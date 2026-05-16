Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Gripeny, vrtulníky i déšť. Letecký den v Náměšti přilákal 10 tisíc lidí

Jan Salichov
  19:46
Burácení stíhacích letounů, vrtulníková akrobacie i pohled do historie československého letectví. 22. základna vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou v sobotu po dvou letech opět otevřela své brány veřejnosti.

Letošní ročník Dne otevřených dveří byl výjimečný – armáda jím oslavila 70 let od založení letecké základny v Náměšti.

Tradiční letecký den, který je po Světovém poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě druhou největší hromadnou akcí na Vysočině, nabídl návštěvníkům čtyřhodinový letový program a desítky kusů armádní techniky. Do areálu podle prvních odhadů dorazilo přibližně deset tisíc lidí. Výrazný vliv na návštěvnost mělo především nepříznivé počasí.

„Můžeme už teď potvrdit, že letošní ročník Dne otevřených dveří na letišti v Náměšti navštívilo kolem 10 tisíc lidí. Počasí samozřejmě počet návštěvníků ovlivnilo. Když to porovnám s rokem 2024, kdy naši základnu navštívilo 40 tisíc lidí, je to s ohledem na počasí pochopitelné,“ uvedla Štěpánka Tříletá ze základny vrtulníkového letectva.

Vytrvalý déšť provázel letecký den téměř po celou dobu. „Pršelo tady téměř celý den, ale byly i drobné přestávky, chvílemi dokonce vysvitlo sluníčko,“ popsala situaci na letišti Tříletá s tím, že na samotný program to dramatický dopad nemělo. „Letový program byl s menšími úpravami zachován. Víceméně došlo na všechno, co jsme slibovali.“

Gripeny na úvod a mezinárodní účast

Brány vojenského letiště se otevřely už v devět hodin ráno a dopoledne patřilo především pozemním ukázkám. Diváci sledovali vystoupení Vojenské hudby Olomouc a ceremoniální program Čestné jednotky Posádkového velitelství Praha. Příslušníci 225. letky bojové podpory předvedli nejen bojové umění MUSADO a výcvik služebních psů, ale také ukázku dravců, kteří na základně zajišťují biologickou ochranu letiště. Se simulovaným zásahem se prezentovala rovněž Vězeňská služba ČR.

Vrtulníková akrobacie nad Náměští. Diváci sledují letové vystoupení legendárního bitevníku AH-1S Cobra.
Návštěvníci si na ploše letiště prohlížejí taktické obrněné vozidlo MARS z produkce české společnosti SVOS Přelouč.
Pohled k obloze. Návštěvníci sledovali čtyřhodinový letový program v pláštěnkách a s dalekohledy v rukou.
Návštěvníci si zblízka prohlížejí detaily transportního letounu CASA C-295M s českým výsostným znakem.
27 fotografií

Hlavní část programu odstartovala krátce po jedenácté hodině, kdy nad ranvejí přeletěla dvojice stíhacích letounů JAS-39 Gripen. Hned poté následoval hromadný výsadek parašutistů s národními vlajkami z vrtulníku Mi-171Š a velkolepý zahajovací průlet. Vedle domácích strojů UH-1Y Venom a AH-1Z Viper se v něm představil také slovenský vrtulník UH-60M Black Hawk a španělský bitevník EC665 Tiger.

Dynamické letové ukázky armádních strojů doplnil i civilní sektor. Piloti společnosti Heli Czech divákům předvedli akrobatické vystoupení s legendárním bitevním vrtulníkem AH-1S Cobra. Stejná společnost během dne zajišťovala pro zájemce z řad veřejnosti také komerční vyhlídkové lety stroji Robinson R-44 a MD 500E.

Historie i dakarský speciál

Organizátoři vsadili také na nostalgii, když do vzduchu poslali proudové letouny L-29 Delfín a L-39 Albatros. Právě typ L-29 Delfín byl v minulosti na náměšťském letišti stabilně provozován, což symbolicky podtrhlo kulaté sedmdesáté výročí základny.

Diváci viděli v akci rovněž skupinové průlety bitevníků L-159 Alca nebo ukázku hašení požáru, při které armádní hasiči plnili speciální vak bambi bucket zavěšený pod vrtulníkem Mi-171Š. Piloti Centra leteckého výcviku Pardubice se představili s letouny L-39NG a En-480. Celou leteckou show uzavřel průlet vládního Airbusu A319 CJ.

Na své si přišli i příznivci statických ukázek. Na zemi byl k vidění například transportní letoun CASA C-295, španělský vrtulník NH-90, tank Leopard 2A4, bojové vozidlo pěchoty BVP-2 nebo bezpilotní prostředek ScanEagle.

V doprovodném programu zaujal také dakarský speciál Toyota Hilux GR týmu Toyota Gazoo Racing Czech se závodníkem Tomášem Ouředníčkem či expozice společnosti FlyinDiamonds z Moravských Budějovic, která představila první sdílené testovací centrum dronů v České republice.

Budoucnost samotné akce zůstává otevřená. „Obvykle máme turnus po dvou letech a uvidíme, jaké budou další možnosti za dva roky,“ uzavřela Tříletá.

Akce, na kterou byl vstup zdarma, se projevila i na silnicích v okolí letiště. Motoristé využívali tři zpoplatněné parkovací zóny ve Vícenicích, Hartvíkovicích a Sedlci. Z prvních dvou obcí sváželo návštěvníky k areálu více než třicet autobusů bezplatné kyvadlové dopravy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nehoda a německé svátky. D1 zablokovala kolona kamionů dlouhá 50 kilometrů

Dálnici D1 na Benešovsku směrem na Prahu uzavřela nehoda pěti aut. (24....

Neobvyklá, přes padesát kilometrů dlouhá kolona zkomplikovala ve čtvrtek odpoledne provoz na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Hlavním důvodem je mimořádně vysoká intenzita nákladní dopravy v...

Hasiči tlačili vodu hadicemi přes 64 kilometrů a vrátili ji k pramenu Svratky

Třešničkou na dortu byl úplně poslední stroj v celé 64 kilometrů dlouhé...

Byly to hodiny nervů se šťastným koncem. Od brzkého sobotního rána až do temného večera trval pokus o nový rekord v dálkové přepravě vody. Uspořádali ho hasiči ze Žďárska, pomohly jim s tím sbory z...

Vzducholoď mnohokrát spadla, ale nakonec létá. Modeláře inspiroval román Julese Verna

Modeláři Jaroslav Hrášek, Jindřich Šafra a Jiří Burka stavěli vzducholoď více...

Vzducholoď Albatros modelářů z Tetína a Králova Dvora na Berounsku, inspirovaná románem Julese Verna Robur Dobyvatel, se dnes v Pelhřimově dostala mezi české rekordy. Na tři metry dlouhé a 14...

Začíná jedna z největších poutí v Česku, přinese velké problémy s parkováním

První nedočkaví návštěvníci pouti zamířili ke žďárskému zimnímu stadionu už v...

Počet lidí ve Žďáře nad Sázavou se o víkendu výrazně zvedne. Město opět zaplaví tisíce návštěvníků, aby zamířili na jednu z největších poutí v Česku. Čeká na ně zhruba stovka atrakcí, dvakrát tolik...

Blíží se uzavírka stěžejní spojnice. A řidiči stále nevědí, kudy budou jezdit

Silnice ze Světlé nad Sázavou na Novou Ves je plná výtluků, záplat a po deštích...

Brzy začne uzavírka, která v následujících dvou letech ovlivní život v okolí Světlé nad Sázavou. Kraj Vysočina se pustí do opravy silnice 150 na Havlíčkův Brod. Pro region je to stěžejní komunikace....

Gripeny, vrtulníky i déšť. Letecký den v Náměšti přilákal 10 tisíc lidí

Vrtulníková akrobacie nad Náměští. Diváci sledují letové vystoupení...

Burácení stíhacích letounů, vrtulníková akrobacie i pohled do historie československého letectví. 22. základna vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou v sobotu po dvou letech opět otevřela své...

16. května 2026  19:46

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Na Vysočině přibývají knihobudky. Jsou zdrojem čtiva, ale i cílem výletů

O oblibě koníkovské knihobudky svědčí i její naplněnost, která je nyní na...

Vášnivým čtenářům není třeba knihobudky představovat, dnes už totiž fungují ve většině větších měst na Vysočině. Není však úplně obvyklé, aby se takový zdroj duševní potravy skrýval téměř v každé...

16. května 2026  11:08

Za komunismu se uměním lidé odlišovali. Dnes mají vše, říká výtvarník a hudebník

Života v centrech velkých měst si umělec už užil dost. Teď je doma ve vesničce...

Tvorbu Rudolfa Brančovského nelze přehlédnout - je barevná, originální a vtipná. A byť zdánlivě jednoduché motivy mohou někomu připadat jako určené pro děti, jeho obrazy jsou úspěšné mezi dospělými....

15. května 2026  15:39

Po čtvrt století se dočkali. Cyklisté z Chotěboře vyjíždějí po nové cyklostezce

Cyklostezka z Chotěboře do Bílku je tři a půl kilometru dlouhá. Asfaltový tře...

Více než dvě desetiletí museli být trpěliví obyvatelé Chotěboře a okolí. Po tak dlouhé době se dočkali vysněné cyklostezky, která propojila okraj města s místní částí Bílek. Asfaltová stezka, kterou...

15. května 2026  11:57

Třebíč si kreslí projekt se stovkami nových bytů, soused však protestuje

Nynější zemědělské pozemky na severním okraji Třebíče by měly být během pěti...

Více než 730 nových bytů má nabídnout nový investiční projekt Hájek III, který chystá město Třebíč v severní části města východně od čtvrti Týn na pozemcích mezi ulicemi Manž. Curieových a Růžičkovy....

15. května 2026  8:44

Nehoda a německé svátky. D1 zablokovala kolona kamionů dlouhá 50 kilometrů

Dálnici D1 na Benešovsku směrem na Prahu uzavřela nehoda pěti aut. (24....

Neobvyklá, přes padesát kilometrů dlouhá kolona zkomplikovala ve čtvrtek odpoledne provoz na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Hlavním důvodem je mimořádně vysoká intenzita nákladní dopravy v...

14. května 2026  16:04,  aktualizováno  19:33

Místo školy plno řemesel, děti pomáhají odmala. Kolotočář líčí život po poutích

Premium
Rodina Vocáskova - otec Karel, jeho žena a dvě děti, prostředí poutí milují. Ta...

Celý svůj život jezdil osmatřicetiletý Karel Vocásek po poutích, stejně jako jeho otec, děda, praděda i prapraděda. Mezi kolotoči si našel manželku a také jeho dvě děti míří za stejnou činností....

14. května 2026

Vzducholoď mnohokrát spadla, ale nakonec létá. Modeláře inspiroval román Julese Verna

Modeláři Jaroslav Hrášek, Jindřich Šafra a Jiří Burka stavěli vzducholoď více...

Vzducholoď Albatros modelářů z Tetína a Králova Dvora na Berounsku, inspirovaná románem Julese Verna Robur Dobyvatel, se dnes v Pelhřimově dostala mezi české rekordy. Na tři metry dlouhé a 14...

14. května 2026  14:26

Na víkend se zavře tunel u Jihlavy. K údržbě a čištění si ŘSD přidá i nový software

Jihlavský tunel čeká první rozsáhlejší rekonstrukce od jeho vybudování....

V pátek odpoledne začne všem řidičům projíždějícím Jihlavou obvyklá nepříjemnost. Na dva dny se kvůli pravidelné revizi uzavře tunel na obchvatu města. Motoristé budou muset projet přes centrum....

14. května 2026  13:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Začíná jedna z největších poutí v Česku, přinese velké problémy s parkováním

První nedočkaví návštěvníci pouti zamířili ke žďárskému zimnímu stadionu už v...

Počet lidí ve Žďáře nad Sázavou se o víkendu výrazně zvedne. Město opět zaplaví tisíce návštěvníků, aby zamířili na jednu z největších poutí v Česku. Čeká na ně zhruba stovka atrakcí, dvakrát tolik...

14. května 2026  8:43

Muž odevzdal policistům igelitky s rozbuškami a kilogram starého semtexu

Muž přišel odevzdat munici v rámci zbraňové amnestie. Ta platí v Česku až do...

Nedaleko Jihlavy dnes vybuchla munice. Šlo o řízenou likvidaci nebezpečné trhaviny, kterou pár hodin předtím přišel odevzdat muž na policejní pracoviště odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál v...

13. května 2026  14:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.