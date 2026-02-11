Ředitel pelhřimovské nemocnice rezignoval, chce tak zastavit exodus lékařů

,
  12:15
Napjatá situace v Nemocnici Pelhřimov vyvrcholila. Její ředitel Radim Hošek ve středu rezignoval na svou funkci. Reagoval tak na hromadné výpovědi lékařů, které hrozily ochromením péče na klíčových odděleních. O dalším osudu zařízení rozhodne ve čtvrtek na mimořádném jednání krajská rada.
Radim Hošek vedl Nemocnici Pelhřimov od poloviny roku 2024 do února 2025. | foto: Nemocnice Pelhřimov

Personální zemětřesení v pelhřimovském zdravotnickém zařízení nebere konce. Poté, co v posledních týdnech podalo výpověď celkem 14 lékařů z chirurgie a interny, odchází šéf nemocnice Radim Hošek.

Hejtman: prioritou je bezpečnost pacientů

O rezignaci informoval hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO) na sociálních sítích. Podle něj jde o krok, který má zastavit eskalaci napětí mezi vedením a zdravotníky.

„Beru na vědomí dnešní rezignaci ředitele, který se takto rozhodl s cílem co nejrychleji uklidnit vážnou personální situaci po hromadných výpovědích lékařů,“ uvedl hejtman.

Zároveň na čtvrtek 12. února svolal mimořádnou krajskou radu. „Rozhodneme o dalším směřování nemocnice s ohledem na přijatelné řešení pro zřizovatele, ale především pro nemocnici a její lékaře. Naší absolutní prioritou jsou pacienti a zajištění stabilní a bezpečné zdravotní péče,“ doplnil Kukla.

Od března hrozí omezení operací

Problémy v Pelhřimově vypluly na povrch v lednu, kdy nemocnice oznámila nutnost omezit plánované operace kvůli odchodu tří chirurgů. Situace se drasticky zhoršila 2. února, kdy podalo výpověď dalších 11 lékařů z interního oddělení.

Doktoři své rozhodnutí odůvodnili dlouhodobými personálními potížemi, které podle nich znemožňovaly poskytovat pacientům kvalitní péči.

Nemocnice Pelhřimov

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Radim Hošek, který do čela nemocnice nastoupil v polovině roku 2024 po dvou dekádách na krajském úřadě, se brání tím, že se situaci snažil stabilizovat. V dopise zaměstnancům poukázal na to, že náborové kampaně začínaly nést ovoce.

„Za celý rok 2024 zájem o práci v naší nemocnici projevilo osm zahraničních začínajících lékařů a do kempu mediků se přihlásilo sedm studentů medicíny. Po zahájení aktivního náboru lékařů narostl počet zájemců v roce 2025 o deset, a to ve většině z lékařských fakult ČR, kemp mediků pak byl kapacitně zcela naplněn. Na přelomu roku 2025 a 2026 pak přišlo víc žádostí o práci lékařů než v celém předchozím roce,“ uvedl Hošek ve vyjádření adresovaném zaměstnancům nemocnice, z nějž citovala ČTK.

Neklidné zdravotnictví na Vysočině

Pelhřimovská nemocnice se 700 zaměstnanci a 112 lékaři není jediným zařízením v kraji, které řeší personální otřesy.

Jen před pár dny nastoupil nový ředitel krajské záchranky Vít Kaňkovský. Nahradil Vladislavu Filovou, která rezignovala po vleklých sporech se zaměstnanci a stížnostech na poruchovou techniku.

