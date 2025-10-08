Pozor na medvěda u Pelhřimova, nabádá policie. Prověřuje hlášení myslivce

Autor:
  12:57
Policie na Vysočině prověřuje dopolední oznámení myslivce, který v katastru obce Senožaty na Pelhřimovsku údajně spatřil medvěda. Patrně šlo o mládě. „Po přijetí oznámení jsme vyjeli do lokality,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Podle vyjádření policie je nutné dbát ve zmíněné lokalitě zvýšené opatrnosti.

„Informace o možném výskytu medvěda v dané oblasti prověřujeme,“ doplnila policejní mluvčí.

Medvěd se možná pohybuje i na Karlovarsku

Naposledy se objevilo varování před možností výskytu medvěda minulý týden v pátek 3. října ve Vojenském újezdu Hradiště na Karlovarsku. „Oznámení, které jsme vydali, má preventivní účel. Má zvýšit obezřetnost osob, zvláště zde působících subjektů a cvičících vojáků,“ uvedl Ladislav Richter, přednosta Újezdního úřadu Hradiště.

Na Doupově je možná medvěd. Správa vojenského újezdu vydala varování

V oznámení, které újezdní úřad v pátek vydal, apeloval na opatrnost. „V případě zjištění stop či přímého zpozorování neprodleně kontaktujte Újezdní úřad Hradiště,“ vyzvala správa vojenského újezdu.

Vstup do vojenského prostoru je bez povolení nemožný za jakékoli situace.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Revoluční sekačka, která trávu neseká. Výrobce z Vysočiny expanduje do USA

Premium

Rotační sekačky trávník ničí. Aby byl ve vynikající kondici, je třeba trávu nikoliv umlátit, ale ustřihnout. Takové filozofii se nově podřizuje společnost Dvořák – svahové sekačky. Výrobce...

Babiš je dnes stejné nebezpečí jako komunistická strana, míní končící Decroix

Arogantní bitcoinová uklízečka. Takovým a mnohdy i horším označením musela v předvolební kampani čelit Eva Decroix. Místopředsedkyně ODS, poslankyně a od června ministryně spravedlnosti, přesto coby...

Babiš podává ruku komunistům, řekla na happeningu plném umělců Němcová

Několik stovek lidí se sešlo na happeningu NE komunistům, který se odpoledne až do pozdního večera konal na jihlavském Masarykově náměstí. V úvodu zazpívala operní pěvkyně Dagmar Pecková státní hymnu...

Na Vysočině se raduje ANO i Motoristé, smutní SPOLU, SPD a hlavně Stačilo!

Na Vysočině v parlamentních volbách jasně dominovalo, jako i jinde v republice, hnutí ANO. Získalo zde přes 36 procent hlasů. Druhá skončila koalice SPOLU s 23 procenty, třetí byl STAN s bezmála 12...

Na samém konci turistické sezony se po opravě znovu otevírá Santiniho perla

Tak trochu ve stínu poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře zůstává blízký Dolní hřbitov. Je pod ním přitom podepsán, stejně jako v případě zmíněné památky UNESCO, tentýž legendární...

Na Vysočině prověřují oznámení o výskytu medvěda, policie nabádá k opatrnosti

Policie na Vysočině prověřuje dopolední oznámení myslivce, který v katastru obce Senožaty na Pelhřimovsku údajně spatřil medvěda. Patrně šlo o mládě. „Po přijetí oznámení jsme vyjeli do lokality,“...

8. října 2025  12:57

Od pravěku po současnost. Nové havlíčkobrodské knižní dějiny končí v roce 1990

Tolik povyku kvůli jedné knize ještě Havlíčkův Brod nezažil. V sobotu bude představena mohutná publikace mapující takřka kompletní historii města. Po tři roky na ní pracoval tým archeologů, historiků...

8. října 2025  11:55

Zemřel aktivní nestor jihlavských architektů Zdeněk Baueršíma, bylo mu 91 let

Ve věku 91 let zemřel v pondělí 6. října významný jihlavský architekt Zdeněk Baueršíma. Portál iDNES.cz o tom informovala příslušnice architektovy rodiny. Narodil se 21. března 1934 v Jihlavě. V...

8. října 2025  8:38

Řeku Doubravu pokryla pěna, našly se mrtvé ryby. Znečištění prověřuje laboratoř

Hasiči, ochránci přírody, inspektoři i rybáři od rána zasahují na řece Doubravě u Chotěboře na Havlíčkobrodsku. Na vodním toku protékajícím přírodní rezervací Údolí Doubravy se objevilo velké...

7. října 2025  15:51

Hejtman Kukla jako poslanec končí. Sáhl jsem si na dno, říká o souběhu funkcí

Rok zastával Martin Kukla (ANO) dvě významné funkce najednou. Loni na podzim se stal hejtmanem Kraje Vysočina, do toho dál působil jako poslanec. Skloubit obě práce podle něj nebylo rozhodně snadné....

7. října 2025  15:17

Nové sportoviště už se rýsuje, na terasách vznikají tři hřiště se zázemím

U Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě vzniká nové moderní sportovní hřiště. Škola se ho dočká po mnoha letech touhy a slibů. Jeho podoba už se začíná rýsovat. A byť došlo k drobnému zdržení...

7. října 2025  11:51

Jsme teď v křeči na obou stranách hřiště, mrzí jihlavského kouče Jarolíma

Výsledková krize. Jinými slovy se aktuální rozložení fotbalistů FC Vysočina nazvat nedá. Druholigový jihlavský tým nevyhrál už v šesti po sobě jdoucích soutěžních utkáních (včetně poháru), naopak si...

7. října 2025  9:23

Náměstek Vopěnka po překvapivém zvolení nemohl usnout. Chce zvládnout obě funkce

Věděl sice, že figuruje na kandidátce hnutí ANO na Vysočině na volitelném místě, nicméně ve skutečnosti s poslaneckou lavicí ve Sněmovně vůbec nepočítal. Jenže osmapadesátiletý Otto Vopěnka se v...

7. října 2025  5:45

Revoluční sekačka, která trávu neseká. Výrobce z Vysočiny expanduje do USA

Premium

Rotační sekačky trávník ničí. Aby byl ve vynikající kondici, je třeba trávu nikoliv umlátit, ale ustřihnout. Takové filozofii se nově podřizuje společnost Dvořák – svahové sekačky. Výrobce...

6. října 2025

Rušná neděle na D1. Jeden řidič letěl přes 200, druhý ještě k tomu nadýchal

Více než dvoustovkou se po dálnici D1 v neděli řítil řidič z Polska. Přílišný spěch se mu nevyplatil. Na místě přišel o řidičský průkaz a musel zaplatit kauci. Nebyl to ten den jediný rychlý řidič na...

6. října 2025  15:27

Advantage Consulting, s.r.o.
ODBORNÍK NA SVAŘOVÁNÍ LASEREM (47-60.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Kraj Vysočina
nabízený plat: 47 000 - 60 000 Kč

Dalších 32 145 volných pozic

Ke stoprocentní účasti chyběl vesničce jediný volič, roli hrálo zdraví

Pouze jeden jediný volič nepřišel v malé vesničce na JIhlavsku k volbám. A ještě k tomu ne úplně svou vinou. Ve Vápovicích na Jihlavsku tradičně patří účast v jakýchkoliv volbách na celé Vysočině k...

6. října 2025  13:01

Bývalý hejtman porazil současného. Schrek se z ČEZ přesune do Sněmovny

Vítězslav Schrek (ODS) - Martin Kukla (ANO) 9 239 : 4 446. Souboj bývalého hejtmana Kraje Vysočina s tím současným v letošních parlamentních volbách vyzněl jednoznačně ve prospěch kandidáta koalice...

6. října 2025  10:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.