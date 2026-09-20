„Už dva roky uvažujeme o naší nové pobočce, franšíze. Chtěli bychom Muzeum rekordů a kuriozit dostat i do jiného města, do jiného regionu a s Pelhřimovem je propojit,“ vysvětluje Miroslav Marek, prezident Agentury Dobrý den, jež muzeum provozuje.
Cesta k takovému cíli spočívá v úpravách a proměnách expozic. Ty čekají novinky. Začnou v listopadu zrušením expozice v Dolní nebo též Jihlavské bráně v Pelhřimově. S těmito prostorami agentura bojuje už roky, ukazují se být čím dál víc nevyhovující.
„V zimě je ve věži, kterou nelze vytopit, nula stupňů. Návštěvníci navíc musí vystoupat 101 schodů – a to bývalo příčinou, že mnohé zájezdy, hlavně seniorské, se rozhodly navštívit jen jednu z našich expozic a na věž vůbec nejít,“ vykládá Marek.
Edukativní pobočka v Masných krámech
Hlavní sídlo má agentura na nábřeží Rekordů a kuriozit, kousek od centra města. Vila se zahradou slouží jako zázemí, ale i jako další výstavní prostory. V několika patrech i na zahradě je instalovaná expozice nejrůznějších kuriozit. Ta by se měla do budoucna výrazně rozrůst a obměnit.
„Není to tak, že vezmeme exponáty z věže a odvezeme je do Jindřichova Hradce. Některé budou na nábřeží, expozici podstatně obměníme. Nová pobočka muzea v Jindřichově Hradci bude úplně nová, více zaměřená edukativním směrem, například na památky UNESCO,“ popisuje Marek.
Jindřichohradecká expozice by měla otevřít na jaře. Že muzeum zřídí pobočku zrovna v Jindřichově Hradci, je podle Marka náhoda. Zprvu agentura uvažovala o zcela jiných lokalitách. „Měli jsme rozjednané její zřízení v Karlových Varech, tam to ovšem na poslední chvíli nedopadlo. Do úvahy přicházely i Krkonoše nebo Telč, kde jsme ale narazili na nutnost poměrně vysokých investic,“ prozradil prezident agentury.
Nakonec s kolegy oslovil senátora za Pelhřimovsko a Jindřichohradecko Jaroslava Chalupského, jenž přišel s nápadem využít první patro bývalých Masných krámů v Jindřichově Hradci. „Jsem moc rád, že agentura neodešla někam na druhou stranu republiky. Pro historické centrum města to bude mít velký přínos. Celkově je to výhra pro všechny zúčastněné,“ uvedl Chalupský.
„V Pelhřimově zůstane druhá expozice nazvaná Zlaté české ručičky. Obě muzea se budeme snažit propojit a věříme, že se nám podaří přilákat turisty z Pelhřimova do Hradce i naopak,“ nastínil strategii Luboš Rafaj z Agentury Dobrý den. Muzejníci náhradní prostory v Pelhřimově nehledali právě kvůli snaze rozšířit cílovou skupinu návštěvníků.
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Na pelhřimovské radnici ovšem krok agentury vyvolal velké mrzení. „Že Agentura Dobrý den nebude nadále působit přímo ve věži u Jihlavské brány, nás mrzí. Její činnost je s Pelhřimovem spojena řadu let a vytvořila zde tradici, která je známá nejen v Česku, ale i mezi návštěvníky ze zahraničí,“ konstatoval starosta města Ladislav Med (ODS).
Zdůraznil, že vedení města s agenturou o jejím působení v prostorách brány dlouhodobě diskutovalo a snažilo se pomoci najít řešení. „Věž je ovšem historický objekt a možnosti jejích úprav jsou z tohoto pohledu velmi omezené,“ přiznal starosta.
Slogan i sídlo agentury v Pelhřimově zůstávají
Jak Ladislav Med, tak Miroslav Marek se shodují, že krok Agentury Dobrý den nemá do budoucna žádný vliv na užívání sloganu „Pelhřimov – město rekordů“, jímž se město chlubí desítky let. „I nadále budeme mít v Pelhřimově sídlo a jednu z expozic, která se navíc rozšíří,“ podotýká Marek.
„To spojení není založeno pouze na jedné budově nebo jedné instituci. Je výsledkem dlouholeté práce a stalo se součástí povědomí o Pelhřimově. Věříme, že toto spojení bude fungovat i nadále. Není důvod slogan rušit nebo se od něj odklánět,“ myslí si Med.
Agentura by si podle Marka představovala širší využití sloganu v marketingu samotného města a jeho institucí i zdejších podnikatelů. Například v souvislosti s gastronomií. „Třeba by mohl některý podnik lákat na rekordně velký řízek,“ směje se Marek. Nabízí ale i jeho využití ve vážnějších ekonomických tématech, třeba v souvislosti s rekordně nízkou nezaměstnaností.
Konec stálé dotace i tradičního festivalu
Město Pelhřimov v minulosti každoročně činnost Agentury Dobrý den podporovalo částkou kolem jednoho milionu korun. „Její výše a nastavení spolupráce bylo mezi zastupiteli opakovaně diskutováno,“ poznamenal starosta Med.
O možném přenastavení podmínek spolupráce vedení města s agenturou diskutovalo poslední rok. „Cílem bylo najít model, který by lépe odpovídal současným možnostem města a zároveň jeho představě o propagaci Pelhřimova. Tyto návrhy se však nepodařilo s agenturou dohodnout a agentura následně o dotaci nepožádala,“ popsal starosta.
Rozevírání nůžek mezi agenturou a městem je patrné i z jiného pohledu. Letos se v Pelhřimově neuskutečnil Festival rekordů a kuriozit, který tu Agentura Dobrý den pořádala 35 let. Agentura mění jeho formát a nově ho nabízí zájemcům z celé republiky jako putovní. Jeho program sestaví na klíč, festival se tak může stát třeba součástí větších městských slavností. V letošním roce se akce spojené s původním festivalem rekordů konaly na vícero místech, například v Jihlavě.