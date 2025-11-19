VIDEO: Podmínky jsou brutální. Moře Vysočiny lovili v šesti stupních pod nulou

  13:43
Minus šest stupňů ukazoval ve středu ráno teploměr rybářům, kteří mířili na výlov Velkého Dářka na Žďársku, největšího rybníka v kraji. Z Moře Vysočiny musejí dnes vytáhnout kolem dvaadvaceti tun ryb. Dominují mezi nimi kapři, ale nechybějí ani pořádné štiky, sumci či candáti.

„Podmínky jsou dneska brutální, pěkně nám přituhlo. Ale aspoň, že do toho svítí sluníčko,“ konstatoval ve středu ráno Petr Kulhánek, vedoucí úseku rybářství společnosti Kinský Žďár, která na ploše s rozlohou 206 hektarů hospodaří.

Ačkoliv se jedná o výlov Velkého Dářka, šupináče dnes rybáři tradičně lovili až z mnohem menšího rybníka Nový, který je v soustavě hned pod Dářkem, a kam se rybí osazenstvo nádrže vždy „přepouští“.
Ačkoliv se jedná o výlov Velkého Dářka, šupináče dnes rybáři tradičně lovili až z mnohem menšího rybníka Nový, který je v soustavě hned pod Dářkem, a kam se rybí osazenstvo nádrže vždy „přepouští".
Ačkoliv jde o výlov Velkého Dářka, ryby se lovily až z mnohem menšího rybníka Nový, který je v soustavě hned pod Dářkem, právě do něj se osazenstvo nádrže vždy „přepouští“. (19. 11.2025)
Ačkoliv jde o výlov Velkého Dářka, ryby se lovily až z mnohem menšího rybníka Nový, který je v soustavě hned pod Dářkem, právě do něj se osazenstvo nádrže vždy „přepouští“. (19. 11.2025)
Při teplotách pod nulou je podle něj kvůli namrzlým povrchům větší riziko pádů, mohou také zamrzat některé stroje. A samozřejmě je to i horší komfort pro rybáře, byť ti jsou na náročné podmínky zvyklí a berou je zpravidla s nadhledem. „Je konec listopadu, tak holt mrzne. A při práci se člověk zahřeje,“ podotkl jeden z nich.

Rybáři zažili při výlovech Moře Vysočiny i mnohem náročnější klimatické podmínky. „Kdysi jsme tady i vysekávali led silný na deset centimetrů,“ vzpomněl Kulhánek. V minulosti podle něj navíc mrazy začínaly obvykle dříve - většinou už zkraje listopadu; v posledních letech se to ale posunuje.

Nejcennější ryby posvačilo hejno kormoránů

Ačkoliv jde o výlov Velkého Dářka, ryby se jako obvykle tahaly až z mnohem menšího rybníka Nový, který je v soustavě hned pod Dářkem, a do nějž se rybí osazenstvo nádrže vždy „přepouští“. Na hrázi Nového rybníka mohli lidé úlovky rovnou také zakoupit. Pořídit tak mohli čerstvého kapra, kterého by mělo Velké Dářko vydat kolem dvaceti tun, ale i další druhy ryb.

„Máme tady zhruba jednu až dvě tuny dravců, což je hlavně štika, candát a sumec. Plus nějaké vedlejší ryby, jako je například okoun, ježdík nebo bělice,“ vyjmenoval Kulhánek.

Zmínil také, že na výsledku středečního výlovu se podepisují i nenažraní kormoráni. „Letos jich tady operovalo zhruba třísethlavé hejno. Posvačili ty nejcennější ryby - štiky, candáty a líny. A to co nám nechali, tak třeba dneska slovíme,“ vyjádřil se vedoucí Kinského rybářství.

Ryby z vod Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy mohou lidé koupit například v rybárně Obchodního domu Kinský ve Žďáře nad Sázavou, a to v období před vánočními svátky. „Uvnitř rybárny si lidé mohou nechat rybu rovněž zpracovat. Ovšem objednávkový systém, jak jej zákazníci znají z dřívějška, tentokrát fungovat nebude,“ popsal Kulhánek.

Dále mají být ryby k dostání i ve stáncích. Ceny vánočních kaprů z Kinského produkce budou podobné jako loni, tedy kolem devadesáti až sto korun za kilogram.

Velké Dářko je jedním z posledních rybníků Kinského rybářství, jež se letos loví. Jen v pátek bude na pořadu ještě Babínský rybník nedaleko Budče a Matějova na Žďársku, kde však mají rybáři pouze násadu.

