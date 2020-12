Auta překážející odklizení sněhu budou údržbáři v Přibyslavi hlásit policii

8:52

Že by technické čety odklízející sníh doprovázeli policisté? Může se to zdát hodně nadnesené, ale od skutečnosti to zas nemusí být až tak daleko. Podobně totiž chce nově postupovat čtyřtisícová Přibyslav na Havlíčkobrodsku. Při úklidu sněhu má totiž problémy s nevhodně zaparkovanými auty.