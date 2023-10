Přesčasy na Vysočině odmítá sloužit 200 lékařů. Chceme normálně žít, říkají

Vše souvisí s protestem lékařů, kteří už nechtějí sloužit přesčasové hodiny. Nelíbí se jim, že poslanci nedávno schválili novelu zákoníku práce a zvýšili legální počet přesčasových hodin za rok z dosavadních 416 na 832. To je podle nich neúnosné.

Výpovědi z dohod o přesčasové práci podepsaly zatím na Vysočině dvě stovky lékařů. Další vyčkávají. Čekají, zda se podaří vyjednat dohodu mezi ministerstvem zdravotnictví a zástupci nespokojených lékařů. „Víme, že další avíza o výpovědích tady jsou a nepochybujeme o tom, že to lékaři splní. Řádově to pak budou stovky výpovědí z přesčasové práce,“ domnívá se náměstek hejtmana Vladimír Novotný. Pod kraj patří pět nemocnic na Vysočině.

Na přesčasech odsloužil deset let

Jedním z nespokojených lékařů je i Bohdan Trnka, který pracuje na anesteziologicko-resuscitačním oddělení jihlavské nemocnice. Pracuje zde 23 let. „Spočítal jsem si, že na přesčasech jsem odsloužil čistých deset let. Ty roky mi už nikdo nevrátí. Nejde mi o peníze. Chci žít jenom normální život,“ říká Trnka, který je zároveň i předsedou Lékařského odborového klubu jihlavské nemocnice.

Situaci ohledně přesčasových hodin považuje za neúnosnou. V roce 2011 byl také jedním z lékařů, který se připojil k protestu Děkujeme, odcházíme. „Od té doby se ale nic nevyřešilo. Bojujeme jenom za lepší podmínky,“ vysvětluje.

Nejvíc výpovědí z přesčasové práce podali na Vysočině lékaři v jihlavské nemocnici. Ta zaměstnává tři stovky lékařů. Výpovědi podalo 140 z nich. „Je to v podstatě drtivá většina sloužících lékařů,“ dodává lékař Bohdan Trnka. Nejvíc jich bylo na oddělení ARO a na dětském oddělení.

Nemocnice se nyní připravuje na to, jak situaci zvládnout. Podle Trnky bude při vypovězení přesčasů nutné omezit péči. „Jediná možnost, jak z toho vyjít, je zavést směnný provoz a jasně si vymezit, kolik operačních sálů budeme schopni v daném počtu lékařů obsloužit,“ dodává šéf jihlavských lékařských odborů.

Podobně hovoří i vedení nemocnice. „Jsme ve fázi vyčkávání, kdy sami nevíme, co nastane. Pacienti by se ale měli připravit na to, že pokud by nedošlo k domluvě, tak mohou být odložené plánované výkony. Týkalo by se to například plánovaných chirurgických či ortopedických operací, jako jsou například výměny kyčelních kloubů,“ uvedla mluvčí nemocnice Monika Zachrlová s tím, že akutní péče omezená nebude.

V případě nutnosti bude směnný provoz

V nemocnici v Novém Městě na Moravě připouští, že podle stavu aktuálně podaných výpovědí z přesčasové práce hrozí, že by mohla být omezena akutní péče. Výpovědí tam zatím evidují deset, a to z celkového počtu 188 lékařů. Ne všichni však mají plný zaměstnanecký úvazek. Nejvíce lékařů, devět, vypovědělo přesčasovou práci na radiodiagnostickém oddělení. To zajišťuje základní vyšetření jako jsou rentgeny, sono či magnetická rezonance. „Situaci monitorujeme, v případě potřeby bude připravený směnný provoz,“ řekla mluvčí nemocnice Helena Zelená Křížová.

Havlíčkobrodská nemocnice aktuálně zaměstnává 202 lékařů. Výpověď z přesčasové práce tam do této doby podalo 21 z nich. Nejvíce z dětského a interního oddělení. Podle mluvčí nemocnice Petry Černo, mají největší přesčasové hodiny na radiodiagnostickém oddělení, interním, gynekologicko - porodnickém a plicním oddělení. „Je to 530 hodin za devět měsíců letošního roku,“ uvedla Černo.

„Pokud by nedošlo k dohodě, museli bychom přistoupit k omezení například plánované operativy či k omezení chodu některých ambulancí. Jednáme s primáři jednotlivých oddělení o možných dopadech a variantách.

V pelhřimovské nemocnici podepsalo výpověď z přesčasové práce čtyřiadvacet lékařů ze 121. „Výpovědi lékařů, kteří pracují přesčas, by neměly mít za následek rušení plánovaných lékařských výkonů, omezení provozu v nemocnici či uzavření jakéhokoliv oddělení,“ uvedl ředitel nemocnice Jan Mlčák.

Mlčení v Třebíči

Třebíčská nemocnice je poslední z pěti krajských zdravotnických zařízení. Pracuje v ní na hlavní pracovní poměr 193 lékařů. Na otázky MF DNES, kolik lékařů vypovědělo dohody o přesčasové práci a jak chce nemocnice situaci řešit, mluvčí nemocnice Jitka Mácová jako jediná z oslovených zástupců nemocnic neodpověděla. Reagovala pouze tím, že se jedná o interní informace nemocnice.