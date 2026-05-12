Cestující na Pelhřimovsku se nemusí bát. Autobusy v červenci zajistí dva dopravci

  14:00
Kraj Vysočina našel autobusového dopravce, který by zajistil obslužnost Pelhřimovska a Humpolecka v měsíci červenci. Došlo ke kompromisu, oblast si rovným dílem rozdělí společnosti BUSEM a ICOM. Ke komplikacím došlo kvůli změnám termínů ve smlouvách, červenec se dlouho jevil neobsazený.
Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s autobusy jezdícími pod značkou Busem. | foto: ČSAD České Budějovice

Autobusy dopravní společnosti ICOM transport na jihlavském autobusovém nádraží.
Od prvního července do prvního srpna zajistí veřejnou dopravu na Pelhřimovsku společnost BUSEM spadající pod českobudějovické ČSAD. Oblast Humpolecka ve stejném termínu pokryje svými službami jihlavský dopravce ICOM. Rozhodli tak krajští radní.

„Vybírali jsme dopravce na červenec v jednacím řízení bez uveřejnění. Bylo to složité, byli jsme v nevýhodě, ale podařilo se nám dopravce zajistit a pro cestující se nic nemění,“ informoval nyní hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO).

K prekérní situaci došlo ke konci loňského roku. Vyvrcholily tím spory a série nestandardních kroků obou dopravců i Kraje Vysočina.

Regionální autobusové spoje na Pelhřimovsku a Humpolecku měla od září zajišťovat společnost ČSAD Autobusy České Budějovice pod svou značkou BUSEM. Loni v létě tak rozhodl Kraj Vysočina a s firmou i přes protesty společnosti ICOM transport, jež dopravu zajišťuje dosud a o zakázku se neúspěšně rovněž ucházela, podepsal patřičné smlouvy.

Jenže pak si kraj termíny rozmyslel a dohodl se s ČSAD na posunutí termínu. Společnost by dopravu v regionu měla zajišťovat už od 2. srpna. „Je to pro nás i cestující výhoda, neboť bude dostatek času na seznámení se s trasami a novými jízdními řády ještě před začátkem školního roku,“ vysvětlil na počátku letošního roku krajský náměstek pro oblast dopravy Vladimír Novotný (SOCDEM).

Výpověď jako reakce na změny

Na to ovšem reagoval stávající dopravce ICOM transport. Ten se před koncem loňského roku rozhodl vypovědět s Krajem Vysočina současnou smlouvu. Výpovědní lhůta je půlroční. Autobusy ICOM tak na Pelhřimovsku a Humpolecku měly přestat jezdit už na konci června. Červenec se rázem stal měsícem, na nějž nebyla dopravní obslužnost v regionu zajištěna.

„V důsledku předčasného ukončení smlouvy dlouhodobého autobusového dopravce na Pelhřimovsku, společnosti ICOM, jsme neměli zajištěnou obslužnost na jeden prázdninový měsíc, než začne jezdit nově vysoutěžený dlouhodobý dopravce společnost BUSEM,“ potvrdil hejtman.

Nyní se tak podle vedení kraje mohou cestující spolehnout, že se i v červenci na Pelhřimovsku i Humpolecku svezou linkovými autobusy. „V červenci budou jezdit podle stejného prázdninového jízdního řádu jako v minulých letech,“ ujistila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Chyběli řidiči i nové autobusy

Jednání s oběma společnostmi bylo pro kraj klíčové. Hejtmanství se snažilo, aby si ICOM výpověď rozmyslel, případně si měsíc přidal. A zároveň usilovalo o to, aby společnost BUSEM začala s provozem autobusových linek ještě o další měsíc dřív oproti již schválené smlouvě.

Obě společnosti to zpočátku z rozličných důvodů odmítaly. „Jde mimo jiné o čerpání dovolené řidičů v letním období. Dalším faktorem je zájem na odkup vozů dosud provozovaných v Kraji Vysočina jiným zájemcem,“ vysvětloval odmítavý postoj společnosti ICOM její mluvčí Martin Havran.

„Nejsme si jisti, že už na měsíc červenec budeme mít přijatý dostatečný počet řidičů a že budeme mít dodané a připravené všechny objednané autobusy. Obávám se, že zajistit spojení v takovém rozsahu integrovaného dopravního systému, jaké slibujeme od srpna, bychom v červenci nebyli schopni,“ vyjádřil se i generální ředitel ČSAD České Budějovice Vladimír Homola.

Nakonec se Kraj Vysočina dohodl s oběma. A to tak, že si dotčený region rozdělí napůl. ICOM se snáze vypořádá se ztrátou řidičů i části vozového parku, BUSEM využije první dodané autobusy a nasmlouvané řidiče. Podle desetileté smlouvy začne tato společnost dopravu zajišťovat od 2. srpna.

Poslední dílek v krajské skládačce

Oblast Pelhřimovska a Humpolecka je poslední, kde dosud nová desetiletá smlouva o veřejné dopravní obslužnosti nevešla v platnost. „Autobusové dopravce na následujících deset let jsme podle oblastí soutěžili postupně. Vyjma těchto dvou oblastí začali noví autobusoví dopravci jezdit na jaře roku 2025,“ poznamenal Vladimír Novotný.

V roce 2025 zajišťovali dopravní obslužnost na základě objednávky Kraje Vysočina čtyři linkoví dopravci. Do základní dopravní obslužnosti kraje bylo zahrnuto celkem 266 autobusových linek, což znamená přibližně 4673 jednotlivých spojů. Linky obsloužily dohromady 2545 zastávek.

Kraj Vysočina objednává regionální vlakové i autobusové spoje a dopravcům hradí ztráty. Na ztráty veřejné linkové autobusové dopravy má kraj ve schváleném rozpočtu pro letošní rok částku bezmála 894 milionů korun.

