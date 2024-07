U hvězd klepal bez pozvání. Kopecký ho vyslýchal, Zázvorková hnala, Sovák hostil

Zažil přitom spoustu nezapomenutelných chvil poté, co doma zazvonil třeba na známé herce či olympijské vítěze.

Kdy jste poprvé navštívil veřejně známou osobnost u ní doma?

V mých osmnácti letech. Vyrazili jsme hned po maturitě s kamarádem a sběratelem autogramů René Stejskalem na deset dnů do Prahy. Předtím jsme se domluvili u piva v Ostravě. Bylo to v červnu roku 1983. Po příjezdu do hlavního města jsme si v budce na Václavském náměstí vypsali z telefonního seznamu několik desítek volně dostupných soukromých adres dříve narozených, a tím pro nás mimořádně zajímavých herců, malířů, sochařů i sportovců.

Věděli o vás předem, že přijdete, nebo jste je překvapovali?

Nevěděli. Nehlásili jsme se předem. Také se díky tomu i stalo, že nebyli doma nebo schválně neotevřeli.