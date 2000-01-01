Igráček. Hračka, která byla za minulého režimu součástí snad každé rodiny s dětmi. Díky podnikateli Miroslavu Kotíkovi a jeho firmě Efko-karton z Nového Veselí na Žďársku si však osmicentimetrová figurka nachází své příznivce i v dnešní době, které vládne internet a umělá inteligence. Legendární igráček letos slaví už padesát let své existence. Podívejte se, kde a jak vzniká.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
První igráček představující zedníka zamířil k zákazníkům v roce 1976. Hračka sbírala popularitu hlavně v Československu, v cizině se prosadily spíš figurky Playmobil.
V 90. letech s příchodem západní konkurence obliba igráčků postupně upadala.
Nyní devětapadesátiletý Miroslav Kotík koupil značku i formy po výrobním družstvu Igra, které se ocitlo v roce 2006 v konkurzu.
Osmicentimetrová legendární figurka se pak díky společnosti Efko ocitla znovu na trhu v roce 2010.
K nejbizarnějším igráčkům „dušičkového“ typu patří elegantní nebožtík s knírem, odpočívající v pestře pomalované rakvi.
Figurky také dávno nepředstavují jen řemesla jako kdysi. Firma se snaží předat s hračkou i příběh, jako je tomu třeba u výročních archeologických a paleontologických sad.
Mezi igráčky je také řada figurek na zakázku nebo limitovaných edicí – v minulosti se té své dočkal třeba hokejista Jaromír Jágr. Další jeho dvojník zůstal jen v podobě prototypu.
Podle majitele Efka Miroslava Kotíka dnes k igráčkům a jejich příslušenství patří stovky až tisíce plastových dílků.
Jednotlivé části postaviček se lisují v Korouhvi u Poličky na Svitavsku, ve výrobně v Novém Veselí se pak ručně kompletují.
Kvůli velkému množství komponentů k igráčkům, jejich doplňkům, ale i ke hrám, jež Efko také vyrábí, musí mít firma velké vlastní i externí sklady.
Igráčci totiž nejsou „jenom“ samotné postavičky. Prodávají se jak samostatně, tak v řadě setů – mimo jiné s auty a různými doplňky.
Ikonická figurka má i kuriózní verze, třeba haloweenskou edici s kostlivci. „Je to i jedna z mála variant, kde igráček nemá obličej tělové barvy,“ říká Kotík.
K padesátinám má nyní igráček i výstavu - v Muzeu autíček v Přísece na Jihlavsku. Postavičky tam rozhodně nejsou statické, ale v akci.
