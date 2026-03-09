Přibyslav staví spojnici za 18 milionů. Uleví centru a nabídne parcely pro domy

Město Přibyslav finalizuje přípravy před spuštěním jedné z největších investic letošního roku. Ve čtyřtisícovém městě na Havlíčkobrodsku se v dubnu pustí do stavby nové ulice. Ta nejen že propojí dvě části města, ale zároveň se stane i základem pro vznik nového sídliště a nabídky dalších služeb.

Radnice v Přibyslavi aktuálně finalizuje přípravy na jednu z největších investic letošního roku. V dubnu zahájí stavbu nové ulice za 18 milionů. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Nová ulice spojí Pecháčkovu a Jižní ulici na severovýchodě města. Bude dlouhá přibližně 250 metrů. Její zřízení by mělo město přijít na zhruba 18 milionů korun. Podle starosty Martina Kamaráda z ODS je to příznivá cena na to, co do budoucna propojka přinese.

„Umožní centrum Přibyslavi objet, ať už při plánovaných opravách a uzavírkách, nebo v případě jakékoliv neočekávané události. Bude to nová alternativní trasa, jak se dostat ze sídliště i jak si případně zkrátit cestu směrem k místní části Hřiště,“ uvedl starosta.

Ulice by se ale do budoucna měla stát i centrem dalších stavebních aktivit. Vedení města si slibuje, že časem podél ní vyrostou rodinné domy i bytovky a rozšíří se nabídka služeb a drobných výrobních a podnikatelských provozů.

Zázemí pro živnostníky i rodiny

„Naše představa je taková, že by tu mohly vzniknout nové provozy, které nenaruší klid bydlení, typově třeba autoservis nebo sídla živnostníků,“ konstatoval starosta Kamarád.

Vedení města proto hned při budování ulice nechá část pozemků pro tyto účely zasíťovat.

Střechy Přibyslavi pokryje fotovoltaika, město zvažuje osadit i skládku

Do budoucna tu chystá ještě výraznější rozšíření. Sídliště, jež podél ulice vyroste, by se mělo postupně dostat až ke kaskádě rybníků východním směrem. Ve finále by tu mohlo stát přes čtyřicet nových rodinných domů. K nim by mohly přibýt i terasové domy a místo by radnice ráda ponechala i na bytovky v severní části území. To všechno by měl doplnit park, hřiště a sportoviště i síť cest.

Přibyslav se v posledních letech co do území výrazně rozrostla. Nová čtvrť vznikla na východním okraji, právě poblíž Jižní ulice. Přibylo tu i oblíbené dopravní hřiště. Nové parcely pro rodinnou výstavbu se momentálně ale připravují i na opačné straně města, na výpadovce k Hesovu.

