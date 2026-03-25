Špína, výkaly a zkažené žrádlo. Otřesné podmínky ve zvěřinci začal řešit soud

Autor: ,
  11:04
Namísto důstojného domova pro zvířata jen těsné klece plné výkalů a zkaženého jídla. Tak líčí obžaloba podmínky v chovu Ladislava Váni a jeho partnerky Jany Svatošové v Kletečné na Pelhřimovsku. Případ, který vloni v srpnu šokoval veřejnost, začal ve středu projednávat pelhřimovský okresní soud.

Ladislav Váňa, majitel zvěřince v Kletečné, u soudu čelí obžalobě z neoprávněného nakládání s chráněnými živočichy. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Zatímco Ladislav Váňa k soudu nedorazil a nechal se zastupovat s tím, že využívá práva nevypovídat, jeho partnerka Jana Svatošová před senátem vinu rezolutně odmítla. „S obžalobou nesouhlasím. Snažila jsem se a stále se snažím dát veškerou administrativu kolem chovu do pořádku,“ prohlásila u soudu. Podle svých slov může zdravotní stav zvířat doložit zprávami od veterinářů.

Tygři v patové situaci

Scénář, který u soudu načrtla obžaloba, je však výrazně temnější. Podle vyšetřovatelů žila zvířata v nevyhovujících prostorech, v malých výbězích a voliérách, kde se hromadily exkrementy a zbytky potravy. Chovatelé navíc údajně nezabránili nekontrolovanému páření šelem.

Právě velké šelmy zůstávají největším symbolem i problémem celé kauzy. Když loni v srpnu město Humpolec ve spolupráci s policií a inspekcí životního prostředí zasáhlo, odvezlo 108 menších zvířat – od sov a dravců až po mývaly, lišky či nosály.

Humpolec zabavil sto zvířat v soukromém chovu, nekontrolovaně tam množili tygry

Přímo v Kletečné ale dodnes zůstává 16 tygrů ussurijských, 2 lvi a 2 pumy americké. Důvod je prostý: pro takové množství nebezpečných šelem se v Česku nepodařilo najít náhradní ubytování, které by splňovalo zákonné parametry.

Hrozí až tři roky vězení

Podle mluvčího humpolecké radnice Jiřího Aujezdského byl chov v místní části Kletečná problematický dlouhodobě. Nyní se ale hraje o víc než jen o správní pokuty.

Ladislav Váňa čelí obvinění nejen z chovu v nevhodných podmínkách, ale i z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Zatímco za první čin hrozí roční vězení, v případě druhého bodu obžaloby se sazba šplhá až ke třem letům.

Soud bude v dokazování pokračovat 6. května, kdy by měli přijít na řadu svědci. Do té doby zůstávají šelmy v klecích v Kletečné.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.