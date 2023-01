Žádná dělnická ubytovna. Přibyslav zůstane hotelem, obnoví i restauraci

Hotel Přibyslav se zhruba osmdesáti lůžky, největší ubytovací zařízení ve stejnojmenném městě na Havlíčkobrodsku, je uzavřen od konce roku. S několikaměsíčním předstihem se na ukončení nájemní smlouvy se SHČMS dohodl tehdejší provozovatel.

Potopila ho série neočekávaných a těžko překročitelných překážek. Nejprve to bylo nucené omezení provozu v době proticovidových opatření, vzápětí extrémní růst cen energií a vysoká inflace. Provozovatel se rozhodl s hotelem skončit o své vlastní vůli.

Podle starostky SHČMS Martiny Němečkové se však sdružení podařilo poměrně rychle najít zájemce, který by se o hotel mohl dál starat. „Ano, máme nového nájemce, je to právnická osoba. Smlouvu budeme uzavírat s platností od 1. února,“ uvedla.

Otevřeno bude od 1. března

Vzhledem k tomu, že dohodu ještě nepodepsali, prozatím odmítla prozradit k zájemci další podrobnosti. „Smlouva by měla být podepsána zhruba do týdne. Stále se může stát, že se objeví nějaká úskalí a na přesně definovaných podmínkách se neshodneme. Do podpisu by nebylo férové to podrobně komentovat,“ dodala starostka dobrovolných hasičů.

Pouze zmínila, že během února by měl nový nájemce objekt připravit na znovuotevření. „Budou tam probíhat drobnější práce, úpravy a modernizace. Pro veřejnost by měl být hotel otevřen od 1. března. Skupinové akce, které už byly nasmlouvány dříve, by se mohly uskutečnit už během února,“ podotkla Martina Němečková. Ubezpečila přitom, že hotel dál zůstane hotelem. Nabízet bude veškeré dosavadní služby, obnoví se rovněž restaurační provoz.

„Nájemce plánuje i větší spolupráci s místními firmami či školami,“ doplnila bez dalších podrobností Němečková. „Byli jsme ujištěni, že Hotel Přibyslav by měl pokračovat v režimu, v jakém fungoval do konce loňského roku. To je velice dobře. A snahou města bude, aby tomu tak bylo i nadále,“ konstatoval starosta čtyřtisícové Přibyslavi Martin Kamarád (ODS).

Z budoucnosti hotelu mělo ještě před pár měsíci právě vedení města velké obavy. Přibyslaví se totiž začaly šířit neověřené informace o tom, že z hotelu by se mohla stát levnější ubytovna pro dělníky.

„Vážným zájemcem o hotel byla agentura, která zajišťuje příchod zahraničních dělníků do továren v Havlíčkově Brodě. To jsme vnímali jako velké bezpečnostní riziko, jež by mělo negativní vliv nejen na okolí hotelu,“ vysvětlil Kamarád, kde se takové obavy vzaly.

Vedení města v takovém smyslu dokonce s vlastníkem hotelu na podzim jednalo a na možný problém ho upozorňovalo. „Argumentovali jsme i tím, že vlastníkovi hotelu takové využití nebude dělat dobré jméno. Byť je to soukromá budova, majitel by měl při provozu zohlednit i okolí,“ popsal v té době starosta.

Budova s nedlouhou, ale zajímavou historií

Hotel Přibyslav má za sebou nedlouhou, ale poměrně zajímavou historii. Původně vznikl jako levná ubytovna pro dobrovolné hasiče, kteří do Přibyslavi, kde je Centrum hasičského hnutí a hasičské muzeum, přijedou a potřebují při nejrůznějších akcích nocleh. Postaven byl ze stavebních buněk, otevíral se v srpnu 1981.

Zpočátku ho provozovalo právě Centrum hasičského hnutí. Po pár letech ho začalo pronajímat soukromým podnikatelům. Jeden z nich vystavěl novou terasu. Zařízení však rychle stárlo a počátkem 21. století už byla rekonstrukce nevyhnutelná.

Přestavba začala v létě 2006. Rok předtím hotel koupila Hasičská vzájemná pojišťovna a právě ona projekt za 40 milionů financovala. Původní hotel ze stavebních buněk zcela zbourali a na jeho místě vyrostla velká zděná budova pro osm desítek hostů s příslušným zázemím.

Rekonstrukce trvala rok, později přibyla přístavba s multimediální učebnou, vznikly i nové tenisové kurty. Nyní je vlastníkem hotelu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.