Vyhnout se pooperačním komplikacím nebo jejich riziko alespoň minimalizovat mohou pacienti nemocnice v Novém Městě na Moravě. Pomůže jim například takzvaná dekolonizace – procedura zaměřená na odstranění patogenních mikroorganismů z pokožky a sliznic.
„Každá operace představuje pro organismus pacienta výraznou fyzickou i psychickou zátěž, kterou lze přirovnat k náročnému sportovnímu výkonu. Takže čím lépe se na ni připraví, tím lepší pooperační průběh lze očekávat,“ shrnula Helena Zelená Křížová, mluvčí novoměstské nemocnice.

„V době, kdy účinnost antibiotik klesá, představuje právě dekolonizace účinný způsob, jak snížit riziko infekcí po chirurgickém zákroku,“ vysvětlila Monika Drápelová, manažerka kvality novoměstské nemocnice.

Procedura má dle jejích slov velký význam obzvláště u lidí, kteří mají například oslabený imunitní systém.

A oč konkrétně jde? Speciální kúra zahrnuje hned několika oblastí. Základem je mytí pokožky celého těla – včetně vlasů – speciální emulzí. Ta má za cíl odstranit z kůže rizikové bakterie. Součástí kompletního procesu je i používání gelu určeného k čištění nosní sliznice a také antiseptické ústní vody.

Podle Drápelové je optimální zhruba pětidenní kúra. Díky ní mohou pacienti zkrátit i svůj pobyt v nemocnici.

„Infekce po chirurgickém zákroku jsou totiž častou komplikací operačních výkonů, které zpravidla znamenají prodloužení doby hospitalizace, komplikace zdravotního stavu a celkového výsledku operace,“ dodala Drápelová s tím, že produkty sloužící k dekolonizaci jsou dostupné například v nemocničních lékárnách, včetně té novoměstské.

