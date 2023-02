Z korporátu utekl k pražení kávy. Použil jsem metodu pokus - omyl, říká

V Novém Městě na Moravě tráví několik dní v týdnu pražením kvalitních kávových zrn, která pak nabízí zákazníkům ve svém obchůdku ve Žďáře nad Sázavou. Lidé tam ale chodí rádi i jen tak posedět nad kelímkem čerstvé kávy.

„Občas mi říkají, že za dveřmi našeho obchodu je taková klidová zóna. Přirozeně se tu zbrzdí,“ líčí Peňáz. To je i jeho cílem – káva má podle něj přinášet nejen kofeinové „nakopnutí“, ale je to i rituál klidu a pohody.

Kudy vedla vaše cesta k pražení kávy?

Káva a vše kolem ní mě dlouhodobě lákalo. Pil jsem ji rád a zjišťoval, že její chuť může být dost odlišná. Říkal jsem si, co na tom může být, upražit dobrou kávu? Začal jsem se tedy o tuto oblast více zajímat. Zlom potom nastal v době, kdy už jsem tušil, že má tehdejší práce v korporátu není to, u čeho chci zůstat. Blížil jsem se vyhoření.

Jak se ale laik bez zkušeností propracuje k vlastní pražírně a obchodu s kávou?

Těžce. (smích) Sehnat pražičku zas tak náročné nebylo, ale naučit se s ní pracovat nebylo tak snadné, jak jsem si představoval. Každý, kdo v tuzemsku praží, má svoje know-how a nemíní se o něj dělit. Byl to rozdíl třeba oproti Německu, kde existují kurzy pražení. Šel jsem na to tedy metodou pokus – omyl. Sehnal jsem si zelenou kávu, něco upražil, ochutnal, vyhodil, upražil, spálil, vyhodil. Občas se ale i něco povedlo. A když jsem to takto zkoušel asi rok a poznal základní zákonitosti, dával jsem ochutnávat i rodině a známým.

Miroslav Peňáz Jedenapadesátiletý muž pochází z Dlouhého, od roku 1998 žije s rodinou v Novém Městě na Moravě. Je ženatý, má dvě dospělé děti.

Coby vyučený opravář zemědělských strojů získal maturitu na střední zemědělské škole. Poté vystudoval na vysoké škole hospodářskou a podnikatelskou etiku a následně i etiku v managementu vzdělávacích organizací. Titul MBA získal v oboru etika v managementu.

Většinu života pracoval v obchodních pozicích, v roce 2017 se ale rozhodl věnovat pražení a prodeji kávy.

V Novém Městě provozuje pražírnu City Coffee. Ve Žďáře nad Sázavou, na pěší zóně v Nádražní ulici, má od září 2022 stejnojmenný obchod. Lidé tam pořídí kvalitní kávu ze zhruba 15 zemí světa, mohou si ji také nechat na místě připravit a v klidu vypít.

V nabídce obchodu jsou vždy alespoň dva druhy kávy, plus verze bez kofeinu. Prodejna nabízí rovněž doplňkový sortiment spojený s kávou, mimo jiné mlýnky, hrnky nebo filtry.

Jak jste hledal dodavatele kávy?

Zpočátku jsem si naivně myslel, že něco najdu klasicky přes Google. Tenhle postup platí snad u všeho, ale v případě kvalitní zelené kávy to tak nefungovalo. Nakonec jsem nějaké kontakty získal a postupně také našel dodavatele, se kterými už spolupracuji delší dobu. Vykupují kávu od místních farmářů a vozí ji do Evropy. Bez tohoto základu, kvalitních zelených zrn, totiž dobrou kávu nikdy neupražíte.

Kolik druhů káv jste za těch šest let vyzkoušel?

Kávový pás se rozprostírá kolem rovníku, takže jde o Jižní a Střední Ameriku, Afriku, Asii, Indonésii… Já se pochopitelně snažím vyzkoušet těch druhů z různých zemí co nejvíc. Určitě jich bylo přes padesát. Některá oblast mě ale třeba chuťově neoslovila, tak jsem se k ní už nevracel. Zákazníci jsou vlastně odkázáni na chuťové preference mé a také mojí kolegyně Moniky Schillerové.

Kávu z jakých zemí u vás tedy mohou zákazníci okusit?

Nyní nabízíme kávu ze zhruba patnácti zemí. Chuťově nejblíž je mi asi Střední a Jižní Amerika, takže tu dominuje. Pak máme i africké kávy, například z Etiopie, ty jsou také skvělé. Z Asie, až na jednu výjimku, beru hlavně robustu. Ale je třeba si uvědomit, že kvalita a chuť kávy je proměnlivá, a to i v rámci samotných odrůd arabika a robusta. Můžete mít stejnou plantáž, stejnou nadmořskou výšku, ale stačí, aby více, či méně pršelo a na chuti je to znát.

Zmiňujete odrůdy arabika a robusta. Mezi milovníky kávy to asi nejsou neznámé pojmy, ale jak byste je popsal pro ty, kteří se v této oblasti moc neorientují?

Robusta je druh s vyšším obsahem kofeinu, co vás opravdu nakopne. Zatímco arabika má do 1,6 miligramu kofeinu, robusta až 3,6 miligramu, což je více než dvojnásobek. Robustu dáváme také do směsí - má navíc tu výhodu, že udělá vyšší pěnu. Co se chuti týče, arabika je přirozeně do kysela, robusta zase dodá kávě hořkost.

O co je mezi zákazníky největší zájem?

Hodně se to liší; co člověk, to chuť. V naší oblasti jsou lidé zvyklí spíš na hořkou kávu. Právě proto děláme i směsi s robustou nebo zkoušíme arabiku pražit s různou intenzitou. Obecně bych ale řekl, že více zákazníků preferuje chutě lehce kyselé a hořké. Aktuálně jsou našimi nejlepšími a nejžádanějšími kávami Salvador a Etiopie.

Poradíte také lidem, kteří jsou zatím v objevování kávy nováčci?

Rádi jim něco vybereme – na základě jejich chuťových preferencí. Ideální je kávu v obchodě ochutnat, pak bývá snazší vybrat tu pravou. Zákazníkům také doporučuji, aby naše kávy vyzkoušeli nejprve v malých baleních.

Jaké faktory chuť kávy vlastně určují, co vše ji ovlivňuje?

Jednak je to ten základ, zelená káva jako taková – její druh, kvalita a velikost zrn. Taky oblast, kde roste, včetně nadmořské výšky a tamního klima. A pak samozřejmě postup sklizně, pražení, skladování i samotná příprava.

Můžete popsat, jak tedy proces zpracování zelených zrn u vás probíhá?

První co udělám, než začnu pražit, je prohlídka zrn. Co se mi nelíbí, vyhazuji. To znamená zrna rozlomená, kazová nebo moc tmavá. Potom podle druhu kávy nastavím stupeň pražení, který zásadně ovlivňuje výslednou chuť. Celý proces pak trvá od dvaceti do čtyřiceti minut.

Co se děje pak?

Po upražení necháváme zrna v otevřených nádobách několik dní vydýchat. Kávu si následně i sami balíme. Ve žďárském obchodě prodáváme zrnkovou, ale na požádání ji i nameleme. Nabídku obměňujeme každé tři čtyři dny a nabízíme rovněž verzi bez kofeinu.

Jak na přípravu kávy, abychom kvalitní produkt nepokazili? Jaké chyby lidé často dělají?

Čerstvě pomletou kávu je třeba co nejdříve spotřebovat. Čím déle ji budete mít doma, tím víc bude degradovat. Jednak zvětrává, ale také do sebe absorbuje nejrůznější pachy z okolí. Ideální je samozřejmě pomletí těsně před samotným vařením. Pokud kávu připravujeme jako českého „turka“, určitě ji není dobré zalévat úplně vroucí vodou.

Všimla jsem si během rozhovoru, že sem lidé chodí také pro kávu s sebou, nebo si ji tu v klidu vypijí, setkávají se zde i s přáteli. Je to koncept, jaký jste zamýšlel?

Občas nám zákazníci říkají, že za dveřmi našeho obchodu je taková klidová zóna. Že když je za sebou zavřou a vejdou dovnitř, přirozeně se zbrzdí, zklidní. Přijde třeba paní, udýchaně sdělí, že chce udělat jednu kávu s sebou, protože strašně spěchá, ale pak si s námi půl hodiny povídá a vypije si ji tady. Tento koncept jsme chtěli. Lidé tu nedostanou jenom kávu, ale i něco navíc. Jsem rád, když se u nás cítí dobře, sdílí s námi svoje radosti i starosti. Ke kávě to patří.

Je dnes kávová kultura určitým trendem?

Trend kávy rozhodně roste, Česko je jedna ze zemí, kde je snad nejvíce pražíren v Evropě. Já osobně také rád navštěvuji nové kavárny a pražírny a hledám nové chuťové zážitky.

Je Žďár dost velké město na to, aby se tu udržel obchod s lepší kávou? Je zde dost fajnšmekrů ochotných si za ni připlatit?

Každý den nám to stávající a noví zákazníci potvrzují.

Jaká je vaše oblíbená káva a jak často ji pijete?

Po ránu si mohu dopřát kávu, která je silnější. Takže si připravím klidně směs s robustou. Přes den už pak přecházím na arabiku. Když kávu testuji a ochutnávám, piji ji samozřejmě samotnou, abych vnímal všechny chutě. Mléko ten výsledek trochu zkresluje, a o cukru ani nemluvím.