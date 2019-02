Náměšťské Nagano. Malé město vítalo hokejové mistry světa z rybníka

Úspěšným reprezentantům na Masarykově náměstí osobně poděkoval starosta Náměště nad Oslavou Vladimír Měrka a místostarosta Jan Kotačka.

„Kluci po celý turnaj vzorně reprezentovali naše město, naši Českou republiku a právem na ně můžeme být hrdí,“ uvedli zástupci města s méně než pěti tisíci obyvateli.

Pětice Jiří Krčál, Miroslav Bednář, Martin Pejchal, Ondřej Kohút a Petr Lainka ukázala i malé repliky dřevěné trofeje. „Velký pohár s našimi jmény putuje do Hokejové síně slávy v Torontu. Dostaneme jej v září. Až do dalšího turnaje bude náš,“ prozradil Petr Lainka

Hráči neskrývali nadšení. „Pro nás je to náměšťské Nagano, splněný sen, neuvěřitelné,“ přirovnal Lainka úspěch Captains k legendární zlaté jízdě českého týmu na olympiádě v Naganu.

Turnaj se konal od čtvrtka do neděle na 26 kluzištích s mantinely ze sněhu. Hokej na rybníku se hraje podle specifických pravidel na miniaturní branky se čtyřmi hráči na každé straně, bez klasického gólmana.

Už v pěti zápasech základní skupiny se Captains nadechli k suverénní jízdě a naplno bodovali proti všem kanadským a americkým soupeřům. Do nedělního play off postoupilo 32 nejlepších týmů.

V prvním kole porazili Kapitáni domácí tým Fredericton Tigers výsledkem 27:5, v mnohem napínavějším osmifinále vyřadili Bratislavu Blizzards (13:8), ve čtvrtfinále pak americký výběr Diamondback Tavern 14:10. „Podle nás to byl nejlepší mančaft celého turnaje, loni se dostali až do finále,“ ocenil sílu soupeře Lainka.

Ale to nebylo všechno. Hodně opatrné semifinále proti Kanaďanům z Gaetan Theriault et Fils zvládli Captains výsledkem 6:4. Ve finále je pak čekala repríza finále lednového kvalifikačního turnaje z Bratislavy. A i tentokrát tahali hráči týmu Frosty Shots Zoznam za kratší konec.

„Bylo to dlouho vyrovnané. Zápas byl o tom, komu se dříve podaří utéct o dva góly a udělat si náskok, my jsme to zvládli,“ hodnotila opora Captains.

Do Kanady se kvalifikovalo celkem pět českých týmů. Obhájci titulu, Starý pušky ze Žďáru nad Sázavu, měli i letos zálusk na titul, ale jejich spanilá jízda se tentokrát zadrhla ve čtvrtfinále. Petr Janda ze Starých pušek však ukázal správný odhad.

„Vůbec bych se nedivil, kdyby titul zase patřil Čechům, ale může se stát, že to nebudeme my. Víme, jak bylo těžké obhájit titul na pražském šampionátu,“ zmínil před odletem do Kanady.

Právě pohádkový příběh žďárského týmu, o němž vznikl i televizní dokument, inspiroval nové mistry světa, aby se vydali stejnou cestou. Náměšťští se nakonec přihlásili na bratislavský kvalifikační turnaj. Ten vyhráli ještě pod původním názvem odkazujícím na značku rumu.

„Jedeme přece jen reprezentovat i město,“ zdůvodnil změnu zakladatel týmu Jiří Krčál.

A hodně seriózně k zisku titulu mistrů světa přistoupila i náměšťská radnice, která pro své borce přichystala slavnostní přivítání. „Kluci udělali parádní výsledek, spoustě fanoušků udělali radost.,“ uvedl místostarosta Jan Kotačka.