Je to kolektivní dílo, udělali jsme vše svépomocí, říká Jirousová o opravě statku po otci

Rok po smrti svého otce Ivana Martina se Františka Jirousová rozhodla opravit zchátralou otcovu selskou usedlost v Prostředním Vydří. Podařilo se a ona tam našla nový střed svého života. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

  16:00
Spisovatelka a knižní redaktorka Františka Jirousová se v roce 2012 rozhodla opravit v Prostředním Vydří na Jindřichohradecku starý selský statek po svém otci – disidentovi Ivanu Martinu „Magorovi“ Jirousovi, který rok předtím zemřel. Záchrana pověstné ruiny se podařila. Dnes statek žije už jinou atmosférou, slouží k bydlení a prostřednictvím spolku Statek uProstřed se stal místem meditačních a tvůrčích pobytů, zaměřených na jógu či třeba originální formu astrologie.

Logem Statku uProstřed je labuť, vykreslená ze spirály ostnatého drátu, co symbol znamená?
Upomíná jednak na básnickou sbírku mého otce Magorovy labutí písně, zároveň je symbolem naděje – labuť vyrůstá z ostnatého drátu, vítězí nad ním. Tak jako Labutí písně, které táta ve vězení psal, vyrůstaly z tvrdé zkušenosti věznění a odloučení od rodiny. Labuť vyrůstající z ostnatého drátu má upomínat na to, že zkušenost nesvobody a drtivé bezmoci může být proměněna v novou naději, pokud vyvineme určité úsilí. Nedá se to ale udělat tak, že ze situace utíkáme, popíráme temnotu a utrpení – ty se dají překonat jen tak, že je proměníme, vezmeme je jako „kompost“, ze kterého může vyrůst nová rostlina.

Jaké základní úpravy byly na statku nutné?
Celkem všechno. Na statku nebyla zavedená voda, kanalizace se musela celá opravit, elektrika kompletně předělat, topení nebylo, část střechy byla pobořená, ve zdech díry, okna vymlácená, nefunkční dveře. Dělaly se i vnější omítky, stropy a podlahy, protože to bylo zničené, plesnivé, rozežrané.

Já si skutečný underground spojuju hlavně s nebezpečím ohrožení života a svobody. To nás ale možná brzo čeká, jestli si zvolíme cestu směrem k Rusku.

Františka Jirousováspisovatelka a knižní redaktorka

20. září 2025

