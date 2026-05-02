Koupaliště v Novém Městě mění tvář. Dělníci staví mola a upravují přístup do vody

Nenápadný rybník na okraji Nového Města na Moravě má příznačný název Koupaliště. A zvlášť v letních měsících činí čest svému jménu a bývá obklopen rekreanty. Ti budou mít letos k dispozici novou atrakci. V nádrži dělníci právě dokončují velká pobytová mola. Pro relaxaci nebo i skoky do vody.

Kvůli úpravám, které Novoměstské vyjdou na zhruba dva miliony korun, je nyní vodní plocha upuštěná. „Pracuje se tam na mírné úpravě břehu a hlavně na budování pobytových mol. Jedno bude svojí délkou sahat až do hloubky, za betonovou hrázku, která vymezuje brouzdaliště s nižší hladinou vody,“ popsal minulý týden novoměstský starosta Michal Šmarda. Z mola si lidé budou moci například skočit do vody nebo jen relaxovat nad hladinou.

Druhá stavba je okružní a vymezí obvod zóny určené pro menší děti. Rodiče neplavců tak odtud budou moci své potomky pohodlně sledovat při hraní na okraji koupaliště. Do mělké vody pod nové molo přibude i písek. Ten město doplní také na pláže, přičemž v některých částech písek nahradí dosavadní povrch z kamínků. „Hotovo by mělo být na začátku května. Pak to bude trochu adrenalin, zda nám rybník do léta celý nateče,“ řekl starosta.

Koupaliště, nacházející se na severozápadním okraji města, je podle Šmardy velmi oblíbené. A to nejen u místních, ale i u turistů a dalších návštěvníků. Velkým lákadlem je hlavně čistá voda, jíž se vodní nádrž dlouhodobě pyšní.

Předsudek s rybami neplatí

„Například loňské léto vydržela vhodná ke koupání nejdéle ze všech vodních ploch tady v okolí. Předsudek, že kde jsou ryby, tam je špinavá voda, tady rozhodně neplatí,“ zdůraznil starosta.

Chov ryb je na Koupališti v režii novoměstské pobočky Moravského rybářského svazu. Ta má s městem léta dohodu, jež pravidla hospodaření upravuje tak, aby bylo možné i koupání. „Rybí osádku máme přesně dle zarybňovacího plánu. Rybáři navíc něco vychytají, takže ryb není nadbytek. Nenecháváme je také vytřít, aby se svévolně nemnožily – jedná se opravdu o řízený chov,“ popsal část receptu na čistou vodu Martin Grepl, jednatel novoměstských rybářů.

Delší pobytové molo umožní plavcům vstup či skok přímo do větší hloubky, nebo jen relaxaci na mole nad hladinou.
Delší pobytové molo umožní plavcům vstup či skok přímo do větší hloubky, nebo jen relaxaci na mole nad hladinou.
Na novoměstském koupališti nyní probíhají i úpravy břehů a navážení kamínků a písku na pláž.
Na novoměstském koupališti nyní probíhají i úpravy břehů a navážení kamínků a písku na pláž.
Roli podle něj hraje i větší hloubka rybníka. Díky ní se voda neprohřeje až na dno, což nesvědčí sinicím, okřehku ani dalším organismům ovlivňujícím jakost vody. „Ryby nijak nekrmíme, jsme ostatně v první zóně chráněné krajinné oblasti,“ zdůraznil Grepl s tím, že rovněž skladba šupináčů je pestrá. Nechybí kapři, ale ani candáti, amuři, štiky či malé bílé ryby, jako je třeba cejn nebo plotice.

Vzhledem k popularitě koupaliště tam mohou rybáři vyrazit za úlovkem jen ve vymezenou dobu. „Během letních prázdnin se chytá pouze do devíti hodin ráno a potom až po nějaké páté šesté večer. Je to opatření, na nějž už jsou rybáři za ta léta zvyklí. Nikdo ani nechce, aby se mu plavci motali ve vlascích,“ konstatoval jednatel. Čistotu vody v nádrži v sezoně pravidelně testují hygienici. „Výsledky máme vždy dobré. Nepamatuji, že by tu byla někdy voda nevhodná ke koupání, nebo dokonce platil zákaz,“ dodal Grepl.

Jelikož nejde o oficiální koupaliště, kde se vybírá vstupné, přesná čísla návštěvnosti se určit nedají. Plné břehy za letních dní však mluví samy za sebe. „I mimo sezonu tam ale chodí lidé na procházky, do stánku s občerstvením, dělají si různé pikniky a setkání, což je přesně ta funkce, již má místo plnit,“ zmínil starosta.

Ještě větší využití

Podle některých novoměstských zastupitelů by však právě zmíněná komunitní funkce mohla být využita více. „Jsem rád, že se na obnově a úpravách areálu začalo pracovat. Je to cenný a hojně navštěvovaný kus přírody v blízkosti města. Vítám, že proměna má nějakou ucelenou koncepci, její vznik jsme ostatně se skupinou aktivních lidí, včetně několika architektů a dalších odborníků, iniciovali,“ uvedl k tomu zastupitel Tomáš Blažek. Tato koncepce směřuje třeba k postupné obměně prvků na dětském hřišti a dalším úpravám. Loni dostal novou tvář i kiosek s občerstvením.

„Potenciál této lokality je však velký. Myslím si, že v rozvojové studii, podle níž jsou úpravy realizovány, nebyl plně využit. Zasloužil by si kreativnější přístup, například více pracovat s detaily pro komunitní setkávání a různorodější trávení volného času,“ dodal Blažek.

Koupaliště – s bufetem, toaletami, převlékárnami, zelení a dětským hřištěm, je rovněž dějištěm kulturních akcí, mimo jiné hudebního festivalu Váza fest. Funguje tam také veřejné tábořiště s ohništěm, jedno z mála v kraji.

