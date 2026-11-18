Právě tento prostor u staré pošty na Vratislavově náměstí bude také hlavním dějištěm letošního adventního programu.
Lidé se tam mohou těšit na tři dřevěné stánky známé z farmářských trhů, které budou od první adventní neděle až do svatého Štěpána nabízet jídlo i nápoje. V provozu budou vždy odpoledne od středy do konce týdne a sváteční dobroty na talíři i v kelímku v nich připraví prověřené novoměstské provozovny.
„Nové místo nabídne zcela jinou atmosféru a nové možnosti, jak naši krásnou novoměstskou akci obohatit. Věříme, že se náměstí stane přirozeným centrem setkávání, kde si lidé v předvánočním shonu na chvíli odpočinou a užijí si společný čas,“ říká Erik Havlík, propagační pracovník Městského úřadu Nové Město na Moravě.
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Roky byl symbolem Vánoc. Strom je však nebezpečný a musí ho pokácet
Další novinkou budou speciální adventní programy, které připravilo město společně se svými organizacemi, školami a spolky. Nabídnou například koncert rockově laděných koled, divadlo v arboretu, komentovanou prohlídku betléma s jeho autorem nebo štěpánské zpívání se sborem Novocantus.
Novoměstský betlém se navíc rozroste o další postavu podle návrhu žáků ZUŠ Jana Štursy. Město připravilo také vánoční samolepky na okna. Velkoformátové motivy se objeví i ve výlohách obchodů a provozoven zapojených do projektu Výloha města.
Slavnostní zahájení adventu se odehraje v sobotu 28. listopadu od půl páté odpoledne. Už od 13 hodin ale program odstartuje vánoční tvoření v kulturním domě. V parku na Vratislavově náměstí pak zahraje dechový soubor, nebude chybět svařák ani dobročinná polévka.
Po rozsvícení stromu přijede na koni také andělský posel, kterému mohou děti předat dopisy pro Ježíška. Obálky s předtištěným dopisem jsou k vyzvednutí v informačním centru, knihovně či na podatelně městského úřadu. Veškeré podrobnosti najdou zájemci na webu advent.nmnm.cz.
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25. června 2026