Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Starosta poslal podvodníkům milion z cizích účtů, nalákali ho na bitcoiny

,
  15:05

Fotogalerie2 Premium

Starosta Polné Jindřich Skočdopole (Nezávislí pro Polnou) je nejdéle sloužícím prvním mužem v historii města. Funkci vykonává nepřetržitě od roku 1998. | foto: archiv MAFRA

Starostou Polné je nepřetržitě už od roku 1998 a je nejdéle sloužícím prvním mužem v historii pětitisícového městečka na Jihlavsku. Přesto Jindřich Skočdopole uvěřil podvodníkům, kteří ho přesvědčili, že vlastní zapomenutou bitcoinovou investici. Z účtů organizací, k nimž měl dispoziční právo, jim odeslal více než milion korun. A nedávno proto u soudu čelil obžalobě ze zpronevěry.

Okresní soud v Jihlavě ve věci schválil dohodu o vině a trestu. Jednasedmdesátiletý starosta odešel s nejnižším možným trestem, rezignovat na funkci ani kandidaturu v říjnových komunálních volbách nehodlá. Na případ jako první upozornil Jihlavský deník.

Všechno začalo telefonátem podvodníka, který Jindřicha Skočdopoleho (Nezávislí pro Polnou) přesvědčil, že je vlastníkem z minulosti zapomenutého investičního účtu s bitcoiny v hodnotě téměř 19 tisíc dolarů (přibližně 400 tisíc korun). Pod záminkou založení virtuální karty a převodu peněz z něj pachatelé postupně vytáhli obrovské sumy.

Před soudem se ohradil proti tomu, aby bylo jeho jednání označováno přímo jako zpronevěra, protože sám sebe vnímá jako oběť podvodu.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Byla nebojácná, chtěla pomáhat. Kaplan na pohřbu vojákyně přidal osobní vzpomínku

Vojenská hudba doprovodila smuteční průvod z kostela na hřbitov (4. srpna 2026).

Přes tři sta lidí se v úterý od 10 hodin v kostele svatého Václava v Netolicích na Prachaticku naposledy rozloučilo s vojákyní, která 23. července nepřežila pád armádního vrtulníku UH‑1Y Venom....

Po dvou letech opět ve žlutém člunu. Miloš Zeman si užívá léto na vodě

Bývalý prezident Miloš Zeman po dvou letech vytáhl svůj žlutý gumový nafukovací...

Legenda ožila. Po delší době bývalý prezident Miloš Zeman opět vytáhl svůj žlutý gumový nafukovací člun Challenger a s pomocí ochranky se projel po hladině Veselského rybníka. V Novém Veselí na...

Kurýr falešného bankéře si přijel pro 600 tisíc, policisté už na něj čekali

Kurýra, který převážel peníze falešnému bankéři, policisté zadrželi. Vyklubal...

Mimořádný úspěch si připsala havlíčkobrodská kriminálka. Přímo při přebírání bezmála šesti set tisíc korun kriminalisté zadrželi kurýra pracujícího pro falešného bankéře. Jedná se o mladého...

Z jednoho pacienta rázem tři. Auto nabouralo houkající sanitku, skončila na boku

Po nehodě ve Stonařově zůstala sanita ležet převrácená na bok. Zranili se dva...

Dva zranění záchranáři i pacient, sanita na boku a oktávka na odpis. To je bilance vážné nehody, která se ve čtvrtek odpoledne stala ve Stonařově na Jihlavsku. Do cesty houkající sanitě vjel v...

Sladké a šťavnaté, dají se jíst pořád. Na borůvkové farmě začíná sběr bobulí

Manželům Pečínkovým pomáhají s farmařením i další členové rodiny, včetně...

Za vznikem borůvkové farmy na okraji Nového Veselí na Žďársku stojí výlet do jižních Čech. Právě tam se rodiče Daniely Pečínkové před lety poprvé setkali s pěstováním těchto plodů ve velkém. A...

Starosta poslal podvodníkům milion z cizích účtů, nalákali ho na bitcoiny

Premium
Starosta Polné Jindřich Skočdopole (Nezávislí pro Polnou) je nejdéle sloužícím...

Starostou Polné je nepřetržitě už od roku 1998 a je nejdéle sloužícím prvním mužem v historii pětitisícového městečka na Jihlavsku. Přesto Jindřich Skočdopole uvěřil podvodníkům, kteří ho...

4. srpna 2026  15:05

Byla nebojácná, chtěla pomáhat. Kaplan na pohřbu vojákyně přidal osobní vzpomínku

Vojenská hudba doprovodila smuteční průvod z kostela na hřbitov (4. srpna 2026).

Přes tři sta lidí se v úterý od 10 hodin v kostele svatého Václava v Netolicích na Prachaticku naposledy rozloučilo s vojákyní, která 23. července nepřežila pád armádního vrtulníku UH‑1Y Venom....

4. srpna 2026,  aktualizováno  12:03

Odpočinek od tropů. Podzemní labyrint nabízí chlad i svítící chodbu

Horníci vyrazili chodby a sklepy ve třech patrech nad sebou, přičemž nejhlubší...

Je místo, kde lze v současných tropických dnech spojit příjemné s užitečným – ochlazení s poznáním. Tím místem je labyrint jihlavského podzemí, jehož malou část lze navštívit. Během čtyřicetiminutové...

4. srpna 2026  11:46

Temná série na Vysočině pokračuje. Z lesa u Polné zmizel 300 let starý smírčí kámen

Premium
Smírčí kámen na svém původním umístění u lesní cesty mezi Janovicemi a...

Co rok, to minimálně jeden ukradený smírčí kámen. Smutná série, kdy z krajiny Vysočiny mizí stovky let staří svědci minulosti, pokračuje. Tentokrát se stal obětí zloděje kamenný artefakt v katastru...

4. srpna 2026

I dva centimetry za den. Vedro ničí rybníky, některé ryby již uhynuly, říkají rybáři

Premium
Rybník Borek ve Stránecké Zhoři u Velkého Meziříčí je poloprázdný. Od...

Rybáři na Vysočině sledují předpověď počasí s obavami. Vývoj letošního parného léta dává zatím osádce rybníků zabrat a ani vyhlídky do dalších dní příznivé nejsou. Většina ploch má výrazný podstav...

3. srpna 2026

V Brodu začali vrtat piloty pro nový most. Padnou na ně tisíce tun betonu

V Havlíčkově Brodu začalo zakládání pilot pro nový most za 158 milionů korun....

Rekonstrukce jednoho z klíčových dopravních uzlů na Vysočině vstoupila do své další etapy. Po dubnovém zahájení prací a následné demolici původního mostu začíná v havlíčkobrodské Masarykově ulici...

3. srpna 2026  11:03

Pocta čtyřem odbojářům. V Ostravě vznikl pomník obětem komunistických poprav

Sochař Petr Szyroki dokončuje na Slezskoostravském hřbitově pomník obětí...

Uplynulo 75 let od tragických komunistických poprav z 1. srpna 1951. Na Ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě proto vznikl pomník jejich obětem. Dílo sochaře Petra Szyrokiho vzdává úctu čtyřem...

3. srpna 2026  9:31

Závratných 162 reklamací. Jihlava řeší potíže s údržbou zeleně, chystá změny

Není to poprvé, kdy Jihlava řeší problémy se sečením trávy. Třeba takto prapodivně se trávníky sekaly v roce 2018.

Magistrát v Jihlavě řeší čím dál větší potíže s údržbou městské zeleně. V uplynulých týdnech bylo mnoha místy ve městě nemožné projít, aniž by si člověk nevšiml přerostlé trávy nebo nedodělané práce...

3. srpna 2026  8:42

Teleflex rozšiřuje výrobu ve Žďáru nad Sázavou a přinese další pracovní místa

Ve spolupráci
Pohled do zákulisí výroby ve společnosti Teleflex

Společnost Teleflex připravuje ve svém závodě ve Žďáru nad Sázavou rozšíření výroby o nový zdravotnický produkt určený pro cévní intervence. Projekt posílí význam místního závodu v rámci mezinárodní...

3. srpna 2026

Ústí pokračuje ve zdárném rozjezdu. Třinec remizoval s Jihlavou, bod má i Česká Lípa

FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, 1. kolo 2. fotbalové ligy. David Ćerný slaví...

Fotbalisté Ústí nad Labem se po výhře 2:0 v Kroměříži ujali vedení v tabulce druhé ligy. Severočeši mají jistotu, že po skončení 2. kola zůstanou jediným týmem s plným počtem šesti bodů. Jihlava má...

1. srpna 2026  20:35,  aktualizováno  2. 8. 19:34

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Sladké a šťavnaté, dají se jíst pořád. Na borůvkové farmě začíná sběr bobulí

Manželům Pečínkovým pomáhají s farmařením i další členové rodiny, včetně...

Za vznikem borůvkové farmy na okraji Nového Veselí na Žďársku stojí výlet do jižních Čech. Právě tam se rodiče Daniely Pečínkové před lety poprvé setkali s pěstováním těchto plodů ve velkém. A...

2. srpna 2026  14:29

Koňské stříkačky? Poctivá řemeslná práce, která funguje, shodují se hasiči

Na vyhlášené klání historických stříkaček do obce Jámy na Ždársku míří sbory z...

Letité, ale pořád šlapou jako hodinky. Řeč je o takzvaných koňských stříkačkách neboli „koňkách“. Funkčnost historických strojů, jimž je už notně přes stovku, ukázali v sobotu hasiči v Jámách na...

2. srpna 2026  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.