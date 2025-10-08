Pozor na medvěda u Pelhřimova, nabádá policie. Prověřuje hlášení myslivce

Podle vyjádření policie je nutné dbát ve zmíněné lokalitě zvýšené opatrnosti.
„Informace o možném výskytu medvěda v dané oblasti prověřujeme,“ doplnila policejní mluvčí.
Medvěd se možná pohybuje i na Karlovarsku
Naposledy se objevilo varování před možností výskytu medvěda minulý týden v pátek 3. října ve Vojenském újezdu Hradiště na Karlovarsku. „Oznámení, které jsme vydali, má preventivní účel. Má zvýšit obezřetnost osob, zvláště zde působících subjektů a cvičících vojáků,“ uvedl Ladislav Richter, přednosta Újezdního úřadu Hradiště.
Na Doupově je možná medvěd. Správa vojenského újezdu vydala varování
V oznámení, které újezdní úřad v pátek vydal, apeloval na opatrnost. „V případě zjištění stop či přímého zpozorování neprodleně kontaktujte Újezdní úřad Hradiště,“ vyzvala správa vojenského újezdu.
Vstup do vojenského prostoru je bez povolení nemožný za jakékoli situace.