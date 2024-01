Barokní kapličku nad Zázračnou studánkou pod Křemešníkem poničil padlý strom

Silné větve mohutného stromu dopadly přímo na kapličku z roku 1689, která je kulturní památkou. Střecha tvořená šindelem, již pelhřimovská radnice nedávno nechala obnovit, se v zadní části prolomila. Viditelné praskliny jsou také ve štítu.

Poničený je rovněž reliéf z roku 1904 znázorňující Křest Páně v Jordáně od slavného českého grafika a sochaře Františka Bílka. Dělníkům se podařilo zlomené větve z kapličky sundat. Střechu nyní provizorně zakrývá plachta.

Kaplička je postavená nad pramenem studánky s vodou, které mnozí přisuzují léčivé účinky. Je cílem mnoha turistů, poutníků a věřících. Lidé jsou z poškozené kapličky smutní, ale věří, že se ji podaří opravit.

„Je to velká škoda. Nicméně přírodě neporučíme. Věřím, že se farníci a dobří lidé zaslouží o její opravu,“ doufá například Antonín Vojáček.

Opravu památky plánuje pelhřimovská radnice, která nemovitost vlastní. „Dáme to do původní podoby. Rozhodně to takhle nenecháme. Předpokládáme, že oprava bude stát odhadem tři čtvrtě milionu korun. Doufáme, že půjde obnovit i plastika od Františka Bílka,“ říká pelhřimovský místostarosta Zdeněk Jaroš (TOP 09).

Už v roce 2022 měla kaplička namále. Spadané větve a polomy stromů po únorovém silném vichru ji minuly jen o pár metrů.

Studánka se probudila k životu

Poškození kapličky ale nic nezměnilo na tom, že loni 27. prosince začal být aktivní pramen studánky, kterou stavba chrání. Ten se řadí k takzvaným periodickým pramenům. To znamená, že teče jenom pár měsíců v roce. Aktivní začíná být obvykle v období Vánoc a voda vyvěrá zpravidla do začátku června.

„Na tomto každoročním zázraku mě fascinuje mimo jiné i to, že ještě den předem nic nenasvědčuje tomu, že následující den poteče studánka takovým proudem,“ říká Petr Marek ze Spolku pro ochranu přírody Pelhřimovska.

2. dubna 2020

Spolek před několika lety pořídil ke studánce informační sloup, kde pravidelně zaznamenává zahájení a ukončení průtoku vody. Je zde i pamětní kniha, kam mohou lidé zapsat svá pozorování.

Pramen vyvěrá přímo pod stavbou kapličky, ale vyveden je o pár metrů dál pod lesní cestu, kam si vodu chodí nabírat lidé. Odedávna se vypravují ke studánce pod vrchem Křemešník svlažit hrdlo věřící mířící křížovou cestou k poutnímu kostelu Nejsvětější Trojice, ale i další lidé, kteří věří v její zázračnou moc a léčivé účinky, jak vypráví mnohé historky a pověsti.

Za svou výjimečnost a zjevně i blahodárné účinky vděčí křemešnická voda údajně tomu, že je mírně radioaktivní a jsou v ní stopové prvky stříbra. To se projevuje mimo jiné i tak, že se voda nekazí a vydrží dlouho čerstvá.