponují potřebnými čidly a senzory. Proto věnují adekvátní úsilí i modernizaci vozového parku. Letos například koupili sedm nových traktorů a vypisují řízení na jedenáct nových sypačů.
Výstupy systému usnadní cestování i běžným řidičům. Ti už se v zimě nemusejí doptávat na sociálních sítích dalších uživatelů, jak vypadá jaký úsek silnice a zda je sjízdný. Stačí, když se podívají na web silničářů ksusv.cz a kliknou na záložku Pohyb vozidel zimní údržby. Uvidí, kde se aktuálně pohybuje silničářská technika a před jakou dobou byla konkrétní silnice ošetřena. Vidí i údaje z desítek meteohlásek v celém kraji.
Systém toho však umí daleko víc a nevztahuje se jen na zimní údržbu. Jeho součástí je například i evidence veškerého majetku, který krajští silničáři spravují. Automaticky dokáže z dat kontrol a diagnostických měření analyzovat, které úseky potřebují opravy. Umí je i plánovat a sladit. Z toho mohou těžit třeba samosprávy.
Základem jsou podrobné mapové podklady. Ty jsou do detailů doplněné o popisy, veškeré dostupné údaje jednotlivých silničních objektů a jejich fotografií. Součástí je i třeba seznam závad, které při zjištění kontroloři doplní z tabletu přímo v terénu. Systém umožňuje i evidenci spotřeby energií v budovách podniku, dohled nad čerpáním pohonných hmot a sdílení údajů s příslušnými úřady.
Nevyzpytatelnost zimy
Pořízení uceleného informačního systému přišlo na bezmála 40 milionů korun. Tři čtvrtiny uhradila evropská dotace. Od ledna ho vytvářela společnost VARS Brno, která zakázku na nový systém od silničářů získala. „Práce byla o něco jednodušší, protože silničáři všechna data a databáze už měli. V současnosti se celý systém rozbíhá, probíhají školení,“ informovala Marie Filakovská, ředitelka jedné z divizí VARS Brno.
Podle vedení KSÚSV je dobře, že se systém rozbíhá právě před zahájením zimní sezony. Zimy na Vysočině jsou totiž nevyzpytatelné a dost často umějí řidiče potrápit. „Zdá se nám, že silničáři jsou tu jediní, kdo je na zimu opravdu připraven,“ poznamenal vedoucí útvaru ředitele KSÚSV Dalibor Tomšů.
Do sezony silničáři vstupují s plnými sklady a obdobným množstvím zásob jako každý rok. „Zásoby posypových materiálů máme dostatečné. Pokud by přece jen něco rychle docházelo, máme od dodavatelů příslib urychleného doplnění,“ ujistil Radovan Necid.
Ačkoliv se poslední zimy mohou jevit jako čím dál mírnější, z pohledu silničářů tomu tak není. Naopak. Například poslední zima, ač i na Vysočině byla téměř bez sněhu, byla oproti zimnímu období 2023/2024 zhruba o deset milionů dražší. Vyšla na 254 milionů korun.
„Fixní náklady, jako jsou například mzdy, snížit nelze. Ty naopak každoročně rostou. A čím dál častěji nás trápí ledovka na silnicích, jejíž odstranění je náročnější a dražší než odstranění sněhu,“ vysvětlil Necid. Ušetřit se silničáři snaží například včasným nákupem levnější soli nebo výrobou vlastní solanky ze soli. Ta je vyjde o třetinu levněji, než kdyby kupovali již připravenou balenou.