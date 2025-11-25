Za uplynulý rok přibyly v petici skoro čtyři stovky podpisů. Takový protest ale lidem ke zvrácení osudu budovy nestačil.
„Moc si vážíme všech, kteří petici podepsali, posílali ji do televize, kraji, na památkový ústav. Ale bohužel, všude jen říkali, že už je příliš pozdě. Před těmi šesti lety, kdy hotel mohlo koupit město, se ještě nikdo tak daleko dopředu nedíval,“ konstatoval Jiří Hadámek, jeden z iniciátorů petice.
„Ještě v pátek bylo zachované i patro a dalo se skrze rozbořené zdi nahlédnout do pokojů. Byly vymalované a rozhodně nepůsobily nijak zchátrale.“