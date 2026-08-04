Okresní soud v Jihlavě ve věci schválil dohodu o vině a trestu. Jednasedmdesátiletý starosta odešel s nejnižším možným trestem, rezignovat na funkci ani kandidaturu v říjnových komunálních volbách nehodlá. Na případ jako první upozornil Jihlavský deník.
Všechno začalo telefonátem podvodníka, který Jindřicha Skočdopoleho (Nezávislí pro Polnou) přesvědčil, že je vlastníkem z minulosti zapomenutého investičního účtu s bitcoiny v hodnotě téměř 19 tisíc dolarů (přibližně 400 tisíc korun). Pod záminkou založení virtuální karty a převodu peněz z něj pachatelé postupně vytáhli obrovské sumy.
Před soudem se ohradil proti tomu, aby bylo jeho jednání označováno přímo jako zpronevěra, protože sám sebe vnímá jako oběť podvodu.