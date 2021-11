Odstup při předjíždění cyklistů naštval správce lesů, chce zakázat vjezd kol

Ministerstvo dopravy: K žádné změně nedojde Ke zveřejněnému článku poskytl vyjádření mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Podle jeho slov v souvislosti s novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích pro lesníky a cyklisty ke změně oproti současnému stavu nedojde. Reakce ministerstva po bodech: Daná snaha majitelů lesů s odstupem 1,5 m vůbec nesouvisí. Nedávno přijatý zákon totiž neřeší otázku soužití veřejnosti a správců lesů, soulad mezi hospodářským a rekreačním využitím lesů či bezpečnost na lesních cestách při pohybu techniky.

Nic se z logiky věci novým zákonem oproti stávajícímu stavu nezmění. Situace setkání cyklisty s lesním strojem není nová. Na úzkých lesních cestách se cyklisté nepředjíždí již dnes a cyklista v případě potřeby projetí lesního vozidla uvolní cestu. A zákazové značky dnes kvůli nemnoha případům předjíždění umisťovány v lesích nejsou.

V případě tohoto zákona se musí jednat o předjíždění, nikoli objíždění (a k předjíždění na těchto cestách z podstaty věci bude docházet jen těžko).

Co se týká účelových pozemních komunikací, platí pravidlo na těch veřejně přístupných samozřejmě i tam, ale prakticky se bude postupovat, jak je naznačeno výše. Co se stane, pokud budou majitelé lesů na zákazu trvat:. Je to spíše otázka na advokáty a ty, kteří by vyložili příslušnou legislativu; turistické značení je mimo kompetenci ministerstva dopravy, stejně jako majetkové či vlastnické vztahy.

Klademe si otázku, jak by majitelé dodržování zákazových značek chtěli v lesích vymáhat.

Jakékoli omezení vjezdu je pod kontrolou úřední moci; nelze tedy jednat jen na základě subjektivního rozhodnutí. Pokud jde o účelovou komunikaci veřejně přístupnou, rozhoduje o umístění dopravního značení obecní úřad obce s rozšířenou působností, tedy ne vlastník komunikace. Pokud komunikace veřejně přístupná není (typicky je tam fyzická zábrana, například závora), umisťuje dopravní značení vlastník. Musí to ale oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Ten může případně nařídit odstranění značení, pokud není splněna podmínka bezpečnosti silničního provozu.