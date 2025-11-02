Novoměstská nemocnice na Mezinárodní den mužů opět otevře improvizovanou holírnu

Autor:
  9:03
Na Mezinárodní den mužů, který připadá na 19. listopad, spustí v novoměstské nemocnici svůj provoz improvizovaná holírna. Už nyní by tedy měli zájemci na tento fakt myslet a nechat si narůst dostatečně mohutný knír. Právě ten je totiž symbolem celosvětové kampaně Movember, upozorňující na důležitost preventivního urologického vyšetření prostaty a varlat.

Charitativní holení se uskuteční ve foyer chirurgického pavilonu novoměstské nemocnice. | foto: Nemocnice Nové Město na Moravě

Charitativní holení se uskuteční ve foyer chirurgického pavilonu, a to v době od 12 do 16 hodin. O „klienty“ se tam postarají budoucí kadeřnice a kadeřníci ze žďárské Střední školy obchodní a služeb.

Výtěžek z akce pak poputuje nadačnímu fondu Muži proti rakovině. Loni tato akce vynesla přes 50 tisíc Kč na výzkum a prevenci rakoviny prostaty a varlat.

K Movemberu se tradičně připojují také urologové novoměstské nemocnice, a to prodloužením ordinační doby v den, kdy se bude charitativní holírna konat.

„Zájemci o vyšetření se ale musejí předem objednat. A alespoň den před domluveným vyšetřením je třeba navštívit naši urologickou ambulanci k provedení odběru krve a moči,“ upozornila mluvčí nemocnice Helena Zelená Křížová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Nová aréna schytala první šrámy. Policie řeší počmárané záchody i napadení fanouška

Stačily čtyři dny, dva hokejové zápasy, a zbrusu nová Horácká aréna utrpěla první šrámy. Při úterním utkání 16. kola Maxa ligy mezi domácí Duklou Jihlava a Horáckou Slavií Třebíč, které hosté vyhráli...

Dva roky v jedné minutě. Jihlava ukázala, jak Horácká aréna nahradila starý zimák

Dvouletý proces od bourání Horáckého zimního stadionu až po dokončení stavby Horácké Arény v Jihlavě zachycuje minutové časosběrné video, které zveřejnilo město coby investor stavby multifunkční haly...

Další incident záhy po otevření jihlavské arény, fanoušci napadli člena ostrahy

Jen se v Jihlavě otevřela nová Horácká aréna, stala se dějištěm hned několika incidentů. Po poničených toaletách začali policisté vyšetřovat i napadení člena ostrahy. K tomu došlo v úterý při zápase...

Všechna data najednou. Silničáři mají k dispozici nový informační systém

Silničářům začíná v sobotu zimní sezona. Podle zákona totiž musejí od 1. listopadu držet dispečerské služby. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV) do nové sezony vstupuje s velkou novinkou,...

1. listopadu 2025  14:57

Horácká aréna v Jihlavě je týden v provozu. Na domácí výhru Dukly se zatím čeká

Úvodní týden užívání má za sebou Horácká aréna, zbrusu nová multifunkční hala za 2,2 miliardy korun v Jihlavě. Co ukázaly první tři zápasy hokejové Maxa ligy, ve kterých domácí Dukla postupně hostila...

1. listopadu 2025  9:06

POHLED: Netrefil jackpot. Nebude kapitán. Nepotěšil krajany. Udělal Nečas chybu?

Premium

Klidně mohl zkasírovat ještě o deset milionů dolarů víc. V jiném klubu NHL by mu na dres časem přišili céčko. V Bostonu by ho nadšeně přivítali kumpáni David Pastrňák s Pavlem Zachou. Hokejista...

1. listopadu 2025

Na Havlíčkobrodsku se střetl motorkář s autem, svým zraněním podlehl na místě

Na Havlíčkobrodsku zemřel v pátek v podvečer po srážce s osobním autem motocyklista. Nehoda se stala v 17:30 mezi Chotěboří a Novou Vsí u Chotěboře.

31. října 2025  21:17

Jihlavští rozebrali béčko Sparty. Křehlíkovi stačilo na hattrick 16 minut

Jihlavští fotbalisté porazili doma v 15. kole druhé ligy béčko Sparty 4:0. Hattrickem v první půli v rozmezí 16 minut se o to postaral Miroslav Křehlík. Prostějov remizoval s Příbramí bez branek,...

31. října 2025  20:22

Štursa: básník kamene. Rok novoměstského rodáka zakončí světová premiéra

Jméno Jana Štursy, jednoho z nejvýznamnějších rodáků z Nového Města na Moravě, je neodmyslitelně spjato s kamenem a bronzem. Právě z těchto materiálů totiž významný sochař nejčastěji tvořil. Lidé...

31. října 2025  16:28

Další incident záhy po otevření jihlavské arény, fanoušci napadli člena ostrahy

Jen se v Jihlavě otevřela nová Horácká aréna, stala se dějištěm hned několika incidentů. Po poničených toaletách začali policisté vyšetřovat i napadení člena ostrahy. K tomu došlo v úterý při zápase...

31. října 2025  14:10,  aktualizováno  15:01

K elektrárnám u Pelhřimova se lidé vysloví v referendu. Hlasovat mají příští rok

Zhruba deset, ale možná i více stožárů větrných elektráren plánují investoři v nejbližším okolí Pelhřimova. Názory zastupitelů na výstavbu těchto obnovitelných zdrojů energie se různí, rozhodnout...

31. října 2025  10:41

Žďár po dvaceti letech hledá firmu, která se ve městě postará o odpady

Svoz směsného, tříděného i objemného odpadu, provoz sběrného dvora i obsluha jednotlivých sběrných míst. Tyto úkoly má dnes ve Žďáře nad Sázavou na starosti firma AVE. Smlouva, již se společností...

31. října 2025  8:32

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

30. října 2025  18:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Plukovnice lidských duší. Moravec se Sovákovou představí svůj knižní rozhovor

Na můj povel, knihu do ruky! A ideálně vyrazit do Nového Města na Moravě. Právě do zdejší knihovny totiž přijedou 4. listopadu od 18 hodin představit svou novou knížku a popovídat si se čtenáři...

30. října 2025  15:37

Nová aréna schytala první šrámy. Policie řeší počmárané záchody i napadení fanouška

Stačily čtyři dny, dva hokejové zápasy, a zbrusu nová Horácká aréna utrpěla první šrámy. Při úterním utkání 16. kola Maxa ligy mezi domácí Duklou Jihlava a Horáckou Slavií Třebíč, které hosté vyhráli...

30. října 2025  15:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.