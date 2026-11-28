Když Ondřej Zemčík přišel uprostřed čtyřicetistupňových veder s nápadem vybudovat v Moravských Budějovicích sjezdovku, nejprve mu příliš lidí nevěřilo. Dnes už se ale na svahu u sokolovny rýsuje konkrétní podoba areálu. Na místě už stojí sněžné dělo, připravený je pojízdný pás i sněžný kolotoč pro nejmenší a ve čtvrtek rovněž napadl první přírodní sníh. Projekt má nabídnout zimní vyžití dětem, školám i široké veřejnosti.
„Když jsem tu myšlenku slyšel poprvé, říkal jsem si, že se úplně zbláznil. Bylo to tak mimo, jako kdyby někdo chtěl v Moravských Budějovicích stavět Eiffelovku,“ vzpomíná Jan Švaříček, místostarosta sedmitisícového města na Třebíčsku a starosta místního Sokola.
Když mu ale Zemčík začal záměr vysvětlovat a společně o něm přemýšleli, změnil názor. „Říkal jsem si, proč ne a že by to mohlo fungovat.“