„Dali jsme pokyn k zahájení přípravných prací. Rozčleněné jsou celkem do deseti fází, přičemž záleží na zákonných lhůtách. Kompletní administrativní příprava včetně veškerých povolení a projektu by měla zabrat přibližně dva roky, možná dva a čtvrt,“ uvedl starosta čtyřtisícového města na Havlíčkobrodsku Martin Kamarád (ODS).
Architektonický ateliér jako jeden z prvních úkolů dostal navázat na studii, s níž v roce 2023 zvítězil v architektonické soutěži. „Měl by do něj v první řadě zapracovat už tehdejší připomínky hodnotitelské komise a postupně i ty, které se později objevily,“ prozradil přibyslavský místostarosta Michael Omes (KDU-ČSL).
Spor o desítky parkovacích míst
Podnětů nebylo málo a pro některé zastupitele byly tak zásadní, že trvalo roky, než se radní na zahájení příprav vůbec dokázali shodnout. Největší rozkol způsobilo řešení parkování. Vítězný návrh totiž žádná nová místa nepřidává, naopak by podle něj mělo aut na náměstí ubýt.
„I přes přání občanů byl vybrán návrh, který ruší 48 parkovacích míst, tedy více než třetinu stávajícího stavu. U některých nemovitostí jsou dokonce zrušena místa pro zásobování a jsou zrušena i parkovací místa, s nimiž bylo počítáno v kolaudačních rozhodnutích,“ upozornil Tomáš Tecl, jeden z autorů petice, která se krátce po vyhlášení výsledků soutěže začala městem šířit.
Podle starosty to ovšem tak výrazný pokles nebude. „V současné době je na náměstí 120 oficiálních parkovacích míst. Další vozy tu ale stojí na divoko mimo vyznačená stání. Ta by měla zmizet,“ konstatoval Kamarád s tím, že ve finále by počet parkovacích stání zůstal podobný jako dnes.
Jak Kamarád upozornil, zdá se, že parkovacích míst je v centru města dostatek. „Dalších padesát parkovacích míst je hned v sousední ulici Česká. Každý den tu ale mnohá zůstávají volná. Lidé zkrátka chtějí zaparkovat deset metrů od provozovny, do které potřebují. To ale není možné,“ tvrdí.
Jak upozornil místostarosta Omes, velice dobře zafungovalo omezení, s nímž vedení města přišlo v loňském roce. Od léta vyčlenilo stání přímo před radnicí jen pro vozidla s parkovacími hodinami. A stání na nich umožňuje nejvýše po dobu dvou hodin.
„Zpočátku jsme dávali řidičům aut bez hodin za stěrač lísteček s upozornění, nyní už na to dohlíží policie. Osvědčilo se to. I během dopoledne lze přímo před radnicí nalézt velice jednoduše volné místo,“ pochvaluje si Michael Omes.
Zahrada ustoupí řidičům
Aby ještě více vyšla řidičům vstříc, nechá radnice do zahájení samotné rekonstrukce náměstí vybudovat parkoviště zcela nové. Nahradí původní menší zahradu v blízkosti domova s pečovatelskou službou. „Měřili jsme to, na náměstí je to odsud 250 metrů,“ podotkl starosta.
Nové parkoviště, jehož součástí mají být i nabíječky pro elektromobily, nabídne více než dvacet míst. Hotové má být ještě v době, než skončí přípravy na rekonstrukci náměstí. „Jakmile kopneme do země, nastane nejkritičtější období. Podle etap bude vždy část náměstí uzavřena, parkovací místa by mohla citelně chybět,“ poznamenal starosta.
Po roce radní změnil názor. Přibyslav konečně schválila rekonstrukci náměstí
Na výstavbu nového parkoviště má město ještě roky. Nejméně dva by měla trvat příprava proměny náměstí. Bude potřeba se nejprve vypořádat se všemi připomínkami, připravit projekt, zajistit si potřebná povolení, vybrat zhotovitele a zajistit financování.
Při architektonické soutěži ateliéry počítaly s výdaji zhruba 150 milionů korun. Při dnešních cenách to může být ještě výš. A například letošní plánované příjmy města nedosahují ani 130 milionů korun.
Změnu může stopnout politika
Do připravované rekonstrukce náměstí mohou rovněž zasáhnout podzimní komunální volby. Z nich vzejde nové vedení města, které případně nemusí být vybrané podobě náměstí nakloněno. „Něco podobného už se tady v minulosti taky stalo,“ poznamenal Martin Kamarád.
Až dojde na samotnou stavbu, zemní práce určitě začnou archeologickým průzkumem. Přestože se jedná o lokalitu přímo v centru města, vedení radnice nepředpokládá, že by právě tento bod harmonogram nějak výrazně narušil. „Naše náměstí mělo v historii vždy tutéž podobu, stejný půdorys. Kopat budeme v prostorách, které nikdy nebyly zastavěny,“ vysvětluje starosta.
Vítězný návrh na nové náměstí v Přibyslavi už mají, ve hře je ale i starší studie
Rekonstrukce Bechyňova náměstí je investice, o níž se ve městě hovoří už mnoho let. První studii na jeho proměnu má starosta v šuplíku už od roku 2019. Později si zastupitelé prosadili architektonickou soutěž. Rada města se však dlouho nemohla shodnout, zda s vítězem skutečně podepíše smlouvu.
Neobvyklé půlkruhové Bechyňovo náměstí se dvěma špalíčky budov v jeho středu je nutné opravit zejména kvůli špatnému stavu podzemních inženýrských sítí i neutěšenému vzhledu povrchu. Při té příležitosti mu vedení města chce dát jednotný koncept a jeho různé části sladit do jednoho celku.