Všechna díla celkem jedenácti umělců jsou volně přístupná pod širým nebem. „Vybírali jsme díla, která nám přišla do daných míst vhodná i natolik rozměrná, aby v tom veřejném prostoru nezanikla a byla také odolná, udržitelná a nebyla po dobu výstavy poničena,“ vysvětlil jeden z iniciátorů výstavy Jakub Černý ze spolupořádající Místní akční skupiny Šipka.
Dalšími pořadateli jsou organizace Umění ve městě a obce zapojené v Mikroregionu Pelhřimov. Výstavě předcházela otevřená soutěž, do které se autoři mohli s díly hlásit.
Současná díla českých sochařů mohou lidé například v Pelhřimově vidět na Masarykově náměstí, v ulici Příkopy, na hradbách, v Městských sadech nebo třeba u děkanství, na třídě Legií či v ulici Krásovy Domky. Součástí jsou také komentované prohlídky a setkání s umělci. Velký zájem budí například sochy obřích havranů. Sousoší s názvem Hejno od Tomáše Zeleného je umístěno na historických hradbách a v průchodu u děkanství.
„Sochy mají zpravidla rozměry kolem dvou metrů, takže je návštěvník určitě nepřehlédne,“ řekl Černý.
Sochy vzbudily záhy po instalaci velký zájem, lidé chodili s mapkou po místech a u skulptur si sdělovali dojmy. „Už mi chybí jen najít kameny s perlami, viděli jste je někdo? “ ptala se v městských sadech u dvojice obřích zavalitých roztočů Mazlíků seniorka se zápisníkem v ruce. Zájemci mohli díla vidět třeba i v rámci komentované prohlídky při zahájení, další byla i s výjezdem autobusem do Svépravic a Horní Cerekve.
Jako magnet působí na školáky výrazná socha dvojice Koulíků na malém návrší mezi kulturním domem a základní školou Krásovy Domky. „Jedním z cílů výstavy je jinak vnímat prostor kolem, zprostředkovat třeba i nečekaná nová setkání mezi člověkem, místem a uměleckým dílem,“ řekl Černý.
Festival Umění nás spojuje vznikl před 19 lety v Jihočeském kraji.