Vůně medu. Včelaři na výstavě nejen školákům prozrazují taje svého řemesla

Přes týden místo turistů chodí více školáci. „Máme připravenou krátkou přednášku pro jejich úroveň chápání. Minimálně sedm tříd je každý den objednáno, ale přichází i neohlášeně,“ líčí Tatíček.

Někdy však dochází k překvapivým situacím. „Stává se i to, že děti v první či druhé třídě vůbec poprvé vidí med,“ diví se zkušený včelař.

Jedním z taháků výstavy je ukázkový prosklený úl s živými včelami, uzpůsobený tak, aby na včelstvo bylo vidět.

Návštěvníci se ale dozvědí spoustu zajímavostí nejen o včelách, ale také třeba poznají rozdíl mezi vosím, sršním a čmeláčím hnízdem. Děti z včelařského kroužku z Bobrové si pro nejmenší návštěvníky připravily pohádku.

Včelařské kroužky jsou vůbec chloubou novoměstské organizace. „Kromě Bobrové fungují ještě v Křídlech, Řečici a Novém Městě, to je rarita v rámci celé republiky,“ zdůrazňuje Zdeněk Tatíček zájem dětí o tuto bohulibou činnost.

Medovicový med letos nahradil květový

Starší včelaři proto vědí, že mají svoje řemeslo komu předat. „Když jsem před lety nastupoval, bylo nás v organizaci asi 110, teď už je nás zhruba dvakrát tolik,“ vzpomíná Tatíček, který býval jednatelem novoměstské organizace Českého svazu včelařů. „Jsme rádi, když se najdou noví zájemci, i když jejich zájem někdy zase brzy opadne.“

Letošní sezona byla podle včelaře z Křídel poměrně dlouhá, aspoň podle toho, kdy včely mohly vylétnout ven a sbírat.

Rok 2022 však byl slabší na takzvaný lesní med. „Tady už je krajina hodně odlesněná, hodně žádaného medovicového medu letos nebylo tolik,“ porovnává Zdeněk Tatíček. „Ale zase to nahradila poměrně slušná snůška květového medu. Ten se dá i napastovat, aby se předešlo tomu, že brzy ztuhne a je pak práce s jeho rozehříváním,“ dodává. Zároveň poukazuje na to, že řada včelařů přišla o včelstva kvůli onemocnění zvanému varroáza.

Výstava Vůně medu potrvá do soboty 12. listopadu, otevřeno je denně od 8 do 17 hodin, poslední den už jen do 14 hodin.

Zájemci si mohou koupit různé druhy medu, medoviny, piva, svíček, perníku a dalšího zboží včetně kosmetiky a léčebných doplňků, ale také třeba odbornou literaturu nebo pomůcky pro včelaření.