„Staveniště už jsme zhotovitelské firmě předali. Očekáváme, že nejpozději na začátku prázdnin s výstavbou začne. Ulice by měla být dokončena do konce listopadu,“ oznámil starosta čtyřtisícové Přibyslavi Martin Kamarád (ODS).
Nová ulice se bude budovat na samém východním okraji města. Současnou zaslepenou ulici Jižní prodlouží o zhruba čtvrt kilometru a napojí ji na ulici Pecháčkova. „Vysoutěžená cena je přibližně 14 milionů korun bez DPH,“ konstatoval starosta. Předpokládaná cena přitom původně byla o čtyři miliony vyšší.
|
Definitivní sbohem jižní variantě. Když bude mít Přibyslav obchvat, tak na severu
Největší plus propojky vidí vedení města v nové možnosti objet v případě uzavírek či plánovaných oprav centrum města. „Bude to také nová alternativní trasa, jak se dostat ze sídliště i jak si zkrátit cestu směrem k místní části Hřiště,“ řekl Kamarád.
Ulice by se ale do budoucna měla stát i centrem dalších stavebních aktivit. Vedení města si slibuje, že časem podél ní vyrostou rodinné domy i bytovky a rozšíří se nabídka služeb a drobných výrobních a podnikatelských provozů. V její severovýchodní části by totiž měly být pozemky určené pro drobnou řemeslnou výrobu. „Už máme první zájemce, kteří se na možnosti byli na radnici poptat,“ pravil starosta.
Zelené pásy i chodník
Inženýrské sítě chce radnice nechat natáhnout spolu s vybudováním silnice. Ta povede místy, kde je dosud pole, jiná cestu tudy ani v minulosti nevedla. V lokalitě už radnice nechává vytvořit zelené pásy, které plochy pro drobnou výrobu od těch pro bydlení oddělí. Přibude rovněž chodník.
Pro drobné podnikání bude podél nové silnice vyčleněná plocha o rozloze zhruba jednoho hektaru. Ta prozatím nebude rozčleněna na menší parcely. Vedení města to chce učinit až na základě žádostí a potřeb případných investorů. „Někdo může chtít větší pozemek, někdo menší,“ řekl Kamarád.
|
Přibyslav staví spojnici za 18 milionů. Uleví centru a nabídne parcely pro domy
Mnohem větší plány má radnice s novou propojkou v delším časovém horizontu. Až bude zastavěno v současné době připravované sídliště na západním okraji města směrem k Hesovu, chce Přibyslav právě u ulice Jižní nabídnout další parcely pro bydlení.
Celkem by jich tu mělo být kolem čtyřiceti. Počítá se s obsazením celé louky až ke kaskádě rybníků. V severnější části bude dokonce místo na zhruba tři až čtyři bytové domy a občanskou vybavenost. „Prodlouženou Jižní ulicí se nám k těmto pozemkům otevře cesta. Ale jejich příprava je ještě hodně daleko,“ přikývl Kamarád.