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Pelhřimov i okolí oživily obří sochy. Lidi v ulicích lákají havrani či Mazlíci

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  15:58
Upjatec, Mazlíci, Koulíci, Háčkovaná čočka, kosmický Trichodon či obří havrani. To jsou názvy některých ze čtrnácti sochařských objektů, které na tři měsíce oživily Pelhřimov, Horní Cerekev a Svépravice v rámci sochařského festivalu Umění nás spojuje.

Všechna díla celkem jedenácti umělců jsou volně přístupná pod širým nebem. „Vybírali jsme díla, která nám přišla do daných míst vhodná i natolik rozměrná, aby v tom veřejném prostoru nezanikla a byla také odolná, udržitelná a nebyla po dobu výstavy poničena,“ vysvětlil jeden z iniciátorů výstavy Jakub Černý ze spolupořádající Místní akční skupiny Šipka.

Dalšími pořadateli jsou organizace Umění ve městě a obce zapojené v Mikroregionu Pelhřimov. Výstavě předcházela otevřená soutěž, do které se autoři mohli s díly hlásit.

Jedním z lákadel sochařského festivalu Umění nás spojuje je sousoší Hejno od Tomáše Zeleného. Detail obřího havrana v Pelhřimově.
Jedna ze čtrnácti plastik, které oživily Pelhřimovsko. Výstava potrvá celkem tři měsíce.
Jedna ze čtrnácti plastik, které oživily Pelhřimovsko. Výstava potrvá celkem tři měsíce.
Jedna ze čtrnácti plastik, které oživily Pelhřimovsko. Výstava potrvá celkem tři měsíce.
10 fotografií

Současná díla českých sochařů mohou lidé například v Pelhřimově vidět na Masarykově náměstí, v ulici Příkopy, na hradbách, v Městských sadech nebo třeba u děkanství, na třídě Legií či v ulici Krásovy Domky. Součástí jsou také komentované prohlídky a setkání s umělci. Velký zájem budí například sochy obřích havranů. Sousoší s názvem Hejno od Tomáše Zeleného je umístěno na historických hradbách a v průchodu u děkanství.

„Sochy mají zpravidla rozměry kolem dvou metrů, takže je návštěvník určitě nepřehlédne,“ řekl Černý.

Sochy vzbudily záhy po instalaci velký zájem, lidé chodili s mapkou po místech a u skulptur si sdělovali dojmy. „Už mi chybí jen najít kameny s perlami, viděli jste je někdo? “ ptala se v městských sadech u dvojice obřích zavalitých roztočů Mazlíků seniorka se zápisníkem v ruce. Zájemci mohli díla vidět třeba i v rámci komentované prohlídky při zahájení, další byla i s výjezdem autobusem do Svépravic a Horní Cerekve.

Jako magnet působí na školáky výrazná socha dvojice Koulíků na malém návrší mezi kulturním domem a základní školou Krásovy Domky. „Jedním z cílů výstavy je jinak vnímat prostor kolem, zprostředkovat třeba i nečekaná nová setkání mezi člověkem, místem a uměleckým dílem,“ řekl Černý.

Festival Umění nás spojuje vznikl před 19 lety v Jihočeském kraji.

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