Oprava přibyslavského kulturního domu, jenž zaujal filmaře, začala stěhováním

Od počátku prosince je kolem kulturního domu živo. Zhotovitelská firma, která se postará o rekonstrukci průčelí a vestibulu, zateplení fasády, obnovu střechy i instalaci nového systému vytápění a vzduchotechniky, začala hloubit výkopy pro sanaci základů.

A zaměstnanci města, kteří mají ve městě na starost kulturu, zahájili stěhování budovy. „Je to opravdu těžká práce, je třeba přesunout enormní množství věcí. Jedná se o veškeré stoly a lavice, kulisy, celou kostymérnu, plátna za oponou, vybavení loutkového souboru, šatny, hudební zkušebnu i veškeré kanceláře,“ vyjmenoval přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS).

Důvod je jednoduchý, stavební činnost se dotkne prakticky každé místnosti v budově. „Podle nových norem je nutné osadit vzduchotechniku. Až do nynějška budova žádnou neměla,“ vysvětluje starosta Kamarád.

Pronájem lodního kontejneru

O stěhování se starají kulturní pracovníci prakticky svépomocí, s odvozem věcí pak pomáhá technická četa města. Vyprázdnění kulturního domu by mělo trvat asi měsíc a půl.

Jako skladiště do ukončení rekonstrukce bude sloužit bývalá prodejna potravin v místní části Keřkov. „Na věci, které jsou na delší přesun složité, jsme si pronajali lodní kontejner. Necháme ho stát hned u kulturního domu,“ dodává Martin Kamarád. Mnoho věcí skončí v přibyslavské základní škole. Ve zdejším koncertním sále najde dočasný azyl například ochotnický divadelní soubor nebo loutkové divadlo, jedna z prázdných místností ve sklepě se potom promění ve zkušebnu kapely, která měla domov v kulturním domě. „Přesune se k nám i filmový klub. S jeho představiteli už jsme řešili technické i organizační náležitosti,“ podotkla ředitelka základní školy Jaroslava Janů.

Pro školu přinese přesun kulturního dění pod její střechu nové zkušenosti. Bude muset přizpůsobit běžný provoz a mít otevřeno občas i dlouho do večera. „Už nyní pořádáme akce a kurzy pro veřejnost i kroužky pro děti do podvečera, jsme na to zvyklí. Teď ale půjde o nasazení ještě něco větší,“ dodala ředitelka.

V zimě jako u ledu, v létě sauna

Hlavním důvodem rekonstrukce kulturního domu je zcela nevyhovující izolace proskleného průčelí. „V zimě se ve vestibulu dá bruslit, v létě je tam jako v sauně,“ přirovnává přibyslavský starosta.

Současné jednoduché skleněné tabule zasazené v hliníkových rámech propouští téměř veškeré teplo, netěsní a jsou v havarijním stavu. Nově by celá čelní stěna měla být osazena izolačním dvojsklem tak, aby se podobou co nejvíce blížila originálu.

Vzhled průčelí kulturního domu je důležitý. Dům už 53 let stojí v menším parčíku přímo proti zámku a svým proskleným průčelím je charakteristický. Před více než dvaceti lety si zahrálo ve filmu Ene Bene režisérky a scenáristky Alice Nellis s Ivou Janžurovou a Evou Holubovou v hlavních rolích.

Vestibul budovy představoval volební místnost na malém městě. A to i přesto, že se v přibyslavském kulturním domě ve skutečnosti nikdy v historii nevolilo. Filmaře však zaujal právě vzhled průčelí, které domu dává typicky socialistické vzezření.

Pro radnici je z funkčního hlediska zásadní, aby bylo možné vestibul využívat celoročně. „Například pro nejrůznější akce, které se nemusí odehrávat přímo ve velkém sále. Zvažujeme ho třeba i pronajímat na svatby,“ přiblížil starosta Kamarád.

Pracovat se bude až do léta

Vedle nové prosklené stěny tomu má napomoci i nový systém vytápění. Dosluhující plynový kotel má nahradit tepelné čerpadlo s jedním vrtem. „Mělo by to stačit. Systém bude snáze udržovat stálou teplotu, nebude docházet k tak výrazným teplotním výkyvům, jako když se topilo jen nárazově při akcích,“ říká starosta.

Práce jsou naplánované až do konce léta příštího roku. Otazník proto visí nad promítáním letního kina v srpnu na pozemku za domem. „Pokud se práce zdrží, nebude možné ho uspořádat. Plocha bude sloužit zhotoviteli jako stavební dvůr,“ už dříve podotkla Zdeňka Valnerová, ředitelka městské společnosti Kulturní zařízení města Přibyslav, jež chod kulturního domu zajišťuje.

Rekonstrukce kulturního domu by měla přijít celkem na 36 milionů korun. Třicet milionů zaplatí město, šest získalo ve formě státní dotace. Původně však oprava měla začít už v roce 2020 a měla být za poloviční cenu. Radnice ale dlouho čekala na vyjádření poskytovatele dotace. Kvůli růstu cen materiálu pak musela zakázku soutěžit znovu.