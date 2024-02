Ceny na MS v biatlonu: ve stanu pro fanoušky je pivo za 90, řízek za 240 korun

Oficiálním suvenýrům vládnou trumpety Výrazně příznivějšího pátečního a sobotního počasí oproti úvodnímu dni aktuálního biatlonového šampionátu v Novém Městě na Moravě si zdaleka nepochvalovali pouze fanoušci. Radost udělala také všem obchodníkům, včetně těch, kteří mají přímo ve Vysočina Areně na starost prodej oficiálního merchandise – zboží spojeného s aktuálním světovým šampionátem. „Počasí se umoudřilo, lidé mají lepší náladu, než byla ve středu, kdy všichni byli zmoklí jako žáby,“ připomněl Jakub Nováček, vedoucí „merch stanu“ na parkovišti přímo pod sjezdovkou na Harusově kopci, že při úvodní disciplíně – středeční smíšené štafetě – vytrvale pršelo a poté také sněžilo. „Spousta lidí se nyní rozjelo, chtějí všem ukázat, komu fandí. A je to vidět také na tržbách. Lepší počasí lidem psychicky pomohlo, mají větší chuť utrácet, pít a ukázat se.“ Logicky tak stoupají tržby. „Ano, jsme na tom lépe. Prodalo se více než ve středu,“ potvrzuje Nováček. Jednoznačným prodejním hitem jsou trumpety (130 Kč). „Lidé chtějí fandicí věci, které jsou slyšet,“ usmívá se Nováček. „Každý v aréně může posoudit sám – a slyší to také diváci, kteří se dívají na televizi – že trumpety jsou jednoznačně top.“ Zájem je však i o oficiální oblečení šampionátu: čepice (300 – 400 Kč), rukavice (400 Kč), trička (450 Kč) či mikiny (800 Kč). „Protože jsou moc pěkné, za super prachy,“ má jasno Nováček. „Je to parádní suvenýr, navíc jde o funkční prádlo.“ V neposlední řadě hraje roli i příznivá cena. „I když se všude ceny nastřelují, tady se drží docela při zemi,“ tvrdí prodejce. „Jde o to ukázat se ve větším množství, než se na tom napakovat,“ dodává. (rtd)