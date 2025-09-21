Zámecký rybník se stal dějištěm desátých nočních závodů dračích lodí

Noční závod začal v sobotu po setmění před osmou večer. Na dvousetmetrovou dráhu, vymezenou na hladině hornocerekvického Zámeckého rybníka řetězci bójí se zapálenými loučemi, se vydávaly vždy dvě lodi.
K cíli je symbolicky naváděl emotivní symbol: třímetrové svítící srdce, umístěné na malém pontonu několik desítek metrů za cílem v ose soutěžních drah. Při průjezdu cílem se z plovoucí plošiny vždy odpálila petarda se snopem jisker.
Před startem každé dvojice lodí pořadatelé pro vyvolání atmosféry pouštěli do reproduktorů zesílený zvuk srdečního tepu. „Jela jsem tady poprvé a mám husí kůži ještě teď, je to úžasný závod,“ svěřila se jedna ze závodnic z posádky týmu The Most Sexy Girls. Název je slovní hříčkou, protože ženy v týmu jsou z Mostu.
|
V Sokolově se utkaly posádky dračích lodí, konal se druhý ročník závodu
Stovky diváků sledovaly závody z hráze Zámeckého rybníka, kde po plavbách na prostranství u kulturního domu událost kolem půlnoci vyvrcholila zapálením velké vatry a vyhlášením výsledků.
“My chceme uspokojit medailemi co nejvíce posádek a tak máme celou řadu kategorií. Vítězové jsou všichni, kdo přijeli,“ řekl za pořádající hornocerekvický spolek Prima Sport Miroslav Kříž.
Noční plavby jsou adrenalinovým zážitkem, který umocňuje světelná podívaná - na hrázi planou osvětlovací finské ohně, na konci závodních drah problikává a mění se v červenomodrobílý obrazec se srdečními tepnami. Různě barevně nasvícené jsou na bocích také dračí lodě.
|
Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně
Závodů se zúčastnilo v obou dnech celkem dvacet posádek dětí a třicet posádek dospělých. Nechyběly místní týmy Kopyta, Cerekvičtí dráčci, Půlnoční lišky a Marná snaha.
Junioři závodili v pátek. Sobota začala ranní kilometrovou plavbou kolem Zámeckého rybníka, pak následovaly závody na třikrát 200 metrů. Porušením pravidel je vybočení z dráhy, nebo zkřížení dráhy soupeře. Posádku tvoří dvacet pádlujících plus bubeník na přídi a kormidelník na zádi.
Hornocerekvičtí pořádají noční závody dračích lodí už podesáté. „Když jsme začínali závody pořádat, chtěli jsem se něčím odlišit a myslím, že se nám to podařilo, noční závody dračích lodí pořádáme jako jediní v Evropě,“ řekl Kříž.
|
Dračí lodě přišly o zázemí, s plovárnou shořela pádla, kormidla i hlavy
Napomohlo i ideální počasí, kdy přes den teploty dosahovaly ke třicítce. Akce u vody a na vodě tak mohla být pro mnohé symbolickým zakončením léta. „Jaké jsme kdy měli problémy při závodech? Co si pamatuju, tak upadlo kormidlo, vypadly nějaké šrouby, přetrhl se provaz, někdo ztratil pádlo, ale to nevadí, protože je tam 19 dalších, kteří ho zastoupí. Jednou bubeník v zápalu bubnování ztratil paličku,“ směje se Kříž.