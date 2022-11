S návštěvností hradů a zámků na Vysočině jsou kasteláni spokojení

Kasteláni řeší střechy, omítky i opěrné zdi I přes zvýšené náklady na stavební materiál, energie a služby letos pokračovala obnova a restaurování na hradech a zámcích. Například na hradě Lipnice se podařilo dokončit první etapu výměny šindelové krytiny na střechách Thurnovského paláce a instalovat venkovní osvětlení nádvoří hradu. Akce stála celkově přes čtyři miliony korun. Drobné opravy udělali řemeslníci na nástupním mostě do hradu a opravili omítky v hradní pokladně. Na zámku v Jaroměřicích pokračuje rekonstrukce elektroinstalace a slaboproudých systémů. Naopak na náměšťském zámku se žádné zásadní stavební akce neodehrály. „Řešili jsme na začátku roku havárii vodovodu v areálu zámku, jinak probíhala běžná drobná údržba. V této době provádíme opravy nadstřešních částí několika komínových těles na hlavní budově zámku, do konce roku bude také znovu postavená část stržené zdi pod francouzskou zahradou. Na dalších částech této zdi probíhá statický průzkum a zpracovává se projektová dokumentace. V příštích letech nás bude čekat nutná stabilizace celé opěrné zdi ve svahu pod zahradou,“ vysvětluje náměšťský kastelán Marek Buš. Nejrozsáhlejší stavební práce se stále odehrávají na zámku v Telči, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí. „V zámecké zahradě v arkádách došlo k obnově omítek a zrestaurování zaniklých maleb. Celkově proběhla revitalizace zámecké zahrady, nově byla vybudována závlaha a částečně byla obnovena síť cest. Na fasádě starého paláce byly obnoveny malby na renesančním štítu. Novou podobu získala i zámecká pokladna,“ vyjmenovává nejzásadnější práce Lucie Norková ze správy zámku. Zásadní investice čeká hrad Kámen na Pelhřimovsku. Pokud hrad získá dotaci, už v příštím roce by měla být zahájena generální rekonstrukce hradu. To si vyžádá uzavření expozic. Zpřístupněný by měl zůstat hradní park a letos obnovená kaple Panny Marie Bolestné, do které se přesunou vybrané kulturní aktivity.