Přípravy na biatlonový šampionát: nemocnice omezí operace a posílí služby

„Každá velká sportovní akce pořádaná v našem regionu přináší zvýšený nápor na námi poskytovanou péči,“ potvrdil Jiří Toman, primář chirurgického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě.

Netýká se to podle něj ani tak samotných sportovců. O ně se totiž stejně většinou starají jejich vlastní specialisté – ti závodníkům poskytují medicínské a rehabilitační zázemí. Jde většinou o přijíždějící návštěvníky a biatlonové fanoušky. „Jejich vysoká koncentrace zvyšuje riziko různých poranění a obecně stavů vyžadujících chirurgické ošetření,“ podotkl Toman.

V pohotovostním režimu tak musí být především urgentní příjem. „Tam pak lékaři nejčastěji řeší úrazy, které se stanou buď už při příchodu do Vysočina Areny, nebo potom přímo v jejím areálu. Jedná se například o vymknuté kotníky nebo zlomeniny,“ přiblížila mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená Křížová s tím, že běžnou součástí velkých akcí tohoto druhu jsou rovněž náhlá onemocnění návštěvníků. Mezi ně patří třeba žaludeční nevolnosti, různé střevní potíže či nachlazení.

„Lékaři na urgentu se v době biatlonových závodů často setkávají také s opilými fanoušky, se kterými leckdy není zrovna lehké pořízení,“ připomněla mluvčí. Urgentní příjem novoměstské nemocnice plánuje proto při šampionátu posílit služby. „O víkendech a ve všedních dnech, kdy budou probíhat závody, personálně posílíme službu na urgentu, a navíc postavíme i příslužbu pro případ akutních operací,“ upřesnil Toman.

Několik tisíc cizinců

Lékaři se podle primáře neobávají ani jazykové bariéry, jež by mohla nastat v případě cizinců, kteří nemocnici vyhledají. „Naprostá většina lékařů ovládá alespoň jeden světový jazyk. Věřím, že toto nebude problém,“ vyjádřil se Jiří Toman.

A zastoupení návštěvníků ze zahraničí má být letos na šampionátu poměrně vysoké. Podle pořadatelů by se v případě víkendů mohlo jednat klidně až o tři nebo čtyři tisíce cizinců, a to zvláště ve druhém závodním týdnu.

23. října 2023

Novoměstské chirurgické oddělení patří při velkých akcí, jako je právě blížící se biatlonové mistrovství světa, mezi ta nejvytíženější. Navíc vedle přespolních návštěvníků se musí postarat i o běžné pacienty ze své spádové oblasti. Ti totiž do zdravotnického zařízení míří v případě obtíží bez ohledu na to, zda se nějaké sportovní klání koná, či nikoli. „Proto jsme také v týdnu od 12. do 18. února na dobu konání závodů omezili plánovanou operativu. To abychom měli dostatečný prostor pro řešení akutních případů vyžadujících hospitalizaci,“ vysvětlil primář Toman.

Informace o všech zavedených opatřeních putují i do dalších nemocnic v kraji. „Měly by být připravené například pro případy, že by novoměstský urgent nestíhal, nebo kdyby se třeba vyskytl nějaký problém traumatologický. Tam by potom bylo potřeba zapojit jihlavskou nemocnici, která traumatologii má,“ popsal Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví.

Posádky přímo na závodech

Velký tým, do nějž jsou zapojeni zástupci organizátorů šampionátu, kraje, záchranných složek a mnoha dalších subjektů, se schází kvůli přípravám na konání akce již několik měsíců. „Je už konkrétně dohodnuto, jakým způsobem se bude podílet zdravotnická záchranná služba i jak bude vše navázáno na novoměstskou nemocnici,“ informoval Novotný.

Stejně jako urgentní příjem zmíněné nemocnice, tak i vysočinská záchranka plánuje po dobu konání šampionátu posílení služeb. „Kromě posádek našich zdravotníků v běžné službě budou jedna až dvě posádky navíc nepřetržitě vyhrazeny přímo pro konání závodu,“ sdělil Petr Janáček, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Mistrovství světa v biatlonu se v Novém Městě na Moravě uskuteční již podruhé, takže tamní nemocnice získala první zkušenosti tohoto druhu už v roce 2013. „Letos přijímaná opatření byla tehdy shodná nebo podobná jako nyní. Práce bylo hodně, ale nezaznamenali jsme žádné větší problémy,“ zavzpomínal primář novoměstské chirurgie.