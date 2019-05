Výsadky potápěčů do vody i noční lety. V Náměšti začalo cvičení vrtulníků

Česká republika od čtvrtka hostí vojenské cvičení Evropské unie pod názvem Dark Blade. Záštitu nad ním převzala Evropská obranná agentura.

Třítýdenní cvičení má prohloubit mezinárodní spolupráci při přípravě a plánování letů s taktickým námětem. Zaměřené bude na výcvik osádek vrtulníků a spolupráci s pozemními jednotkami.

Hlavním hostitelem cvičení je základna vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavou. Dalšími výcvikovými prostory budou vojenské újezdy Boletice, Libavá, Březina a posádka Bechyně.

„Ve čtvrtek začaly pozemní přípravy cvičení. Do všech oblastí, kterých se cvičení dotkne, začala najíždět pozemní vozová technika, připravuje se zázemí a upravuje terén,“ uvedla mluvčí cvičení Zuzana Špačková.

Od pondělí 13. května do středy 15. května na náměšťskou základnu začnou přijíždět i první zahraniční účastníci cvičení.

Do Dark Blade bude zapojeno kolem třiceti kusů letecké techniky včetně šestnácti zahraničních vrtulníků. A také 1 200 vojáků, z toho více než 800 českých. Přijedou příslušníci armád partnerských zemí, tedy z Belgie, Německa, Slovinska, Polska a Maďarska.

Za českou stranu budou nasazeny čtyři vrtulníky Mi-24, čtyři Mi-171 a také bitevníky L-159, které budou do operací zasahovat ze základny v Čáslavi. Ze zahraničních strojů to bude například těžký transportní vrtulník CH-53, který používá německé letectvo.

Hlavní část cvičení je naplánována od 20. do 31. května, kdy budou účastníci řešit konkrétní scénáře bojových operací.

Vojáci budou například procvičovat přepravu raněných a evakuaci z bojové zóny, transportní lety s nákladem v podvěsu, slaňování z paluby vrtulníku, výsadky potápěčů do vody, únikové manévry proti útočícím stíhacím letounům a v plánu jsou i ostré střelby. Piloti absolvují rovněž noční lety s brýlemi pro vidění za tmy. Během cvičení vrtulníky přepraví také více než tři stovky vojáků.

Létat se bude v pracovních dnech, v časech od 9 do 23 hodin, přičemž lety v nočních hodinách mají být omezeny na minimum.

Ale jak organizátoři cvičení upozorňují, i ve dnech pracovního klidu může dojít k přeletům či odletům letecké techniky nebo k jednotlivým přesunům mezi operačními prostory, a tedy i ke zvýšené hlukové zátěži.

Starosta: Lidé vše sledují z oken a balkonů, nestěžují si

Podle řídicího velitele cvičení a zároveň velitele náměšťské základny Miroslava Svobody si je armáda vědoma, že se akce dotkne i civilního obyvatelstva. Proto se v uplynulých týdnech osobně setkal se starosty některých měst a obcí na Vysočině.

„Setkání to bylo naprosto otevřené. Dozvěděli jsme se například, kudy budou vedeny přelety,“ říká starosta Náměště nad Oslavou Vladimír Měrka.

V Náměšti, která je na dohled od letecké základny, jsou ostatně na vojenská cvičení zvyklí už řadu let.

„Nepamatuji si, že by si minimálně v posledních deseti letech někdo z obyvatel stěžoval na zvýšený hluk. Ba naopak. Když je zde cvičení, vím, že se lidé zastavují nebo sledují ze svých oken a balkonů manévry letadel. Přece jenom je to podívaná, kterou hned tak nevidíte. Těch pár dní, kdy se tu bude létat do noci, je třeba strpět,“ usmívá se.

Podle něj jsou vojenská cvičení důležitá. „Můj osobní názor je, že armáda, která necvičí, je k ničemu,“ dodává.

První týden intenzivního nácviku se účastníci mají soustředit na prostor Libavá a lokalitu severně od letiště v Náměšti nad Oslavou. Ve druhém týdnu budou operovat v lokalitě Boletice a v okolí Náměště. Konec cvičení a odjezd všech jednotek je naplánován na 3. června.