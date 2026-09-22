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Starostu odsoudili za zpronevěru, odvolat ho nestihli. Zkolaboval a je v nemocnici

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  14:00

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Starosta Polné Jindřich Skočdopole (Nezávislí pro Polnou) je nejdéle sloužícím prvním mužem v historii města. Funkci vykonává nepřetržitě od roku 1998. | foto: archiv MAFRA

Poslední předvolební jednání zastupitelstva v Polné skončilo rozkolem poté, co byl na místě stažen bod o odvolání starosty Jindřicha Skočdopoleho (Nezávislí pro Polnou). Jednasedmdesátiletého politika v létě odsoudili za zpronevěru, avšak na pondělní zasedání nedorazil.
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Opozice chtěla odchod prvního muže radnice řešit kvůli jeho pravomocnému trestu za neoprávněné převody více než milionu korun ze spolkových účtů. Náhlé vyřazení bodu ze zasedání však vyvolalo ostrou přestřelku.

Převažuje názor, že je škoda, že pan starosta neodešel včas a se ctí.

Veronika ŠvomováSNK POLNÁ 2030

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