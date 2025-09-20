Logem Statku uProstřed je labuť, vykreslená ze spirály ostnatého drátu, co symbol znamená?
Upomíná jednak na básnickou sbírku mého otce Magorovy labutí písně, zároveň je symbolem naděje – labuť vyrůstá z ostnatého drátu, vítězí nad ním. Tak jako Labutí písně, které táta ve vězení psal, vyrůstaly z tvrdé zkušenosti věznění a odloučení od rodiny. Labuť vyrůstající z ostnatého drátu má upomínat na to, že zkušenost nesvobody a drtivé bezmoci může být proměněna v novou naději, pokud vyvineme určité úsilí. Nedá se to ale udělat tak, že ze situace utíkáme, popíráme temnotu a utrpení – ty se dají překonat jen tak, že je proměníme, vezmeme je jako „kompost“, ze kterého může vyrůst nová rostlina.
Jaké základní úpravy byly na statku nutné?
Celkem všechno. Na statku nebyla zavedená voda, kanalizace se musela celá opravit, elektrika kompletně předělat, topení nebylo, část střechy byla pobořená, ve zdech díry, okna vymlácená, nefunkční dveře. Dělaly se i vnější omítky, stropy a podlahy, protože to bylo zničené, plesnivé, rozežrané.
Já si skutečný underground spojuju hlavně s nebezpečím ohrožení života a svobody. To nás ale možná brzo čeká, jestli si zvolíme cestu směrem k Rusku.