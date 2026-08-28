Simtany se dočkají autobusů, u Pohledu opravili silnici v nestabilním svahu

„Naše místní část Simtany byla už poněkolikáté odloučena od nás, své mateřské obce. Autobus tam viděli naposledy někdy v březnu. Snad se zase přiblížíme, lidsky i fakticky,“ zmínil starosta Pohledu Milan Klement.
Pohled i Simtany leží na silnici I/19. Jsou od sebe necelé dva kilometry. Silnice tu ovšem vedla lesem, úzkými serpentinami v zářezu nad údolím řeky Sázavy. Už tím to bylo pro řidiče problémové místo. Dva nákladní vozy se tu vedle sebe nevešly.
V posledních letech se ovšem přidaly i problémy geologické. Svah začal ujíždět do údolí k řece. A s ním i část silnice. Opakovaně musela být kvůli bezpečnosti uzavírána, několikrát byla provizorně zúžena a jezdilo se kyvadlově na semafory. Nepomohla ani havarijní oprava před dvěma roky.
Náročná modernizace za desítky milionů
„Za posledních devět let jsme si na našem katastrálním území prožili hned sedm akcí, oprav a investic ŘSD,“ poznamenal Klement. Katastrem obce neprochází jen silnice I/19, ale také hlavní tah na Pardubicko I/34.
ŘSD o špatném stavu silnice 19 u Pohledu vědělo delší dobu. Kompletní opravu a faktické přeložení půl kilometru dlouhého úseku připravovalo čtyři a půl roku. Práce začaly letos v březnu. Během výstavby hrozilo jejich prodloužení. „Problém se svahem se projevil více, než jsme původně počítali,“ vysvětloval v červnu Luděk Hubáček, mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina. Nakonec stavební firma termín stihla. Práce stály přes 46 milionů korun bez DPH.
„Silnice už nutně potřebovala kompletně předělat. Museli jsme srovnat a rozšířit terén tak, aby to odpovídalo významu silnice první třídy. Před rekonstrukcí se místy auta nedokázala vyhnout a z některých křižovatek byl špatný výhled,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
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Samotná modernizace si vyžádala rozsáhlé terénní práce. Kvůli skalnatému podloží musela na stavbu najet těžká technika včetně hydraulických kladiv, která pomohla odtěžit přes 36 tisíc metrů krychlových zeminy. „Nejtěžší bylo vyhloubení řezu do protějšího svahu silnice, čímž se trasa maximálně oddálila od rizikové hrany srázu nad řekou Sázavou,“ dodal Rýdl.
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Rozsah zemních prací zaskočil podle Klementa i mnohé obyvatele Pohledu. „Ptali se mě, zda jsme neotevřeli nový kamenolom. Skutečně to tak vypadalo. Neotevřeli, jeden nám tu stačí,“ poznamenal starosta s odkazem na provoz velkého kamenolomu na druhém břehu řeky.
Bezpečnější trasa
Během modernizace se podařilo snížit profil vozovky a zbavit se nepřehledné sérii čtyř ostrých zatáček. Ty nahradila dvojice táhlých protisměrných oblouků, takzvané esíčko. „Díky rozšíření a úpravě křižovatek i sjezdů je v místě, kudy denně projíždí asi dva tisíce vozidel, i lépe vidět,“ doplnil Luděk Hubáček.
Silnice byla v místě prací uzavřená. Otevřít by se měla už v pátek odpoledne. Linkové autobusy by se do původních jízdních řádů měly vrátit od pondělka.