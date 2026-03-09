Do Náměště se z Čáslavi přestěhují bitevníky. Může to být pořádný rachot

Jan Salichov
  16:13
Obyvatelé v okolí náměšťského letiště se musí připravit na dočasnou změnu leteckého provozu. Od března se na tamní základnu přesunou podzvukové letouny L-159 ALCA z Čáslavi. Důvodem je modernizace infrastruktury čáslavského letiště, která začne letos a potrvá až do roku 2028. Zatímco nadzvukové letouny JAS-39 Gripen se přesunou do Pardubic, stroje L-159 ALCA budou operovat právě z Náměště nad Oslavou.
Lehké bitevníky L-159 českého letectva

Lehké bitevníky L-159 českého letectva | foto: 21. základna taktického letectva Čáslav

Letoun L-159 Alca
Letoun L-159 Alca
Lehké bitevníky L-159 českého letectva
Lehké bitevníky L-159 českého letectva
9 fotografií

Z obou těchto letišť budou vojáci od dubna plnit úkoly zabezpečení ochrany vzdušného prostoru České republiky a NATO, přičemž zde bude probíhat také výcvik personálu. Podzvukové letouny L-159 ALCA přelétnou do Náměště nad Oslavou mezi 16. a 26. březnem.

Letecký výcvik zde bude probíhat zpravidla od pondělí do čtvrtka, v čase od 9:00 do 23:00 hodin, a to po dobu přibližně 28 týdnů v roce.

Kromě stabilně umístěných bitevníků se v Náměšti mohou v případě potřeby objevovat i stíhačky Gripen, které zde mohou vzlétat a přistávat podle potřeb aliančního systému protivzdušné obrany a aktuálních operačních požadavků. Výcvik na obou náhradních letištích je podle Armády ČR naplánován tak, aby nedošlo k omezení schopností taktického letectva ani k narušení aliančních závazků.

Občas není slyšet vlastního slova

Radnice v Náměšti nad Oslavou už o chystaných změnách ví. „Informaci jsme od Armády České republiky a Kraje Vysočina obdrželi, budeme ji předávat občanům. Jsme vojenské letiště, někteří možná přivítají, že zde budou nejen vrtulníky, ale také letadla,“ uvedl starosta Jan Kotačka s tím, že pro město nejde o neznámou situaci, protože podobné zkušenosti mají z nejrůznějších cvičení.

Starosta zároveň upozornil, že zvýšený hluk se dotkne širšího okolí základny. „Nejde ani tak o samotnou Náměšť nad Oslavou, nad kterou se tolik nelétá, ale o celý region. Já sám jako vedoucí jezdím na letní tábory na Dalešice a vím, že když tam letadla cvičí, občas je to takový rachot, že není slyšet vlastního slova. Ale patří to k tomu. Zejména v letních měsících to ve večerních hodinách může být nepříjemné, ale musíme se s tím naučit srovnat,“ dodal starosta Kotačka.

Dodávky stíhaček F-35 se zpožďují, i tak Česko poptává stavbu nového letiště

Vzhledem k možné hlukové zátěži armáda ubezpečuje, že učiní veškerá opatření k její minimalizaci. „Stěžejním úkolem 21. základny taktického letectva je zabezpečení ochrany a obrany vzdušného prostoru ČR, krátkodobě zvýšená hlučnost tak představuje přijatelnou daň za bezpečnost obyvatel České republiky,“ uvedla Hana Havrdová, tisková a informační důstojnice 21. základny taktického letectva Čáslav. Velení Vzdušných sil AČR zároveň žádá obyvatele regionu o shovívavost s provozem letecké techniky.

