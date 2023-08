Krasobruslařka vozí ze soutěží medaile i v 77 letech, trénuje ji hlavně dcera

Na ledě zimního stadionu v Pelhřimově v úterý odpoledne odstartovala příprava na neoficiální zimní olympijské hry veteránské kategorie Winter World Master Games, které v lednu příštího roku bude hostit italská Lombardie.

Na závody ve čtyřtisícovém městečku nedaleko hranice se Švýcarskem se přihlásila také česká krasobruslařka Jana Přibylová, narozená 25. května 1946, která je ve svých 77 letech nejstarší aktivní krasobruslařkou v České republice.

„V Bormiu budou světové zimní hry, něco jako olympijské hry, jenže olympiáda je pouze pro mladé,“ vysvětila závodnice z Tanvaldu.

Pelhřimovská Agentura Dobrý den, která spravuje registrace českých rekordů a kuriozit, při této příležitosti Přibylové předala oficiální certifikát o zápisu do České knihy rekordů. „Na svém kontě má paní Jana takové úspěchy, že by jí je mohla závidět nejedna – o mnoho desítek let mladší – kolegyně,“ uvedl prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov Miroslav Marek. „Přestože seniorské reprezentanty v takovýchto sportech nikdo finančně nepodporuje, paní Přibylová šíří věhlas České republiky i daleko za hranicemi.“

Jen z největšího světového závodu v německém Oberstdorfu při dosavadních pěti účastí přivezla deset pohárů. V roce 2022 na jihu Bavorska dokonce zvítězila. „Letos v obou soutěžních jízdách tohoto neoficiálního mistrovství světa obsadila třetí místo,“ upřesnil Marek.

Premiéra ozdobená titulem

Kromě toho Přibylová v minulosti uspěla v Berlíně, Bledu, Lódži, Innsbrucku a Mariánských Lázních, vždy se umístila na stupních vítězů.

Přibylová, která vyrůstala v Chomutově, začala s krasobruslením v pěti letech, v patnácti kariéru ukončila. Na led se vrátila po 55 letech na podnět své dcery Jany, která v letech 1988–1999 bruslila profesionálně v americké revue Holiday On Ice, teď žije a trénuje ve Španělsku, a v roce 2016 se poprvé zúčastnila závodů Adult Figure Skatin Competition v Oberstdorfu.

Přibylová se do veteránské kategorie Silver zapojila o rok později, kdy v den svých 71. narozenin získala na neoficiálním světovém šampionátu svůj první titul ve volné jízdě.

O přípravu veteránské krasobruslařky se kromě její dcery stará i manžel, někdejší vrcholový sportovec ve vzpírání. „S manželem hodně jezdíme na kolech, kolečkových bruslích, chodíme na procházky s hůlkama do kopce,“ zmiňuje oblíbené výšlapy na Tanvaldský Špičák, při kterém na pěti kilometrech nastoupají 350 výškových metrů.

Zároveň se manžel stará o přihlášky k závodům, dopravu, video ze soutěží či zázemí, včetně pouštění hudebního doprovodu při trénincích. „Choreografii zajišťuje dcera, která mi šije i soutěžní šaty,“ prozrazuje Přibylová. „S ní se podle možností setkávám přímo na ledě, obvykle třikrát až čtyřikrát za rok.“