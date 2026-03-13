Jenže kvůli vleklým sporům se sousedem tam Kuře podle svých slov nemůže podnikání rozvíjet podle svých představ.
Na facebookových stránkách svého Zámeckého vetešnictví už dokonce před dvěma týdny Kuře oznámil, že vetešnictví v Martinicích končí. Nicméně i poté funguje dál a nabízí své retro kousky ke koupi zájemcům.
„Úplně nekončím, ale hledám nový zámek na sbírkový fundus. Zatím ale teda pořád pokračujeme,“ řekl Kuře. „Teď je to všechno v řešení, před sezonou hledáme nový směr. Hledám zámek, kde bych svému muzejnictví mohl dát srdce a neměl pachuť boje a okopávání kotníků se sousedem,“ pověděl Kuře.
Od začátku je to velký podvod a dnes říkají, že tam mám bordel. Slíbili mi, že mi to prodají celé, to nesplnili a dnes hledají důvod, jak mě odtud dostat.