Kino, kde se přestalo promítat roku 2013, koupil Hendrych od města před zhruba deseti lety. O dva roky později pak zahájil samotnou obnovu. „Zpočátku jsem neměl úplně jasnou vizi, co s ním budu dál dělat. Ta představa až během let postupně zrála,“ nastínil Hendrych, který žije v nedalekém Veselíčku.
První čtyři roky tak věnoval rekonstrukci navazující historické Sadílkovy vily z konce 19. století, již také – společně s přilehlými pozemky – získal. „Dlouho jsem pak přemýšlel, co udělám se samotným kinem, až jsem přišel na velmi originální myšlenku: udělat z něj kino,“ směje se Hendrych.
Nápad, který nemá ve světě obdoby
Jelikož se ale takové zařízení už jednou ve městě neuživilo, bylo mu jasné, že musí přijít s jiným konceptem, který by dával smysl i ekonomicky. Nakonec z toho vzešel právě nápad na kinohotel. „Pátral jsem, zda něco takového někde u nás, v Evropě nebo ve světě existuje, ale nenašel jsem nic obdobného,“ říká podnikatel.
Cílí hlavně na návštěvníky, kteří míří za zážitkem. „Mám v sousedním Žďáře nad Sázavou ještě hotel v bývalé barokní kapli svaté Markéty, takže už vím, že lidé prostě mají rádi něco netradičního,“ popsal Hendrych.
Příznivcům originálně strávených víkendů nabídne novoměstský projekt tematicky zaměřený program. Zájemce si tak pořídí balíček, kde budou mít ubytování i s kvalitní filmovou náplní, čítající čtyři snímky.
Výběr a zaměření titulů se může odvíjet například od ročního období či aktuálních svátků. „Napadá mě teď třeba série v podzimním hororovém duchu nebo valentýnská romantika. Počítá se ale i s orientací na konkrétní režiséry nebo s filmy vyvolávajícími určitou náladu a atmosféru. Dá se toho naštěstí vymyslet spoustu,“ těší se Hendrych.
Upozornil ale, že nepůjde o premiérové snímky. V první fázi se totiž nepovedlo dosáhnout na nejvyšší řadu techniky, která je pro trháky například typu Avatar potřeba.
„Zaměříme se tedy na výběr z toho, co bylo natočeno za posledních zhruba osm, deset let. Zvolíme ty nejzajímavější a kvalitní kousky,“ vysvětlil Hendrych s tím, že už nyní se zvolna rodí program na první měsíce provozu.
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Na starosti jej bude mít především Jan Hudec. Prostory však poslouží i různým nadšencům, již se kolem kina už začínají sdružovat. Rýsuje se třeba filmový klub nebo natáčení podcastů.
Lidé mířící na filmové víkendy budou mít k dispozici několik hotelových apartmánů. Ty vznikají v nové přístavbě v zadní části celého komplexu. V budoucnu se navíc mají v hotelové pokoje proměnit i dnešní nájemní byty v Sadílkově vile.
Bar, který v Novém Městě chyběl
Provozovatel však rozhodně neplánuje vyhradit kino jen pro tyto „přespolní“ hosty. Na promítání konaná o tematických filmových víkendech bude moci zavítat kdokoliv. Další snímky pak přijdou na řadu i ve všední dny. „Budeme se snažit nabízet lidem od každého něco, aby si vybral skutečně každý,“ plánuje Hendrych.
Věří také, že velkým lákadlem bude i neformální a uvolněná atmosféra kina. Ta ostatně už dnes, byť zatím ještě ve víru rekonstrukčních prací, dýchá z celého interiéru.
Právě solidní bar totiž podle mě v Novém Městě chybí. Jsou tu kavárny, bistro, hospody, restaurace, ale pokud si chcete po osmé večer zajít na dobrý drink v příjemném prostředí, není moc kam.
Vstupnímu lobby vévodí rozlehlý bar, který nabídne desítkám lidí stylové posezení s využitím původních sedaček z kina, ale třeba i možnost vypít si sklenku na pobytových schodech nebo v klidnější zóně u krbu. „Právě solidní bar totiž podle mě v Novém Městě chybí. Jsou tu kavárny, bistro, hospody, restaurace, ale pokud si chcete po osmé večer zajít na dobrý drink v příjemném prostředí, není moc kam,“ míní podnikatel.
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V baru, jenž má fungovat i mimo termíny promítání, si hosté dají dobré pivo, kvalitní drinky, kávu i drobné občerstvení. Vše bude možné konzumovat klidně při sledování filmů, během nějž si navíc diváci budou moci udělat maximální pohodlí. Kapacita promítacího sálu byla totiž snížena z 350 na 200 míst. Dostatek prostoru tak umožní i takový luxus, jako je využití některých sedaček na „odložení“ nohou, samozřejmě bez bot.
Provozovatel připravuje rovněž speciální dřevěné desky coby jednoduché přenosné stolečky, kam si lidé pohodlně odloží občerstvení.
Nostalgie 60. let s ikonickou luxferovou stěnou
Klasická sklápěcí sedadla patří k původní výbavě interiéru, stejně jako třeba dřevěné obložení sálu, parkety a další povrchy. „Jedná se o kino ze 60. let, hrajeme tedy hlavně na nostalgii tohoto období. Nedržíme se té doby ale striktně,“ podotkl Hendrych, jenž proměnu objektu řeší se žďárským architektem Tomášem Bezchlebou.
Hodně do ní ovšem zasahuje i on sám. Například interiér vstupního foyer byl podle něj v minulosti řešen dost nešťastně – zvláště luxferová stěna, která kvůli zazdění nebyla skoro vidět. „Tento ikonický prvek jsme proto obnovili a je teď dominantou baru. Zachovali jsme také původní svítící logo, a to skutečně v tom syrovém, oprýskaném stavu. Pamatuje si ho určitě i spousta lidí, kteří kolem kina třeba jenom jezdili,“ přiblížil majitel.
Jeden tento nápis září už uvnitř přímo nad barem, další okrášlí hlavní vchod do červené budovy zvenku.
S otevřením baru se počítá letos v říjnu; přesnější termín bude znám po kolaudaci. Asi měsíc nato by mělo následovat zahájení provozu kina a později pak přijde na řadu i ubytování.
Odvážný projekt, který vrací budově ducha
Že by bylo zařízení konkurencí pro novoměstské kino v kulturním domě nebo pro sousední Žďár, si Hendrych nemyslí. „Rozhodně sem nechceme vplout a brát jim diváky. Tohle je primárně velmi netradiční koncept kinohotelu s barem, který tu chybí. Půjde navíc o nepremiérové kino,“ připomněl podnikatel.
Oživení léta zahálející stavby vítá i novoměstský starosta Michal Šmarda. „Sledoval jsem i ostatní projekty pana Hendrycha a je vidět, že je to člověk, který umí najít ducha budovy. Tak věřím, že stejně, jako se mu to povedlo v kapli ve Žďáře, se to podaří i tady u nás,“ nechal se slyšet Šmarda s tím, že se jedná o odvážný projekt. „Byl bych také rád, kdyby tady vznikla spolupráce s naším kulturním domem,“ dodal k tomu starosta.