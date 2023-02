Dopravu mezi Přibyslaví a Žďárem omezí oprava tříkilometrového úseku

Silnice číslo 19 je ve zhruba tři kilometry dlouhém úseku mezi Ronovem a Novými Dvory ve velmi špatném stavu. Vyskytuje se v ní celá řada trhlin a výtluků. Proto přichází řada na její opravu.

Letošní částí tak bude pokračovat rekonstrukce silnice 19 od Havlíčkova Brodu až do Žďáru nad Sázavou. V minulosti už byly obnoveny souvislé úseky u Pohledu, Simtan i Stříbrných hor. Na několika místech byly sanovány a zpevněny svahy, opravovaly se i mosty. Radnice v Přibyslavi loni nechala na silnici navíc vybudovat kruhový objezd.

Pro nynější část mezi Ronovem a Novými Dvory ŘSD právě hledá zhotovitelskou firmu.

„Obdrželi jsme v soutěži celkem devět nabídek. Výběrová komise je v tuto chvíli kontroluje a hodnotí,“ uvedl Martin Buček, mluvčí ŘSD. Dle zadávací dokumentace měla oprava přijít na zhruba 54 milionů korun bez DPH.

Předmětem zakázky bude odfrézování celého úseku do hloubky až jedenácti centimetrů a položení nového koberce.

„Diagnostika ukázala, že na dvou místech je nezbytné provést také lokální sanace konstrukčních vrstev vozovky,“ zmínil Buček.

Do konstrukčních vrstev by dělníci měli sáhnout na celkové délce zhruba 500 metrů. Nemusí to ale být konečné číslo. Až po odfrézování vozovky se může i na dalších místech zjistit, že se bez takového zásahu nelze obejít. Obnovou projdou také nezpevněné krajnice, doplněna mají být svodidla.

Odloženo z loňska

Kdy přesně k opravě dojde, zatím není jasné. Bude záležet na dohodě s vybranou firmou. Podle Martina Bučka by se mělo jednat o první polovinu roku. Rekonstrukce by neměla trvat déle než tři měsíce. „Mimo ceny soutěžíme tuto zakázku i na čas,“ podotkl Buček s tím, že jedním z kritérií je co nejkratší doba uvedení úseku do provozu.

Podle současných předpokladů by většina prací měla probíhat za omezeného provozu. Oprava bude zřejmě rozdělena na poloviny vozovky, s největší pravděpodobností bude nastaven kyvadlový provoz řízení semafory.

„V úsecích, kde bude nutné konstrukci vozovky sanovat, by mohlo dojít i k úplné uzavírce komunikace,“ upozornil mluvčí ŘSD. Konkrétní podoba omezení bude záležet na dohodě zhotovitele, investora a příslušných úřadů.

Silnici mezi Ronovem nad Sázavou a Novými Dvory chtělo ŘSD původně opravovat už loni. „Ale z důvodu souběhu dalších staveb a nutnosti vedení objízdné trasy po silnici I/19 bylo zahájení přesunuto na letošní stavební sezonu,“ doplnil Martin Buček.