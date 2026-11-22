Pavel Chalupa (35) a Štěpán Rybníček (31), sami fotbalisté, společnost založili před devíti lety. Důvod? Chtěli vytvořit něco, co jim osobně chybělo – tedy hlavně pohodlné chrániče. Tehdy rozhodně nečekali, že jejich výrobky budou nosit hvězdy anglické Premier League Bukayo Saka a Emile Smith Rowe z Fulhamu či Granit Xhaka v německé Bundeslize.
A ani dnes, kdy produkty Foul zásobují sportovce ze všech koutů světa, nedělají podnikatelé mezi fotbalisty rozdíly. Spokojený hráč „pralesní“ ligy je pro ně pořád stejně cenný jako při počátcích projektu.
Na začátku byly ohebné a pohodlnější chrániče, jimiž jste se odlišili od tehdy běžného sortimentu. Pořád patří mezi vaše stálice?
Chalupa: Ano, společně s našimi ponožkami to jsou takové dvě základní nohy, na nichž firma stojí. Postupně se ale čím dál víc rozkročujeme. Cílem je dodat hráčům, a to nejen profesionálním, vše, co potřebují, aby se na hřišti cítili dobře. A nejen na hřišti, ale i mimo něj. Tedy při přípravě, v kabině nebo po tréninku.
V české reprezentaci naše věci používá nebo s nimi má nějakou zkušenost většina týmu.