Personální zemětřesení v pelhřimovském zdravotnickém zařízení nebere konce. Poté, co v posledních týdnech podalo výpověď celkem 14 lékařů z chirurgie a interny, odchází šéf nemocnice Radim Hošek.
Hejtman: prioritou je bezpečnost pacientů
O rezignaci informoval hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO) na sociálních sítích. Podle něj jde o krok, který má zastavit eskalaci napětí mezi vedením a zdravotníky.
„Beru na vědomí dnešní rezignaci ředitele, který se takto rozhodl s cílem co nejrychleji uklidnit vážnou personální situaci po hromadných výpovědích lékařů,“ uvedl hejtman.
Zároveň na čtvrtek 12. února svolal mimořádnou krajskou radu. „Rozhodneme o dalším směřování nemocnice s ohledem na přijatelné řešení pro zřizovatele, ale především pro nemocnici a její lékaře. Naší absolutní prioritou jsou pacienti a zajištění stabilní a bezpečné zdravotní péče,“ doplnil Kukla.
Od března hrozí omezení operací
Problémy v Pelhřimově vypluly na povrch v lednu, kdy nemocnice oznámila nutnost omezit plánované operace kvůli odchodu tří chirurgů. Situace se drasticky zhoršila 2. února, kdy podalo výpověď dalších 11 lékařů z interního oddělení.
Doktoři své rozhodnutí odůvodnili dlouhodobými personálními potížemi, které podle nich znemožňovaly poskytovat pacientům kvalitní péči.
Radim Hošek, který do čela nemocnice nastoupil v polovině roku 2024 po dvou dekádách na krajském úřadě, se brání tím, že se situaci snažil stabilizovat. V dopise zaměstnancům poukázal na to, že náborové kampaně začínaly nést ovoce.
„Za celý rok 2024 zájem o práci v naší nemocnici projevilo osm zahraničních začínajících lékařů a do kempu mediků se přihlásilo sedm studentů medicíny. Po zahájení aktivního náboru lékařů narostl počet zájemců v roce 2025 o deset, a to ve většině z lékařských fakult ČR, kemp mediků pak byl kapacitně zcela naplněn. Na přelomu roku 2025 a 2026 pak přišlo víc žádostí o práci lékařů než v celém předchozím roce,“ uvedl Hošek ve vyjádření adresovaném zaměstnancům nemocnice, z nějž citovala ČTK.
Neklidné zdravotnictví na Vysočině
Pelhřimovská nemocnice se 700 zaměstnanci a 112 lékaři není jediným zařízením v kraji, které řeší personální otřesy.
Jen před pár dny nastoupil nový ředitel krajské záchranky Vít Kaňkovský. Nahradil Vladislavu Filovou, která rezignovala po vleklých sporech se zaměstnanci a stížnostech na poruchovou techniku.