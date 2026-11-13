Běžkařská invaze na Novoměstsku: chybí parkoviště, toalety i ohleduplnost

Na Novoměstsku mají milovníci běžkování k dispozici zhruba sto kilometrů tras. Teoreticky. Aby se ale připravovaly v plném rozsahu, to pro poslední vysočinské zimy není rozhodně samozřejmostí.
„Počasí nám ukazuje, že globální oteplování není žádný mýtus. Místo stovky kilometrů tak upravujeme nějakých třicet, pokud vůbec nějaký sníh napadne. Problém ale je, že lidí přijíždí pořád stejné množství, ne-li více,“ upozornil Miloš Brabec, předseda Mikroregionu Novoměstsko, svazku obcí, jež se na péči o tratě finančně podílejí.
Přejezdy do sousedních regionů
Zatímco v minulosti se tak běžkaři rozptýlili i do dalších částí Žďárských vrchů, teď míří hlavně do okolí Nového Města na Moravě, Skleného, Třech Studní, Fryšavy pod Žákovou horou či Vlachovic. Tam bývá sněhu, a tedy i upravených stop, nejvíc.
„V minulosti přitom odtud lyžaři běžně přejížděli do okolních regionů – třeba na Jimramovsko, Bystřicko, Žďársko. Takové podmínky už ale nyní nebývají,“ vzpomíná Brabec, jenž je i starostou obce Tři Studně.
Tato zhruba stohlavá vesnička se v případě sněhové nadílky zalidňuje až příliš. Jako výchozí bod pro běžkařské výjezdy do okolí ji volí nejen místní a lidé z okolí, ale i řada lyžařů třeba z Brněnska, Svitavska i vzdálenějších míst. Lákají je jak sněhové podmínky Žďárských vrchů, jež jsou oproti jiným částem republiky poměrně příznivé, tak různorodá krajina a precizní příprava tratí, která je v rukou „srdcařů“.
Tito nadšenci z Lyžařského Novoměstska umí vytvořit stopy i za podmínek, které jsou mnohdy „na hraně“. Ovšem na nadměrné přívaly lyžařů není většina vesnic v regionu připravená. Chybějí hlavně parkoviště, na řadě frekventovaných výchozích bodů ale třeba i toalety.
„Dost hospod a restaurací je navíc zavřených, protože je pro provozovatele čím dál těžší sehnat personál. Celá tato problematika zimní turistiky by se měla nějak globálně řešit, ne sem jen lákat turisty, chlubit se sítí našich tratí na internetu a lákat sem další a další lidi,“ míní Brabec.
S invazí lyžování chtivých návštěvníků se potýká třeba i obec Sklené. Zatímco Tři Studně mají alespoň jedno větší placené parkoviště – byť v příznivé sezoně ani to nepostačuje – Sklenští jsou takřka bez odstavných ploch. „Nějaká dvě tři auta možná mohou stát na návsi, to samé u obecního úřadu. To je vše. Jinde už by řidiči parkovali na soukromých pozemcích a zemědělských plochách,“ vysvětlil starosta Skleného Josef Hušek.
Pozemek, kde by se dalo vybudovat parkoviště, Sklenští nemají. „Není to navíc nic snadného, když jsme v chráněném území, a ani levného,“ dodal Hušek.
Běžkaři tak parkují, kde se dá, což nejenže vadí místním, ale také ohrožuje řidiče, již vsí projíždí. Auta totiž stojí i podél silnice druhé třídy, čímž komplikují průjezd a zimní údržbu. „Řešíme to s policií, ale ta přijede spíš nárazově, rozhodně to nekontroluje natolik pravidelně, aby to lidi odradilo. Možná se to začne řešit, až se stane nějaký průšvih,“ zamýšlí se Hušek.
Vozidla parkující při kraji vozovky totiž zasahují do komunikace na zrovna nepříliš přehledném místě, na horizontu prudkého kopce.
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Běžkaři berou Žďárské vrchy útokem, auta i turisté začínají místním vadit
„Policisté řeší tyto přestupky v dopravě v průběhu zimního období v dané lokalitě poměrně často,“ potvrdila krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Je-li hříšník přítomen u auta, může od hlídky inkasovat pokutu až do dvou tisíc korun. „Když řidič u vozidla není, policisté přestupek zadokumentují a oznámí jej do správního řízení. Na vozidlo umístí současně výzvu k podání vysvětlení,“ objasnila mluvčí.
Nadmíru lyžařů, již se koncentrují na určitých místech, vnímají i ochranáři. „Běžecké lyžování je poslední roky fenomén, který přírodu samozřejmě zatěžuje. Ale tím, že sněhu moc nebývá, se naštěstí odehrává jen po zlomek zimy, navíc pouze v určitých oblastech, kde se stopy upravují strojově. Jiné části Žďárských vrchů jsou zase o to klidnější,“ uvedl za Agenturu ochrany přírody a krajiny Václav Hlaváč, ředitel Regionálního pracoviště Vysočina. Řešení potíží s parkováním tak zůstává hlavně na bedrech obcí. „Vybudování nějakého parkoviště na tomto území v plánu nemáme,“ dodal Hlaváč.
Srdcaři opět vyjedou i letos
Ač je velká část lyžařů dle provozovatelů tratí slušných, po mnoha dalších zůstávají v přírodě i nemilé stopy. „Kolik odpadků je vidět po lidech v lese, na polích a loukách, je až neskutečné. Ani bych se nedivil, kdyby zemědělci nechtěli, abychom přes jejich pozemky jezdili,“ konstatoval Brabec s tím, že lidé z Lyžařského Novoměstska, stejně jako řada místních, tento odpad pravidelně uklízí, například při jarní akci Čistá Vysočina. „Když už si ty svačiny lidé vezmou do batůžku, nechápu, že tam pak nemohou vrátit i obal, aby ho vyhodili doma nebo do kontejneru někde v obci,“ kroutí hlavou Brabec.
I přes zmíněné peripetie, jež přinášejí také úvahy, zda má úprava tratí za takových okolností smysl, ale podle něj parta nadšenců rok co rok vyráží do terénu znovu. Pohání je stavovská čest i chvála skalních a spořádaných lyžařů.
„Pro další sezonu byl například s dotační podporou pořízen nový rozrušovač sněhové vrstvy – takzvaný finišer – se stopovacím zařízením,“ zmínil předseda mikroregionu. Stroj umí sněhový podklad efektivněji rozmělnit, utlačit a vytvořit vhodný povrch pro bruslení i klasiku. „Výrazně tak pomůže s úpravou tratí i při méně příznivých sněhových podmínkách,“ řekl Brabec.
Prioritou této sezony je pak provázanost stop ze Žďárska a Novoměstska. „Připravuje se souvislé propojení žďárských tratí přes novoměstský okruh a při příznivých sněhových podmínkách i možnost plynulého průjezdu regionem směrem k oblíbeným trasám v okolí Vlachovic,“ upřesnil Brabec.
Společně s jednotným značením tyto novinky umožní běžkařům využít desítky kilometrů navazujících tratí – bez nutnosti přenášet lyže či složitě hledat cestu.
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15. února 2021
Ve Žďáře běžkaři ocení stopy a bruslaři led
V bílou zimu doufají i ve Žďáře nad Sázavou. Pod křídly městské organizace Sportis je tam udržováno hned několik okruhů vrůzných délkách. Ovšem sezony, kdy měli lyžaři tyto možnosti kompletně k dispozici, jsou teď už spíš jen vzpomínkou pamětníků.
Poslední roky se mohli místní běžkaři vyřádit spíš v nejbližším okolí města – hlavně na loukách vareálu Martina Koukala nebo v lokalitě Vetla. „Pokud budou sněhové podmínky přát, počítáme ale samozřejmě také s údržbou i vzdálenějších tras, jako je třeba Losenický nebo Škrdlovický okruh,“ podotkl Radim Technik, ředitel organizace Sportis.
Vybavení k tomu „příspěvkovka“ ostatně má. Disponuje novou čtyřkolkou, k níž loni díky dotaci přibylo ještě speciální přídavné zařízení. To umožňuje snadné střídání stopovače, jenž vytváří klasickou stopu, a válce zhutňujícího sníh s takzvaným finišerem, který uválcovanou plochu ještě zarovná a vytvoří tak pás pro bruslení.
Sportis navíc plánuje zopakovat iloňský úspěch s přípravou venkovního oválu pro jezdce na bruslích. Trať u zimního stadionu se loni povedlo ve spolupráci s hasiči „zaledovat“ a díky pracovníkům „zimáku“ a Josefu Holemářovi se čtyřkolkou svyhrnovacím zařízením ipravidelně udržovat. To oceňovaly stovky lidí, jež tam každý den mířily. Bruslení navíc bylo zdarma.
„Když budeme vědět, že předpověď ukazuje delší mrazy, určitě chceme lidem bruslení umožnit ituto sezonu,“ slíbil Technik. (ned)